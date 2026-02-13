España

A sus 93 años, vive en una cabaña en el bosque y no tiene electricidad: “La gente son terroristas”

“Es volver atrás en el tiempo, como si nada hubiera cambiado”, confiesa el hombre

Guardar
Vive en una cabaña en
Vive en una cabaña en el bosque con 93 años y no tiene electricidad. (YouTube/@hilux_aventura)

No hay carretera ni electricidad. Solo el murmullo del agua, cada vez más débil, y el silencio de las casas abandonadas. Los perros siguen a Federico en fila, fieles como sombras, aunque falta uno, un pastor desapareció hace semanas. “Quizá un jabalí, quizá una trampa”, comenta, sin levantar la voz. Aída, su perra, regresó herida, cojeando, con una brecha en la pata que todavía cura el veterinario.

“Tengo agua escriturado en escritura y estoy sin ello”, dice desde el fresco de su cocina de leña. Alguien ha desviado el agua que por derecho le corresponde. “Están derrochando agua sin parar y tienen como mínimo tres piscinas por aquí”, añade con resignación. Ahora tiene que cargar con las lecheras colina arriba, como se hacía hace cien años. “Es volver atrás en el tiempo, como si nada hubiera cambiado”, reflexiona mientras sube lentamente entre piedras y raíces.

El sol pega raro esta tarde. Una luz rojiza, de atardecer, aunque son las tres. El humo de los incendios que cercan Asturias tiñe el cielo. “La gente son terroristas. No tienen cerebro”, sentencia en el canal de YouTube de hilux_aventura. Federico no teme al fuego en su bosque. El monte autóctono es húmedo y resistente. Pero el monte bajo arde en todas partes, y con él desaparece lo poco que quedaba.

Vive en una cabaña en
Vive en una cabaña en el bosque con 93 años y no tiene electricidad. (YouTube/@hilux_aventura)

Un pueblo fantasma

“No hay pájaros”, observa, señalando los higos que caen maduros al suelo. “No hay lagartos, no ves una culebra ni por asomo, ni un lución. Y saltamontes, no se ve uno”. Ha visto morir el bosque lentamente, como se mueren las cosas cuando nadie las mira. “Hace treinta o cuarenta años encontraba varios muertos. Estaban todos finos, bien nutridos y muertos. ¿De qué morir? No lo sé”, dice mientras se agacha para recoger un higo caído.

La subida a la casa de arriba es empinada. Federico trepa entre ortigas y maleza con la agilidad de un duende. “No te compares conmigo”, bromea. “Yo paso por cualquier lado, tú no”. La vivienda está derruida, devorada por la vegetación. Fue la casa de Francisco y Encarnación, y luego de Tere, aquella mujer de Luanco. Las paredes de piedra se sostienen milagrosamente, pero el tejado ha caído. Dentro, la cocina de leña permanece intacta, con su horno de piedra que horneó pan para generaciones enteras. “Si yo he conocido todo en pie del todo”, suspira, tocando con la mano la piedra todavía tibia del horno.

Vive en una cabaña en
Vive en una cabaña en el bosque con 93 años y no tiene electricidad. (YouTube/@hilux_aventura)

Cicatrices de guerra

Luego cuenta la historia de los primeros habitantes. “Eran comunistas. Cuando la guerra bajaba uno de aquí, vino la Guardia Civil y Falange y estaban tirando tiros sin parar”. Uno escapó ese día. Lo mataron un año después, torturado. “Valía más haber matado aquel día”, dice con la voz quebrada. “La guerra fue jeringa, oye. Muy mala, muy mala”.

De vuelta en su casa, sentado en la penumbra fresca, Federico bebe agua en un vaso de loza. Piensa en la reencarnación últimamente, en si hay algo más allá. “Creo que hay un más allá, no sé lo que habrá, pero creo”. Y añade: “Lo que hay es que portarse bien después lo que venga”. Ha prometido ir a Madrid en octubre. No vuelve desde 1962. “Juro y perjuro que voy a ir. Yo no paso de encima el juramento, no”.

