Profesora en un colegio y una de las artistas del Benidorm Fest 2026, la doble vida de Atyat: “Tener que sacar las dos cosas a la vez ha sido muy costoso”

La cantante de raíces egipcias y cordobesas ha hablado con ‘Infobae’ antes de su actuación en la segunda semifinal del Benidorm Fest 2026

Los grandes espectáculos del Benidorm Fest 2026 son sin duda los de baile y en la segunda semifinal que se emite este jueves 12 de febrero la gran actuación de baile será la de Atyat. Infobae ha podido entrevistar a la artista que ha tenido que compaginar los ensayos con sus clases, ya que es profesora de primaria.

La cantante madrileña incorpora sus raíces egipcias y cordobesas en su propuesta musical, reflejándolas en canciones como Dopamina, su gran apuesta. Elementos árabes y ritmos latinos confluyen en sus composiciones, con la bachata como uno de los géneros que caracterizan su estilo dentro del pop. La variedad de influencias queda patente en la identidad sonora que ha forjado, fusionando tradición y modernidad.

Como ciudad de vacaciones, la cantante ya había pasado por Benidorm antes del festival: “La verdad es que Benidorm me encanta, es la segunda vez que estoy, lo conocía y estoy encantada. ”En el Don Pancho imagínate... Yo me quiero quedar aquí a vivir", ha añadido sobre el famoso hotel que acoge a los candidatos cada año.

La puesta en escena de Atyat

Una vez vista la puesta en escena sobre el escenario, Atyat la ha visto “increíble”. “Yo tenía toda la confianza en Sergio Jaén y en Borja Rueda”, ha mencionado al director de las puestas en escenas y al coreógrafo del certamen. Cuando he llegado y lo he visto ha sido muy guay, me ha encantado la verdad", ha añadido sobre lo que ha sentido al verlo más allá de los bocetos en el papel.

Todavía es una artista emergente, pero su canción se ha posicionado como una de las favoritas y el público tiene muchas expectativas sobre esta actuación, recibiendo comparaciones incluso con Chanel: “Al final para una artista como yo que estoy ahora iniciándome en ese sentido de que la gente me conozca y conozca quién soy yo como artista, que se esté viendo que a la gente le gusta mucho para mí es como guau... No me lo puedo creer, estoy supercontenta y muy agradecida”.

La doble vida de Atyat como profesora

Atyat es todo un ejemplo de superación, porque durante los preparativos del Benidorm Fest 2026 no ha dejado atrás el trabajo que actualmente le da de comer: su trabajo como profesora en un colegio. “La verdad es que al principio ha sido un poco costoso porque tenía que llevar las dos cosas a la vez, tenía mis clases, con mis alumnos y mis cosas”, ha explicado sobre el proceso.

“Al final es un trabajo y esto también es un trabajo”, ha igualado en la balanza las dos profesiones tan diferentes que ha logrado complementar. Eso sí, el camino para Atyat no ha sido nada fácil: “Tener que sacar las dos cosas a la vez ha sido muy costoso, pero muy gratificante, porque al final yo creo que si haces algo con pasión no te cuesta y merece la pena”.

De hecho, en cuanto termine el Benidorm Fest 2026, gane o no gane, la cantante volverá al colegio como si nada hubiese ocurrido: “Voy directa a las clases, de momento así se quedó en el trabajo, o sea que ahí tengo que volver”.

