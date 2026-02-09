La policía investiga si el expríncipe Andrés pudo haber compartido información confidencial a Epstein cuando era representante de Comercio del Reino Unido

El príncipe Andrés, junto al pedófilo Jeffrey Epstein. (AMC CRIME)

La Policía británica está investigando ya si el expríncipe Andrés, hermano del rey Carlos III, mandó al pédófilo Jeffrey Epstein información confidencial. Así lo aseguran medios como la BBC y The Guardian, que según citan, las autoridades están evaluando una denuncia presentada por el grupo antimonárquico Republic por el supuesto intercambio de material confidencial entre ambos.

En concreto, la sospecha es que el duque de York envió informes oficiales sobre viajes a Singapur, Hong Kong y Vietnam entre 2010 y 2011, cuando ejercía como representante especial de Comercio e Inversión del Reino Unido, cargo que ocupó entre 2001 y 2011.

“Podemos confirmar la recepción de este informe y estamos evaluando la información de acuerdo con nuestros procedimientos establecidos”, ha detallado un portavoz de la policía del Valle del Támesis.

A primera hora de la mañana, Graham Smith, CEO del grupo antimonárquico Republic ha explicado a través de X que ha denunciado a Andrés ante la policía por “presunta mala conducta en el ejercicio de un cargo público”, además de “por violación de secretos oficiales en relación con estas acusaciones específicas”.

El príncipe Andrés de Inglaterra. (Departamento de Justicia vía AP).

Según los correos electrónicos que aparecen en el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el 7 de octubre de 2010 el para entonces príncipe envío a Epstein detalles de sus viajes oficiales previstos como enviado comercial a Singapur, Vietnam, Shenzhen (China) y Hong Kong. Tras completar esas visitas, el 30 de noviembre, habría reenviado informes oficiales que había recibido de su entonces asistente especial, Amit Patel, apenas cinco minutos después de recibirlos.

La documentación también apunta a que ese mismo año habría compartido con Epstein un informe confidencial sobre oportunidades de inversión vinculadas a la reconstrucción de Afganistán, un proceso supervisado entonces por las fuerzas armadas británicas y financiado por el Gobierno del Reino Unido.

El entonces secretario de Empresa, Vince Cable, declaró a la BBC que desconocía cualquier posible transmisión de información sobre inversiones en Afganistán y aseguró que era la primera vez que tenía constancia de esas acusaciones.

Todos estos intercambios de correos se produjeron después de 2008, año en el que Epstein fue condenado por delitos sexuales relacionados con menores.

Las directrices oficiales del Gobierno británico establecen que los enviados comerciales, aunque no sean funcionarios públicos, están obligados a mantener la confidencialidad sobre información sensible, ya sea comercial, política o estratégica, obtenida durante su actividad. Esta obligación continúa vigente tras dejar el cargo y puede quedar sujeta a la legislación británica de secretos oficiales. El expríncipe Andrés ha negado de forma reiterada cualquier irregularidad.

La casa real responde

Por otro lado, los príncipes de Gales han optado por una postura pública de solidaridad con las víctimas. Según un portavoz del Palacio de Kensington, Guillermo y Kate pidieron a sus asesores que transmitieran su conmoción ante la magnitud de las revelaciones y su apoyo a quienes han sufrido los abusos de Epstein y su red. “Están profundamente preocupados por las continuas revelaciones. Sus pensamientos siguen centrados en las víctimas”, ha señalado el portavoz, segúnThe Mirror.