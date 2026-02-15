La tarifa de la luz en España para este lunes 16 de febrero 2026

La tarifa de la electricidad cambia cada hora (Europa Press)

Antes de encender la televisión, conectar el ordenador, jugar con la consola, poner la lavadora o activar el aire acondicionado, checa cuál es el mejor momento del día para usar la luz.

Aquí están las tarifas de la energía eléctrica, así como las horas del día más caras y más bajas del servicio para este lunes 16 de febrero.

Precio de la energía eléctrica

Día: lunes 16 de febrero

Precio medio : 4.44 euros por megavatio hora

Precio máximo : 25.45 euros por megavatio hora

Precio más bajo: -0.03 euros por megavatio hora

La tarifa de la electricidad por hora

La OMIE da a conocer todos los días el precio del servicio de la luz (Europa Press)

A lo largo de este lunes 16 de febrero, la tarifa de la electricidad por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio de la luz será de 0.02 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio de la electricidad será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de -0.01 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa de la luz será de -0.03 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio de la electricidad será de -0.02 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio de la luz será de 3.78 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 14.0 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa de la luz será de 3.78 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 0.29 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio de la electricidad será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa de la luz será de -0.01 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio de la luz será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 0.01 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa de la luz será de 0.16 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio de la electricidad será de 24.0 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 25.45 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 17.34 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 11.82 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio de la luz será de 6.0 euros por megavatio hora.