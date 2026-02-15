España

La tarifa de la luz en España para este lunes 16 de febrero 2026

El contexto económico mundial ha provocado un aumento histórico en los precios de la energía eléctrica en el país

Guardar
La tarifa de la electricidad
La tarifa de la electricidad cambia cada hora (Europa Press)

Antes de encender la televisión, conectar el ordenador, jugar con la consola, poner la lavadora o activar el aire acondicionado, checa cuál es el mejor momento del día para usar la luz.

Aquí están las tarifas de la energía eléctrica, así como las horas del día más caras y más bajas del servicio para este lunes 16 de febrero.

Precio de la energía eléctrica

Cómo interpretar la factura de la luz, si estás en el mercado libre o el regulado, y los conceptos que aparecen en ella
  • Día: lunes 16 de febrero
  • Precio medio: 4.44 euros por megavatio hora
  • Precio máximo: 25.45 euros por megavatio hora
  • Precio más bajo: -0.03 euros por megavatio hora

La tarifa de la electricidad por hora

La OMIE da a conocer
La OMIE da a conocer todos los días el precio del servicio de la luz (Europa Press)

A lo largo de este lunes 16 de febrero, la tarifa de la electricidad por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio de la luz será de 0.02 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio de la electricidad será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de -0.01 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa de la luz será de -0.03 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio de la electricidad será de -0.02 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio de la luz será de 3.78 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 14.0 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa de la luz será de 3.78 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 0.29 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio de la electricidad será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa de la luz será de -0.01 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio de la luz será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 0.01 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa de la luz será de 0.16 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio de la electricidad será de 24.0 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 25.45 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 17.34 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 11.82 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio de la luz será de 6.0 euros por megavatio hora.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesPrecio de la luz en EspañaPrecio de la luz en España hoy

Últimas Noticias

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Enseguida los resultados del Sorteo 3 de las 14:00 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Sorteo 3 de la Triplex

Hablamos con Tony Grox y Lucycalys, ganadores del Benidorm Fest 2026: “La clave está en intentarlo de mil millones de maneras y al final te llevas un ‘sí’”

La cantante del dúo de gaditanos participó en el casting de ‘Operación Triunfo 2025′, pero tuvo suerte de que no le pusiera la pegatina porque no habría llegado al festival

Hablamos con Tony Grox y

Santa Juliana de Nicomedia: qué otros santos se conmemoran también este lunes 16 de febrero

Consulta la lista completa del santoral para que sepas a quiénes debes felicitar

Santa Juliana de Nicomedia: qué

Del Congreso al Benidorm Fest: el PSOE eleva el “más amor y menos odio” a consigna de la semana

La apelación al amor como respuesta al “odio” de la oposición se consolida como eje discursivo del Gobierno estos últimos días

Del Congreso al Benidorm Fest:

Combinación ganadora del Sorteo 3 de Super ONCE hoy, domingo 15 de febrero

Como todos los días, aquí están los últimos resultados dados a conocer por Juegos Once

Combinación ganadora del Sorteo 3
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Del Congreso al Benidorm Fest:

Del Congreso al Benidorm Fest: el PSOE eleva el “más amor y menos odio” a consigna de la semana

Suspenden de sueldo a un guardia civil de Moncloa que entró al gimnasio borracho y enseñó el trasero al jefe de escoltas de Sánchez

Feijóo asegura que no tiene líneas rojas para llegar a “acuerdos puntuales” con Abascal: “PP y Vox se tienen que entender”

Políticos y caseros: uno de cada cinco diputados en el Congreso recibe ingresos por el alquiler de viviendas y locales, incluyendo Sánchez y Feijóo

La nueva cárcel de Guipúzcoa tendrá celdas con duchas, piscina y frontón, pero de momento no encuentra empresa que le coloque las concertinas en los muros

ECONOMÍA

Air Europa volverá este martes

Air Europa volverá este martes a Venezuela después de casi tres meses sin volar al país: la ruta Madrid-Caracas se reactiva tras el levantamiento de las restricciones

La energía define quién crece

Navarra, Cataluña y el País Vasco lideran las bajas laborales mientras los jueces ‘corrigen’ los excesos de las empresas para combatirlas

El interés de las hipotecas baja un 75% en 30 años: “Ahora el problema no es pagar el préstamo, sino el precio disparado de los pisos”

El libre comercio de Sánchez y Milei contra la protección al campo de Abascal e Irene Montero: el acuerdo UE-Mercosur descoloca las alianzas políticas

DEPORTES

El Real Madrid se impone

El Real Madrid se impone a la Real Sociedad con un gran Vinicius y pone fin al ‘efecto Matarazzo’

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid