España

La subida del salario mínimo interprofesional generará cambios en los subsidios para trabajadores mayores de 52 años

El importe mensual se mantiene en 480 euros, pero sube el tope de rentas tras el incremento del SMI

Guardar
Varias personas en la entrada
Varias personas en la entrada de una oficina del SEPE en Madrid (Marta Fernández / Europa Press)

El subsidio para mayores de 52 años sigue considerándose en 2026 una de las prestaciones más relevantes para quienes pierden el empleo en la recta final de su vida laboral. El importe mensual de la ayuda permanece en 480 euros, al calcularse como el 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que no varía respecto a 2025. Sin embargo, el umbral de rentas para acceder al subsidio sí sube, ya que se vincula al nuevo salario mínimo interprofesional (SMI), facilitando el acceso a más solicitantes.

Para beneficiarse de esta ayuda, es necesario cumplir una serie de requisitos precisos. Pueden acceder quienes, el 1 de noviembre de 2024 o después, hayan agotado una prestación contributiva por desempleo. A diferencia de años anteriores, ya no se exige permanecer inscrito un mes completo como demandante de empleo tras agotar el paro: el derecho al subsidio se genera en la fecha de agotamiento de la prestación contributiva.

También puedes seguirnos en nuestro canal de WhatsApp, en Facebook y en Instagram

También puede acceder quien acredite situación legal de desempleo en la misma fecha, siempre que haya cotizado al menos 90 días. En ambos casos, es imprescindible tener 52 años cumplidos en el momento de encontrarse en alguna de estas situaciones, según informan fuentes de BBVA.

Esta es la edad a la que te puedes jubilar si cobras el subsidio para mayores de 52 años

Demandantes de empleo

El solicitante debe estar inscrito como demandante de empleo en el momento de la solicitud y haber firmado el acuerdo de actividad con los servicios públicos de empleo, donde se establecen derechos y obligaciones para mejorar la empleabilidad.

Otro de los requisitos importantes es haber cotizado al menos seis años a lo largo de la vida laboral por la contingencia de desempleo en España. Además, la persona debe cumplir todos los requisitos, salvo la edad, para acceder a cualquier tipo de pensión contributiva de jubilación.

Límite de rentas: ¿cuánto puedes ingresar para no perder el subsidio?

El acceso y la permanencia en el subsidio dependen de no superar el tope de rentas. En 2026, el límite mensual se sitúa en 915,75 euros, que corresponde al 75% del SMI mensual vigente (1.221 euros). Se computan todas las rentas o ingresos de cualquier naturaleza, incluidos sueldos, rendimientos del capital, pensiones alimenticias o compensatorias, ingresos por actividades económicas y prestaciones públicas o privadas, salvo las asignaciones de la Seguridad Social por hijos a cargo.

Tampoco se consideran ingresos las cuotas destinadas a financiar el convenio especial con la Seguridad Social. Si el solicitante forma parte de una unidad familiar, también se tienen en cuenta los ingresos de los miembros de la familia.

Además de quienes agotan el paro, pueden acceder al subsidio quienes, durante la percepción de otros subsidios (como el de cotización insuficiente), cumplan los 52 años y reúnan el resto de requisitos. También se permite solicitar la ayuda tras la reanudación de cualquier subsidio, siempre que se cumplan todas las condiciones en la fecha de reanudación.

No es posible acceder al subsidio de mayores de 52 años si la persona ha agotado la Renta Activa de Inserción (RAI), la prestación por cese de actividad (paro de autónomos) o el subsidio extraordinario por desempleo.

La prestación se percibe hasta alcanzar la edad ordinaria de jubilación que da derecho a la pensión contributiva. Su cuantía en 2026 es de 480 euros mensuales, igual que en 2025. El pago se realiza entre los días 10 y 15 de cada mes, mediante abono en la cuenta corriente del beneficiario.

Cotización por jubilación durante la percepción del subsidio

El SEPE ingresa las cotizaciones a la Seguridad Social por jubilación, tomando como base el 125% de la base mínima de cotización del Régimen General, que en 2026 asciende a 1.726,50 euros mensuales. Estas cotizaciones cuentan para la base reguladora de la pensión de jubilación y para el tiempo exigido en caso de jubilación anticipada.

Si el beneficiario trabaja a tiempo completo y percibe el complemento de apoyo al empleo (CAE), el SEPE no cotiza durante ese periodo. Si el trabajo es a tiempo parcial, la base de cotización se reduce proporcionalmente.