Vive en una cabaña en
Vive en una cabaña en el bosque con 93 años y no tiene electricidad. (YouTube/@hilux_aventura)

Afuera, las vacas pastan en el prado. Los perros descansan a la sombra. La fuente sigue manando, aunque cada vez más débil. Federico llenará sus lecheras mañana otra vez, y pasado, y todos los días que le queden. “Al fin y al cabo, aquí estamos cuatro días. La vida no es ‘na’, muy corta”. Pero mientras haya agua en la fuente y fuerzas en las piernas, Federico no se irá. Es el último guardián de un mundo que desaparece, la última memoria viva de un bosque que ya casi nadie recuerda.

Temas Relacionados

SucesosSucesos EspañaRedes SocialesAsturiasPueblosPueblos EspañaNuevas TecnologíasPersonas MayoresEspaña SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Benjamín León, el inmigrante cubano que llegó a Estados Unidos con solo 5 dólares en el bolsillo y será el nuevo embajador de Trump en España

Tras asentarse en el país americano emprendió en el campo de la medicina, donde fundó Leon Medical Center, una de las instituciones de salud más prestigiosas y reconocidas del país

Benjamín León, el inmigrante cubano

Excrementos en la cara, insultos y bofetadas: cuatro condenados por torturar y humillar a un joven con discapacidad, incluida su hermana

Las sentencias oscilan desde los 20 a los 36 meses de prisión, aunque la mayoría de las penas han sido suspendidas

Excrementos en la cara, insultos

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Juegos Once publicó la combinación ganadora del Sorteo 4 de las 17:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Resultados de la Triplex de

Hacienda detecta casi un millón en pagos de gasísticas y más de 150 cheques desconocidos en el ‘caso Montoro’

El informe remitido al Juzgado de Instrucción Número 2 de Tarragona detalla pagos fragmentados, ingresos recurrentes y la existencia de cuentas y movimientos bancarios aún no esclarecidos

Hacienda detecta casi un millón

Los países del Mercosur avanzan en el acuerdo comercial con UE: las exigencias de Bruselas para que salga adelante

Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil deberán cumplir con los estándares de seguridad alimentaria establecidos en el comercio europeo

Los países del Mercosur avanzan
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Hacienda detecta casi un millón

Hacienda detecta casi un millón en pagos de gasísticas y más de 150 cheques desconocidos en el ‘caso Montoro’

El nuevo embajador de Trump aterrizará en Madrid con la misión de “revertir el error” de Sánchez de negarse a aumentar el gasto militar

El Ejército del Aire prepara para el combate a uno de sus aviones A400M con el sistema antimisiles ‘InShield’

Castilla y León da el pistoletazo de salida a sus elecciones autonómicas: qué se vota, cuántos escaños hay y quiénes se presentan

Acciona echa un pulso al Gobierno tras parar la mayor obra de Andalucía: un perito y un notario para certificar trabajos “figuren o no en el proyecto”

ECONOMÍA

Los países del Mercosur avanzan

Los países del Mercosur avanzan en el acuerdo comercial con UE: las exigencias de Bruselas para que salga adelante

La justicia obliga a volver a repartir una herencia y anula la donación de inmuebles de una madre a su hija por vulnerar las legítimas

Yolanda Díaz y los sindicatos firmarán el lunes la subida del SMI y se espera que el Consejo de Ministros lo apruebe el martes

El Gobierno anuncia nuevos fondos ICO y el PP los tilda de “humo y propaganda” por no haber agotado los 34.000 millones de ‘Next Generation’

Una empresa cambia las fechas de las vacaciones que un empleado ya tenía aprobadas y este decide ausentarse siete días: el despido es procedente

DEPORTES

El polémico gol anulado a

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid

La selección española ya conoce a sus primeros rivales en la Nations League: Croacia, Inglaterra y República Checa