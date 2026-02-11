La alianza de las izquierdas para frenar a PP y Vox se enreda en dos modelos, vetos cruzados y sin cabeza de cartel

Yolanda Díaz y Gabriel Rufían, en fotos de archivo de Europa Press. (Montaje Infobae)

La izquierda a la izquierda del PSOE busca “hacer algo diferente” para frenar el avance de la extrema derecha y evitar el hundimiento en las urnas. En los últimos días se ha agitado el avispero de concurrir a unas elecciones generales en una lista única, pero la idea de una alianza a la francesa se ha topado con la confrontación de dos proyectos.

El primero en tantear el terreno ha sido el portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, uno de los altavoces más poderosos en la izquierda, especialmente a través de sus redes sociales. Rufián ha apostado por la fórmula de un Frente Amplio que aglutine a todas izquierdas, tanto nacionalistas como estatales. Una apuesta arriesgada porque, de momento, no cuenta con el apoyo siquiera de su propia formación. Tampoco del resto de izquierdas confederales como el BNG o Bildu, que consideran que en solitario pueden tener más posibilidades electorales debido a su arraigo regional.

Pero el republicano insiste en que hay una necesidad urgente de buscar nuevas fórmulas. “Lo que viene no se para con siglas, se para con pueblos. Los tuits, artículos o especulaciones contra mí no van hacer que PP y Vox dejen de sumar 200 diputados”, escribió en un mensaje en X.

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha defendido que se ha abierto una "oportunidad" para trabajar en una lista plurinacional de cara a las próximas elecciones generales (Europa Press)

En los últimos días ya se han sucedido contactos. El primero ha sido el portavoz adjunto de Más Madrid en la Asamblea madrileña, Emilio Delgado, con quien protagonizará un acto en la sala Galileo Galilei de Madrid el próximo 18 de febrero. En esta ronda de contactos también se ha llamado a la puerta de partidos como Compromís, según han asegurado desde la formación valenciana, pero de momento aguardan con cautela su propuesta.

¿Sumar 2.0?

Y es que de manera paralela, un día después del anuncio del republicano, los cuatro partidos de Sumar en el Gobierno (IU, Movimiento Sumar, Comunes y más Madrid) han lanzado su proyecto alternativo, una precoalición con la idea de atraer a más formaciones para “frenar a la extrema derecha”. La coordinadora de Sumar, Lara Hernández, explicó en una intervención para TVE que el anuncio llevaba cocinándose desde hace meses y que, en todo caso, es la “casilla de salida” de un frente más grande que vaya más allá de un proceso electoral y que vaya incorporando partidos y candidatos independientes de otras formaciones. ¿Y por qué ahora? Desde Sumar consideran que la legislatura ha entrado en un momento clave y el reinicio de la actividad parlamentaria es el mejor momento para engrasar la maquinaria.

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Barbero, ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que el Estado adquiera 25.000 viviendas que ponen a la venta fondos de inversión, por debajo del precio de mercado, con el objetivo de aumentar el parque público bajo la modalidad de alquiler asequible. (Fuente: Congreso)

El objetivo es el mismo y las diferencias entre los dos proyectos, a groso modo, son casi imperceptibles. Y el lío del modelo Rufián-Díaz ha provocado confusión incluso para el portavoz de Compromís y diputado de Sumar, Alberto Ibáñez: “No sé si las dos propuestas son divergentes o son dos similares. Pediría cautela porque igual estamos hablando todos de lo mismo y lo llamamos diferente”, afirmó en una rueda de prensa en el Congreso.

Y es que de puertas para fuera, todos coinciden en que hay que unir a más fuerzas, que se necesita “más cabeza y menos pureza”, y que “no se puede cometer errores”; pero de puertas para dentro ninguno está dispuesto a ceder terreno en las cuestiones clave.

Y una de ellas tiene que ver con la configuración de la alianza. Para Movimiento Sumar este proceso debe ir más allá de un proceso electoral, pero el sector mayoritario de Compromís se desvincula de la refundación de Sumar y solo está dispuesto a explorar una coalición electoral.

Podemos no entra, de momento

Los liderazgos son otro terreno pantanoso en un espacio fragmentado e incluso enfrentado. Desde Sumar descartan un proceso de primarias porque aspiran a que sea Yolanda Díaz quien lidere el proyecto, como ya hizo en las elecciones de 2023. Sin embargo, el nombre de la ministra de Trabajo como cabeza de cartel no convence en ciertos sectores de Sumar, entre ellos Izquierda Unida, que ve necesario “renovar el liderazgo”.

Tampoco convence en las filas de Podemos, que dan largas a un proyecto que ven “propio” de la marca Sumar y que no dista de la línea que marca el PSOE. Al fin y al cabo, subraya, son los mismos partidos que integran la coalición actual. “Esto es su proyecto y deben explicar de qué se trata”, afirmó este martes la secretaria general de Podemos, Ione Belarra. ¿Yolanda Díaz, Gabriel Rufián, un outsider? Mientras esta cuestión sigue siendo un tabú, Sumar insiste en que hablar de un candidato no es un asunto prioritario. “Es el momento de ilusionar, de proponer y de hablar de política. No haya prisa”, sentencian.