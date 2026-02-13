España

José Abellán, cardiólogo: “El ejercicio físico es un arma muy potente para prevenir el cáncer”

El especialista destaca cómo la actividad física regular mejora la respuesta inmune y la tolerancia a los tratamientos oncológicos

José Abellán, cardiólogo, habla sobre
José Abellán, cardiólogo, habla sobre los beneficios del ejercicio (TikTok / @doctorabellan)

La relación entre el ejercicio físico y el cáncer ha cobrado relevancia en los últimos años, a medida que la ciencia profundiza en los mecanismos que vinculan la actividad física con la prevención y el mejor pronóstico de enfermedades oncológicas.

Diversos estudios han evidenciado que el movimiento regular no solo actúa sobre la salud cardiovascular, sino que influye en múltiples sistemas del cuerpo, transformando la forma en que se afrontan patologías complejas. En este contexto, los avances en la investigación han permitido comprender cómo los hábitos activos pueden modificar el riesgo y la evolución del cáncer.

El ejercicio físico ha sido identificado como un recurso de impacto para la salud mucho más allá de la prevención de enfermedades cardiovasculares. En palabras del cardiólogo José Abellán en un vídeo de TikTok (@doctorabellan), “el ejercicio físico es un arma superpotente para prevenir y para ayudarte a tratar un cáncer”, una afirmación que desafía la percepción convencional sobre el alcance de la actividad física.

Inmunidad y músculo

Según Abellán, “las personas que hacen ejercicio regular tienen menos riesgo de cáncer y cuando este aparece, tiene un mejor pronóstico”. El especialista explica que el efecto protector reside en los músculos, que al fortalecerse con el entrenamiento, “liberan sustancias como la interleucina siete, que mejora la función de tus linfocitos y tus células NK, componentes clave de tu sistema inmune que hacen frente al cáncer”. La importancia de la inmunidad en la defensa frente a células cancerígenas ha sido objeto de numerosos trabajos científicos recientes.

Además, cada sesión de actividad física activa la producción de mioquinas, “que disminuyen la inflamación, lo que te ayuda contra el cáncer”, destacó Abellán. La inflamación crónica se considera un factor que favorece el desarrollo y la progresión tumoral, por lo que su reducción a través del ejercicio representa una herramienta adicional en la estrategia de control de la enfermedad.

El ejercicio fisico es fundamental
El ejercicio fisico es fundamental para el tratamiento del cancer (Getty)

La musculatura funciona también, según el cardiólogo, como “un grandísimo almacén de energía”. “Son tus baterías que te darán resistencia y aguante frente a algunos tratamientos, como una posible cirugía, quimioterapia o radioterapia, y esto te beneficia”, añadió, resaltando el papel de la fortaleza muscular durante los procesos terapéuticos. El mantenimiento de la masa muscular puede contribuir a una mejor tolerancia de los tratamientos y a una recuperación más rápida, aspectos valorados por los equipos médicos que atienden a pacientes oncológicos.

Protección metabólica y mejor respuesta a tratamientos

Otra ventaja decisiva señalada por Abellán es la protección metabólica: “El ejercicio regular te protege frente a la obesidad, la hipertensión y la diabetes, lo que disminuye tu riesgo de cáncer”. Además, subraya la influencia positiva sobre la red vascular del paciente oncológico: “Mejora tu vasculatura, tus arterias, también las que riegan al tumor, pero esto tiene algo muy beneficioso, y es que mejora la penetración hasta el tumor y el efecto de fármacos como la quimioterapia”.

Cuatro supervivientes de cáncer comparten sus conmovedoras historias. Descubre cuáles fueron los pilares fundamentales que los ayudaron a superar la enfermedad.

El especialista concluye el vídeo planteando que “por todas estas razones, el ejercicio físico te protege frente al cáncer”. El conocimiento actual proviene, según Abellán, de “investigadores que dedican su vida a estudiar esto, como la Asociación Española Contra el Cáncer”, una entidad que “acaba de lanzar la convocatoria más grande hasta la fecha de ayudas a la investigación contra el cáncer”, con la convicción de que “sin investigación nunca podremos entender ni vencer al cáncer”.

