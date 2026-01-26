Ayuso anuncia una nueva rebaja de medio punto del IRPF que entrará en vigor en 2027

El Gobierno regional ha destacado que la nueva reducción fiscal tendrá un impacto especialmente notable entre los contribuyentes con menores ingresos, ya que según las estimaciones oficiales, siete de cada diez beneficiarios disponen de salarios por debajo de los 35.000 euros brutos anuales. Este cálculo se recoge en las proyecciones difundidas por el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid que, según informó el medio Nueva Economía Forum, calcula que el recorte, que entrará en vigor en 2027, supone un ahorro de 500 millones de euros y beneficiará a cerca de 2,9 millones de declarantes.

Tal como publicó Nueva Economía Forum, la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso anunció la medida durante un encuentro informativo, planteando una rebaja de medio punto porcentual en el tramo autonómico del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF). La iniciativa sigue la senda de anteriores reducciones ya aplicadas en Madrid durante la actual etapa de gobierno, entre las que destaca la rebaja previa de otro medio punto desde el año 2022. El Gobierno autonómico resaltó que, con la nueva reducción, el tipo marginal mínimo del IRPF pasará a ser del 8%, mientras que el máximo quedará fijado en el 20%.

Según detalló la Comunidad de Madrid, esta rebaja forma parte de un compromiso electoral asumido por Díaz Ayuso para la legislatura en curso. Las previsiones del Ejecutivo madrileño sostienen que el colectivo principalmente favorecido corresponde a personas y familias con menor poder adquisitivo, quienes representan el 71% de los beneficiarios del total proyectado. El ahorro individual estimado respecto a contribuyentes residentes en otras regiones se mide en 635 euros frente a quienes tributan en Cataluña y en 555 euros en comparación con habitantes de Castilla-La Mancha.

El medio Nueva Economía Forum subrayó que el anuncio se enmarca en una estrategia fiscal que ha llevado a la Comunidad de Madrid a aprobar 34 bajadas de impuestos desde 2019, todas con Díaz Ayuso como presidenta. El ahorro acumulado para la ciudadanía desde aquel año ronda los 40.000 millones de euros, cifra equivalente a 10.575 euros por habitante según la evaluación realizada por el Ejecutivo autonómico. Las autoridades regionales consideran que esta política de rebajas impositivas facilita, en particular, el acceso a la vivienda y promueve el ahorro en los hogares.

En relación con el contexto fiscal español, la Administración madrileña comparó su política con las centenares de subidas tributarias aprobadas por el Gobierno central desde 2018. A pesar de las reformas regionales, la Comunidad de Madrid mantiene su aportación a la caja común destinada al sostenimiento de servicios públicos para el conjunto de territorios del Estado, recordó el Ejecutivo, ya que la rebaja afecta exclusivamente al tramo de los impuestos cedidos a las autonomías y reconocidos en la Constitución.

Nueva Economía Forum también reportó que Madrid continúa liderando indicadores económicos como la creación de empleo, el número de trabajadores afiliados y la captación de inversiones extranjeras, concentrando cerca del 20% del Producto Interior Bruto (PIB) nacional. Otra característica subrayada por la administración autonómica es la ausencia de tributos propios, situación que diferencia a Madrid respecto a otras regiones españolas.

Las reformas fiscales continúan para 2026, año para el que la Comunidad de Madrid está tramitando dos nuevas deducciones destinadas a proteger el relevo generacional en empresas familiares. Además, desde el inicio del año en curso, ya están vigentes dos medidas: una deducción del 50% en las matrículas universitarias para jóvenes menores de 30 años que estudien y trabajen, que beneficiará a alrededor de 15.000 personas; y una bonificación de hasta el 95% en los impuestos sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, con el objetivo de favorecer la continuidad de negocios comerciales con trayectoria histórica en la región.

En conjunto, las autoridades autonómicas insisten en que el sistema fiscal madrileño busca fomentar el ahorro y ofrecer ventajas económicas tangibles a los residentes, especialmente aquellos con menores rentas, situando al mismo tiempo a la región como un polo de atracción para la inversión y la actividad empresarial tanto nacional como internacional.