Si se parece a Sumar, habla como Sumar y lo lidera Yolanda Díaz: la izquierda vuelve a enredarse y apunta a las generales más fragmentada que en 2023

Yolanda Díaz y Antonio Maíllo en un acto de Sumar e IU en Sevilla. (Joaquín Corchero/Europa Press)

Sumar nació como artefacto político para sostener a Pedro Sánchez en el Gobierno frente a su alternativa. Cumplido aquel objetivo, las urnas han desinflado la marca, que mantiene una vicepresidencia y cinco ministerios, pero con una fecha de caducidad. Sin reacción, habrá sido fruto de una legislatura. El 21 de febrero presentará una nueva piel, una candidatura se supone renovada con la que defender el espacio a la izquierda del PSOE. Por ahora, con IU, Más Madrid y los Comunes. Programáticamente han debatido largo, pero falta una incógnita por despejar.

La coalición debe decidir su liderazgo, pero también hacerlo en paz. Una pelea larga y/o intensa y/o pública abundaría en el cliché en torno a la izquierda en España. Por ahora no hay consenso. Consideran en Sumar, unos más explícitos, otros más prudentes, que Yolanda Díaz es la persona más indicada. Fuera de Sumar entienden que, de ser así, la renovación quedaría en una mera reedición. Antonio Maíllo (IU) ha llegado a barajar que pueda tratarse de una persona que la sociedad impulse desde abajo y pueda terminar imponiéndose en unas elecciones primarias.

Maíllo dio por amortizado a Sumar en un discurso en enero. Llamó a ir “más allá” y a armar un proyecto “movilizador”. Se entendió como un choque, pero se trataba de una mano tendida. Están trabajando juntos. No obstante, cuando el de IU enumera “errores” que no volverán a cometer, uno de ellos apunta a Díaz. Sostiene que si el peso de una organización recae en una persona -antes fue Pablo Iglesias-, cuando se desgasta ese liderazgo, lo hace todo lo demás. La solución está, defiende, en “construir por debajo”, en una base sólida y amplia con varios nombres fuertes.

El coordinador federal de IU asegura que el liderazgo del nuevo proyecto de izquierdas lo ejercerá un rostro conocido o "una persona que la sociedad impulse desde abajo".

Rufián no cuenta ni con ERC

Ninguno de ellos será de Podemos. Dijo Irene Montero que no se puede pedir el voto “para luego regalárselo al PSOE”. Los morados creen que sus pronósticos de 2023 sobre Sumar se han ido cumpliendo punto por punto y que llega a la orilla casi sin oxígeno. El diagnóstico pasa por que no han tensionado la coalición ni exigido a Sánchez, estando al servicio y no enfrente para que se cumplieran los compromisos, se trate de Defensa o de Vivienda. Subraya Maíllo que para sumarse al proyecto no habrá vetos, pero Podemos lo que no tiene son ganas. La herida sigue abierta.

Y está Gabriel Rufián, quien lleva tiempo pidiendo a las fuerzas progresistas un frente amplio plurinacional que evite la dispersión del voto y haga morder el polvo al bloque PP-Vox. “Más cabeza y menos pureza”, pide el diputado de ERC, que por ahora solo ha logrado meterse en problemas en su propio partido por el uso personalista del altavoz que le proporciona. Oriol Junqueras lo rechaza, como Bildu, como el BNG, como Podemos. Le recuerdan desde Sumar que lo que persigue ya existe, se fundó en 2023 y todavía hoy cogobierna España.

Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso. (Europa Press)

A todo esto, el PSOE

Falta el PSOE en esta ecuación. Desearía Sánchez que el PSOE concentrara de forma abrumadora el voto de la izquierda, o no habría dejado caer primero a Podemos y hoy de forma paulatina a Sumar. Pero no hay posibilidad de que siga en Moncloa que no pase por una lista electoral que movilice al pelotón de descontentos que, de otra forma, se irán a la abstención o al otro lado. Los socialistas observan pero no intervienen; ni torpedean ni favorecen; no opinan. Sí dirigen el debate a que las generales vayan a tratarse de solo dos opciones: Sánchez o PP con Vox.

Alberto Garzón lo ve desde fuera. Trabaja en la universidad. El exlíder de IU y exministro alerta a la izquierda de que “si va dividida, la ley electoral la va a triturar”. No es optimista: “El ecosistema es mucho más complejo que hace 20 años. Hay muchos más partidos, más diversos y están más enfrentados; hay muchos agravios acumulados”, dijo en La 2. Esos agravios han fragmentado al electorado, al que ahora no sabrían convencer de lo contrario, de una fraternidad por encima de las diferencias. Alberto Núñez Feijóo tiene motivos para el optimismo.