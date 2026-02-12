España

La misión ‘Centinela del Ártico’ de la OTAN y los cambios en la Alianza: Europa gana poder pero EEUU mantiene su dominio de las operaciones

Las tensiones entre Donald Trump y sus homólogos del viejo continente han generado dudas en torno a la Alianza

La misión ‘Centinela del Ártico’ de la OTAN y los cambios en la Alianza: Europa gana poder pero EEUU mantiene su dominio de las operaciones.

La OTAN ha decidido que los países europeos asuman un papel más importante en la dirección de sus fuerzas, pero Estados Unidos seguirá dirigiendo los tres comandos que gestionan las operaciones principales. El secretario general, Mark Rutte, ha presentado un acuerdo previo a la reunión de ministros en Bruselas, que incluye la confirmación de la misión ‘Centinela del Ártico’ y el traspaso de poderes a Europa.

El 6 de febrero de 2026, los aliados acordaron que el Reino Unido, Italia, Alemania y Polonia lideren los tres Mandos Conjuntos de la Fuerza, que hasta ahora estaban bajo la dirección de EEUU. El Reino Unido tendrá el mando en Norfolk, Italia en Nápoles y Alemania y Polonia se turnarán en Brunssum.

A pesar de este cambio, el Ejército estadounidense conserva el Comando Marítimo, el Terrestre y el Aéreo. Además, mantendrá el puesto de Comandante Supremo Aliado en Europa, con la figura de Alexus Grynkewich. “Lo estamos haciendo juntos, repartiendo las tareas de forma que tenga sentido para todos”, ha afirmado Rutte.

Ejército de Reino Unido en
Ejército de Reino Unido en el Ártico (Royal Navy)

Nueva misión ‘Centinela del Ártico’

La OTAN ha lanzado la misión ‘Centinela del Ártico’ (Arctic Sentry) como respuesta al aumento de la actividad militar de Rusia y China en el Ártico y el norte de Europa. Esta operación estará bajo el mando británico en Norfolk y busca fortalecer la presencia y la capacidad de defensa de la Alianza en una zona considerada clave para la seguridad de la región y la estabilidad internacional, especialmente en los últimos tiempos.

La misión integrará ejercicios militares como ‘Arctic Endurance’, en Dinamarca, y ‘Cold Response’, en Noruega, en los que participan miles de efectivos de distintos países. Estas maniobras permiten entrenar a las tropas en condiciones de frío extremo y mejorar su coordinación ante posibles crisis. Con esta misión, la OTAN pretende estar preparada para actuar ante posibles amenazas y reforzar la cooperación entre los aliados.

El Ministerio de Defensa ha avanzado que España incrementará con medio aéreos "su contribución a la seguridad y disuasión" en el espacio aéreo del flanco oriental de la OTAN, "en misiones de vigilancia y control", tras la reciente incursión de drones rusos en Polonia. (Fuente: Europa Press / OTAN / EBS / Moncloa / Defensa)

Reestructuración de la OTAN

El 6 de febrero, los países miembros de la OTAN acordaron una reforma en la distribución de responsabilidades dentro de la estructura de mando de la Alianza. A partir de este acuerdo, los países europeos, incluidos los aliados que se han incorporado más recientemente, tendrán un papel más relevante en el liderazgo militar, siendo Reino Unido, Italia, Alemania y Polonia los que dan el paso adelante.

Este cambio supone que los tres Mandos Conjuntos de la Fuerza, responsables de liderar operaciones en situaciones de crisis y conflicto, quedarán en manos europeas. Por su parte, Estados Unidos continuará al frente de los tres comandos principales del teatro de operaciones, marítimo, terrestre y aéreo. De esta forma, Europa recibe un mayor peso, aunque el dominio estadounidense sigue muy presente.

La transición se realizará gradualmente en los próximos años, siguiendo las rotaciones de personal ya previstas. Con este movimiento, la OTAN busca un reparto más equilibrado. Las tensiones entre Donald Trump y sus homólogos del viejo continente han generado dudas en torno a la Alianza, que ahora trata de disiparlas con nuevas misiones conjuntas y esta reestructuración de poderes militares.

OTAN Fuerzas Armadas Militares Ejército

