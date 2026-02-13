España

Silvia Severino, psicóloga: “El mundo no se detiene cuando te duele algo”

La experta reflexiona sobre la importancia de abandonar la ingenuidad y aprender a proteger el propio bienestar emocional en un entorno marcado por la competitividad

Guardar
La psicóloga Silvia Severino recuerda
La psicóloga Silvia Severino recuerda que el mundo no se para ante la tristeza o el dolor. (Freepik)

Hay días en los que el dolor propio lo ocupa todo. En estos momentos, se desearía que el mundo se detuviera unas horas y que las exigencias quedaran en pausa hasta que la herida cerrara. Sin embargo, esto no ocurre: las notificaciones siguen llegando, el trabajo espera resultados y la vida continúa con su ritmo acelerado, ajena a cualquier aspecto emocional.

Vivimos en una cultura que premia la productividad constante y la resiliencia silenciosa, por lo que la debilidad se erige como un signo incómodo. El dolor queda relegado a un segundo plano, como si fuese un estorbo que hay que gestionar en privado.

Quizá lo más difícil de aceptar no es solo que el mundo no se detenga, sino que tampoco garantiza justicia. Existe una idea extendida de que comportarse bien con los demás asegura el mismo trato de vuelta. Sin embargo, la experiencia suele demostrar lo contrario: no siempre la bondad recibe bondad, ni la lealtad obtiene lealtad. A veces, el equilibrio moral que esperamos simplemente no llega.

La experta advierte sobre los
La experta advierte sobre los peligros de mantener la ingenuidad. (Freepik)

En este sentido, la psicóloga Silvia Severino (@lasombradesilvia en TikTok) ha compartido un vídeo en sus redes sociales en el que reflexiona sobre estas cuestiones: “Tienes que entenderlo: el mundo no se detiene cuando te duele algo”, afirma. La frase, lejos de invitar al cinismo, plantea un ejercicio de realismo emocional: el sufrimiento propio no altera la dinámica colectiva. “Algunos miran, otros pasan de largo y otros aprovechan”, añade, describiendo un paisaje humano en el que conviven la empatía, la indiferencia y el oportunismo.

“Crecer implica dejar de ser ingenuo”

Según Severino, parte del malestar proviene de expectativas poco ajustadas a la realidad. Esperamos que el entorno reaccione con la misma sensibilidad con la que nosotros reaccionaríamos. Sin embargo, “no siempre avanzan los más justos, avanzan los que entienden cómo funciona el juego”, sostiene. La afirmación puede resultar áspera, pero apunta a una verdad frecuente: el mérito moral y el éxito social no siempre caminan de la mano.

En esa línea, la psicóloga advierte sobre los riesgos de la ingenuidad prolongada. “Mientras tú esperas reciprocidad, otros observan oportunidades. Mientras confías a ciegas, otros buscan tu punto débil”. No se trata de sospechar de todo el mundo ni de abandonar la confianza como principio vital, sino de asumir que no todos comparten los mismos códigos éticos ni las mismas intenciones.

Algunas actitudes que tenemos, pueden ser señales de lo que somos según los psicólogos

El problema, insiste Severino, no es la bondad en sí, sino la expectativa automática de justicia. “La justicia no siempre llega a tiempo”. Aceptar esta idea puede generar frustración, pero también abre la puerta a una posición más autónoma. Si el mundo no garantiza equidad, entonces la protección personal deja de ser una opción secundaria para convertirse en una responsabilidad.

“Por eso crecer también implica dejar de ser ingenuo”, afirma. La madurez emocional, según la experta, no consiste en endurecerse hasta la insensibilidad, sino en desarrollar criterio: aprender a leer contextos, identificar dinámicas y establecer límites. “No se trata de volverte frío, sino consciente, de aprender a protegerte, a elegir cuándo mostrarte y cuándo callar”.

La conciencia, en este sentido, no equivale a desconfianza permanente, sino a discernimiento. Todo esto forma parte de una estrategia para mantener el bienestar emocional. “El poder personal no lo regalan, se construye cuando dejas de esperar que el mundo sea justo y empiezas a hacerte cargo de ti”.

Temas Relacionados

Redes SocialesTikTokTikTok EspañaPsicologíaVirales EspañaEspaña Noticias

Últimas Noticias

El IPC cae hasta el 2,3% en enero y alcanza su nivel más bajo desde junio con la luz y la gasolina a la baja

Tras una corrección de una décima en su estimación preliminar, el INE achaca el recorte a una menor subida en el precio de la electricidad y una caída en el coste de los carburantes

Infobae

La isla galesa que se vende por menos dinero que un piso en Londres: un regalo de la reina de Inglaterra que busca nuevo propietario

La isla lleva deshabitada desde 1960 y se vende por menos de 500.000 euros

La isla galesa que se

La discreta historia de amor de Elena Rivera (’Cuéntame cómo pasó’) y el periodista David Redondo: 15 años de relación y una boda íntima

La actriz, que acaba de estrenar la segunda temporada de ‘Perdiendo el juicio’, se encuentra atravesando uno de los momentos más dulces de su vida

La discreta historia de amor

Última hora de la borrasca Oriana, en directo | Muere una mujer en Barcelona por la caída de un techo

Tras Nils, llega Oriana, la última de esta serie, que comportará precipitaciones intensas y nieve en cotas bajas

Última hora de la borrasca

El Ejército del Aire prepara para el combate a uno de sus aviones A400M con el sistema antimisiles ‘InShield’

En los próximos meses analizará el rendimiento del sistema en situaciones reales para valorar su integración en el resto de unidades

El Ejército del Aire prepara
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Ejército del Aire prepara

El Ejército del Aire prepara para el combate a uno de sus aviones A400M con el sistema antimisiles ‘InShield’

Castilla y León da el pistoletazo de salida a sus elecciones autonómicas: qué se vota, cuántos escaños hay y quiénes se presentan

Acciona echa un pulso al Gobierno tras parar la mayor obra de Andalucía: un perito y un notario para certificar trabajos “figuren o no en el proyecto”

Las condiciones “tercermundistas” en la que viven los perros de la Guardia Civil en Barajas: humedades, espacio reducido y sin mantenimiento

Hacienda invierte 198.000 euros en 16 asientos especiales hechos en Suecia para proteger las espaldas de los agentes que persiguen a los narcos a 120 kilómetros por hora

ECONOMÍA

Sebastián Ramírez, abogado laboralista: “Cuidado,

Sebastián Ramírez, abogado laboralista: “Cuidado, una captura de pantalla puede no servirte en un juicio”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

El cierre de las nucleares “encarecerá” un 23% el coste de la vida y supondrá la “pérdida” de miles de empleos

Ser madre castiga la carrera profesional de las mujeres: durante la edad reproductiva los hombres llegan a ganar 8.000 euros más

¿Se pueden heredar las criptomonedas? Un abogado responde

DEPORTES

El polémico gol anulado a

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid

La selección española ya conoce a sus primeros rivales en la Nations League: Croacia, Inglaterra y República Checa