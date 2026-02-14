El libre comercio de Sánchez y Milei contra la protección al campo de Abascal e Irene Montero: el acuerdo UE-Mercosur descoloca las alianzas políticas

De izquierda a derecha, Javier Milei, presidente de Argentina; Pedro Sánchez, presidente de España; Irene Montero, eurodiputada de Podemos, y Santiago Abascal, líder de Vox (Composición Infobae)

La apertura comercial de Europa, en búsqueda activa de nuevos aliados que reduzcan su dependencia económica de Estados Unidos y China, está generando alianzas políticas inesperadas. En el centro del debate está la situación del campo europeo, que teme la pérdida de mercado con las importaciones de productos provenientes de terceros países, con precios más bajos y menores controles sanitarios.

El tratado de libre comercio promovido entre la Unión Europea y el Mercosur, que plantea reducciones arancelarias escalonadas en distintos bienes, favorece, de primeras, a los exportadores Europeos, mientras que será beneficioso para Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay conforme se reduzcan los impuestos a la importación. Se trata de un acuerdo de maduración lenta, que comenzó a trabajarse hace 26 años y cuenta con el visto bueno de los líderes americanos. Desde Europa la percepción es distinta, llegando incluso el Parlamento Europeo a tumbarlo.

Esta situación ha generado que líderes como el presidente de España, Pedro Sánchez, y el de Argentina, Javier Milei, enemistados desde que el economista argentino asumiera la presidencia en diciembre de 2023 y apuntase contra el gobierno socialista de España -que derivó en la retirada del embajador español de Buenos Aires- se encuentren del mismo lado de la cuerda, promulgando la aprobación del acuerdo.

Del otro lado se han encontrado los extremos españoles. El presidente de Vox, Santiago Abascal, y la exministra de Igualdad y líder de Podemos, Irene Montero, han abogado por frenar el acuerdo comercial. Ambos cuentan con ideas y miradas distintas sobre el problema que genera este tratado, pero comparten el mismo fin: tumbar el acuerdo y proteger al campo español.

Sánchez y Milei, unidos por el libre comercio

El presidente de España, Pedro Sánchez, y el presidente de Argentina, Javier Milei (Composición Infobae)

Pese a que el objetivo de aprobar el acuerdo es común para ambos, el por qué de esta necesidad es distinto. Pedro Sánchez defendió este miércoles que el tratado salga adelante para contrarrestar las medidas comerciales “unilaterales” promulgadas por Donal Trump en Estados Unidos, como la amenaza de aumentar los aranceles a productos europeos si el continente no cumplía con sus peticiones de importación.

Según Sánchez, más allá del reto de la UE de profundizar su mercado interno -mediante la simplificación y armonización de las leyes-, es necesario que el bloque formalice acuerdos con otras regiones del mundo. “Afortunadamente, hay muchos bloques regionales que quieren asociarse con la Unión Europea”, señaló.

Además, aseguró a los ganaderos y agricultores, que han protagonizado las mayores movilizaciones a nivel nacional durante el mes de enero, que Europa es “muy consciente” de sus preocupaciones, para las que el Parlamento aprobó unas salvaguardas agrícolas.

Por su parte, Javier Milei se ha mostrado entusiasmado por el acuerdo, en línea con su política de libre comercio, definiendo el tratado como “el mayor logro obtenido por el Mercosur desde su creación”. Durante la firma del borrador, llevada a cabo en Asunción, Paraguay, el pasado 17 de enero, destacó que es “fundamental” que en la etapa de implementación “se preserve el espíritu de lo negociado”, evitando la incorporación de mecanismos que restrinjas ese acceso como cuotas, salvaguardas -ya aprobadas por Europa- o medidas similares.

Argentina se convirtió este jueves en el primer miembro del Mercosur en aprobar el acuerdo comercial en su Cámara de Diputados, con una adhesión mayoritaria y los votos afirmativos de casi todos los partidos que conforman la cámara. ahora, con la media sanción, será necesario que el acuerdo supere la votación del Senado.

Los extremos protegen al campo español

Agricultores de toda España han marchado por Madrid y Sevilla este miércoles en contra del acuerdo con Mercosur.

Desde la perspectiva de Vox, este acuerdo es una “traición” de Bruselas hacia los trabajadores del sector primario en España. “No queremos que el sector primario sea la moneda de cambio de los acuerdos de los burócratas”, expresó el eurodiputado de la formación de Abascal, Jorge Buxadé, que señaló que este acuerdo traerá consecuencias negativas para la actividad rural al incrementar las importaciones desde Sudamérica, lo que generaría mayores dificultades de competencia al campo español.

La formación señaló como figura clave para que este acuerdo salga adelante a Giorgia Meloni, primera ministra italiana y amiga de Santiago Abascal -y de Milei- que respaldó el tratado que finalmente recibió el visto bueno del Consejo de la UE. Según Buxadé, la ratificación de este acuerdo se realizó “a espaldas de los europeos” y responsabilizó a los partidos socialistas y populares.

Meloni votando junto con los socialistas a favor del tratado y alejándose de la postura de Santiago Abascal es otra de las alianzas inesperadas que deja este acuerdo comercial. Sin embargo, pese a que Vox señale a la izquierda de promulgar el tratado, ha encontrado en Podemos un aliado inesperado contra la aprobación del acuerdo.

Irene Montero, eurodiputada del partido morado, manifestó que el campo español enfrenta una situación delicada como consecuencia del pacto comercial con Mercosur, que se suma a la reducción presupuestaria de la PAC. Al aprobarse el acuerdo, Montero aseguró que este responde a intereses que favorecen principalmente a las grandes corporaciones, en detrimento de los pequeños y medianos productores.

“Mercosur significa que van a reventar el campo europeo para que ganen las grandes empresas. En España, doble golpe tras recortar la PAC para comprar armas a las órdenes de Trump”, aseguró la política a través de un mensaje publicado en su cuenta de X. Además, añadió que las políticas impulsadas desde instituciones europeas pueden provocar la pérdida de rentabilidad y viabilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas familiares, que constituyen la base de la producción alimentaria local.