Todos los beneficiarios deben presentar una declaración anual de rentas cada 12 meses desde la concesión o la última reanudación del subsidio. Si no se presenta en plazo (15 días hábiles), el subsidio se suspende. Si el SEPE detecta que se ha superado el tope de rentas, suspende la prestación y reclama los importes cobrados indebidamente.

Si el beneficiario accede al subsidio mientras trabaja a tiempo parcial o, ya siendo beneficiario, comienza a trabajar, puede compatibilizar el subsidio con el empleo mediante el complemento de apoyo al empleo, sin posibilidad de suspender la ayuda por este motivo.

Para conservar el derecho al subsidio para mayores de 52 años es fundamental no superar el tope de rentas, presentar puntualmente la declaración anual y cumplir con las obligaciones del acuerdo de actividad. El subsidio se mantiene hasta la jubilación, siempre que se reúnan los requisitos exigidos en cada momento.

Temas Relacionados

SMISalario Mínimo InterprofesionalSubsidio por Desempleo para Mayores de 52 añosPrestación por DesempleoEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Luis Antonio Moreno, jefe de la Policía de Alcalá de Henares, investigado por presuntos delitos de violencia de género, lesiones y maltrato

La causa surgió el año pasado tras una denuncia de su expareja y otra de una ex agente de la policía de Torrejón. El PSOE ha pedido su cese inmediato y reclamado a la alcaldesa, Judith Piquet, responsabilidades políticas por su continuidad en el puesto

Luis Antonio Moreno, jefe de

El rey Felipe VI recuerda los “valores democráticos” y el “no a la violencia” de la Constitución de 1978: “No queremos vivir siendo otra cosa que libres”

El monarca ha dado un discurso en el acto institucional en el Congreso para celebrar que la Carta Magna se convierte en la más longeva

El rey Felipe VI recuerda

La Aemet anuncia la llegada de la borrasca Pedro: provocará viento muy fuerte, temporal marítimo y nevadas a partir de 700 metros

El organismo meteorológico señala que se trata de la decimosexta de la temporada, que se queda “a una del máximo histórico”

La Aemet anuncia la llegada

Resultados de EuroDreams: ganadores y números premiados

Estos son los números premiados del sorteo de hoy. Aquí puedes comprobar si eres uno de los ganadores

Resultados de EuroDreams: ganadores y

La tarifa de la luz en España para este 17 de febrero

Para ahorrar en tu factura, lo ideal es estar actualizado sobre la tarifa promedio de la luz y lo momentos del día en el que más barato está el servicio

La tarifa de la luz
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El rey Felipe VI recuerda

El rey Felipe VI recuerda los “valores democráticos” y el “no a la violencia” de la Constitución de 1978: “No queremos vivir siendo otra cosa que libres”

Casi 1.000 kilos de droga incautados en la ‘Operación Farfalla’ contra el narcotráfico en España e Italia: cientos de agentes desplegados

La primera misión espacial 100% española pondrá dos satélites 5G en órbita baja terrestre en 2027

Tres cazas Eurofighter y 51 militares forman la nueva aportación de España a la Policía Aérea de la OTAN en Rumanía

La Policía Nacional detiene en Madrid a ‘El hombre de los mil nombres’, fugitivo de la banda peruana ‘Los terribles del 17′

ECONOMÍA

Precio de la gasolina hoy

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Bruselas abre una investigación contra Shein por su diseño “adictivo” y por permitir la venta de muñecas sexuales y armas

El Gobierno actualiza la deducción del IRPF para adaptarla al nuevo salario mínimo: bajan los impuestos para las rentas de menos de 20.000 euros

Garamendi dice estar “hiperenfadado” con Pedro Sánchez por la subida del salario mínimo: “Han utilizado unos expertos que yo creo que no han pagado un salario en su vida”

España afronta su mayor crisis de acceso a la vivienda: los precios subirán un 7% este año recalentados por compradores extranjeros

DEPORTES

El Girona vence al Barcelona

El Girona vence al Barcelona y el Real Madrid recupera el liderato

El exigente calendario de Carlos Alcaraz en Doha: un maratón de cinco partidos sin descanso

Así es la sede en la que se instalará Noruega durante el Mundial 2026: Greensboro, en Carolina del Norte, un lugar para “recargar energía”

El AT&T Stadium, escenario donde debutará Inglaterra en el Mundial 2026: el campo con las pantallas más grandes del mundo

El Gran Premio de Barcelona renueva con la Fórmula 1, aunque acogerá la competición en años alternos a partir de 2027