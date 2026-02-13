La infanta Elena responde con una sonrisa a las polémicas declaraciones de su excuñado Álvaro de Marichalar

El hermano de Jaime de Marichalar, Álvaro de Marichalar, ha regresado a España después de 7 años recorriendo el mundo y, en su reaparición no ha dudado en arremeter duramente contra Iñaki Urdangarín por la publicación de sus memorias. "A mi juicio, el consorte de una infanta, como es él, por principio no tiene que decir nada nunca. Ahí está el ejemplo del consorte o exconsorte de la infanta Elena, que es mi hermano Jaime, que no dice nunca nada, en ningún momento, no dice nunca nada porque no tiene nada que decir, porque no puede decir nada, si respeta la institución, y si respeta su papel, y si se respeta a sí mismo. Entonces, yo creo que un consorte no tiene, insisto, nada que decir" sentenciaba hace unos días ante las cámaras de Europa Press.

Lejos de quedarse ahí, el excuñado de la infanta Elena se sentaba este miércoles en el plató de 'Y ahora Sonsoles' y se ha reafirmado tajante en su opinión de que todos aquellos -a excepción del Rey- que formen parte de la Familia Real, incluyendo a la Reina Letizia, tienen "el deber de estar callados". "Un cuñado del Rey, o un yerno del Rey, no tiene que decir nada, nunca, en ningún momento, a nadie. Mi hermano no ha dicho nunca nada, su deber es estar callado y leal. Igual que la Reina consorte. Está muy bien cuando está callada, pero cuando habla se pasa tres pueblos porque no debe hablar. La constitución no le asigna ese papel" expresaba sin filtros para sorpresa e indignación de Sonsoles Ónega.

Además, Álvaro también se pronunciaba sobre sus sobrinos Froilán y Victoria Federica, revelando que "les digo que tienen que dar ejemplo. Cuando tienes un apellido tienes que honrar a la gente que hizo ese apellido". "Cuando tienes algún error como algún sobrino mío, como en una discoteca y que salimos, él no lo puede hacer. No puede. Igual que el Rey no se puede equivocar, es la servidumbre del honor de un apellido. Si te equivocas haces lo posible para enmendarlo, les digo que sean rectos y que sigan el ejemplo de nuestros padres y su familia materna. Si no, eres un gamberro y estás descalificado para recibir el nombre que llevas. Si se equivoca debe hacer una gran meditación", dejaba claro en referencia a Froilán.

Unas polémicas declaraciones de las que su hermano Jaime se ha desmarcado muy molesto, y a las que la infanta Elena ha reaccionado con indiferencia. Lejos de parecer afectada, la hermana del Rey Felipe VI se ha mostrado tranquila y sonriente a su llegada a su trabajo en la Fundación Mapfre, dejando en el aire qué opina de las palabras de Álvaro de Marichalar sobre que los "consortes" tienen que ser "un cero" y deben estar "callados" mientras formen parte de la Familia Real.

Tampoco ha querido responder qué le ha parecido que su excuñado haya aconsejado a Froilán y Victoria Federica que sigan el ejemplo de "la virtud de la familia materna", aunque ha llamado la atención su buen humor y si sonrisa cuando se ha encontrado a un conocido al comenzar su jornada laboral.