Silvia Severino, psicóloga: “De estas tres formas de vengar una infidelidad, solo la la tercera es la correcta”

La psicóloga Silvia Severino (@silviaseverinopsico) analiza a través de su cuenta de TikTok cómo las personas suelen reaccionar ante una infidelidad y destaca la importancia de elegir la respuesta adecuada para proteger la salud emocional. Cuando se descubre una traición amorosa, aparecen muchas emociones intensas y, a menudo, la primera reacción es buscar venganza como forma de aliviar el dolor.

Según Severino, no todas las formas de venganza tienen el mismo efecto ni ayudan realmente a quien ha sido herido. Algunas respuestas pueden empeorar la situación y dañar aún más la autoestima de la persona afectada. Solo una alternativa, basada en el respeto propio y la claridad, permite avanzar y sanar.

La psicóloga insiste en que la manera de afrontar la infidelidad puede marcar una diferencia profunda en el proceso de recuperación. Escoger la opción adecuada significa dejar atrás la rabia y el sufrimiento, para dar paso a una etapa de mayor equilibrio y autocuidado. Aunque la tercera opción sea la más complicada también es la más sana y a la que a la larga traerá mejores beneficios.

Las dos venganzas incorrectas

Silvia Severino identifica dos respuestas muy frecuentes ante la infidelidad que, lejos de ayudar, terminan siendo perjudiciales. La primera es perder el control emocional, gritar, insultar y armar una escena. Según la especialista, esta reacción solo logra que la persona lastimada pierda su centro y termine dando más poder a quien la traicionó.

La segunda forma equivocada de venganza consiste en culparse a uno mismo. Muchas personas, tras descubrir la infidelidad, piensan que no fueron suficientes y que la otra persona es mejor. Este pensamiento, en palabras de Severino, “no es amor, es castigo hacia ti”. Asumir la culpa no solo refuerza la inseguridad, sino que también bloquea la posibilidad de sanar y recuperar la confianza en uno mismo.

Ambas vías, aunque comunes, terminan perjudicando a quien las elige. Gritar o insultar expone la propia vulnerabilidad y puede dejar una sensación de vacío. Culparse solo profundiza el dolor y aleja la oportunidad de reconstruirse después de la traición.

La forma correcta de vengar una infidelidad

Para Silvia Severino, la única vía que realmente ayuda a superar una infidelidad es mantener la dignidad y aceptar la realidad. Esta forma de venganza no busca herir al otro ni tampoco castigar a uno mismo, sino preservar el respeto propio y marcar límites claros. La psicóloga recomienda observar lo que pasó, respirar y tomar una decisión firme: “Esto no es lo que yo acepto en mi vida.”

La propuesta de Severino es aparentemente sencilla: no suplicar, no negociar ni rebajarse. Salir con calma, sin escándalos ni ruegos, es la mejor respuesta para recuperar el control y proteger la autoestima. En sus palabras: “A veces, la mejor venganza es no volver jamás.”

Esta actitud permite cerrar el capítulo de la infidelidad sin cargar con resentimiento ni dolor innecesario. Al elegir irse con serenidad, la persona deja de ser víctima y se convierte en protagonista de su propia recuperación. La dignidad y el autocuidado son las verdaderas herramientas para dejar atrás el sufrimiento y comenzar una nueva etapa.