Una experta en cosmética explica las alternativas naturales a la lata azul de Nivea: “Nutritivos pero sin químicos”

Las cremas corporales pueden sustituirse por aceites vegetales cuando lo que se busca es una nutrición profunda, una textura más ligera y una alternativa más natural. Aunque muchos consumidores siguen recurriendo a productos clásicos como la famosa Nivea de la lata azul, cada vez son más quienes optan por ingredientes vegetales que respetan mejor la barrera cutánea y se absorben con mayor facilidad.

La crema Nivea azul es un indispensable para miles de personas con piel seca o muy seca. Su capacidad para retener la hidratación se debe principalmente a compuestos como el paraffinum liquidum ,también conocido como aceite mineral, y otros derivados del petróleo. Sin embargo, esta misma potencia hidratante puede convertirse en un inconveniente para ciertos tipos de piel.

“Son fórmulas que pueden resultar demasiado pesadas según el tipo de piel”, explica la experta en cosmética natural y aromaterapia Carmen Roldán, quien señala que no todas las personas toleran bien esa textura tan densa. “La mayoría obtiene más beneficio de los aceites vegetales, que son mejor absorbidos, no dejan una película grasa persistente y se integran de manera más compatible con las pieles que buscan nutrición ligera”, añade.

Para quienes desean sustituir la clásica Nivea por opciones más naturales, Roldán propone cuatro alternativas basadas en aceites vegetales.

Aceite de jojoba

El aceite de jojoba es uno de los favoritos por su sorprendente similitud con el sebo natural humano. Gracias a su estructura, se absorbe con mucha facilidad sin dejar brillos ni sensación grasa. Actúa como humectante, mantiene la elasticidad de la piel y calma irritaciones.

Se recomienda usarlo diariamente, preferiblemente después de la ducha, o aplicarlo de manera localizada en zonas secas como codos, rodillas o talones.

Escualano vegetal

Otra alternativa es el escualano vegetal, un derivado de aceites como el de oliva. “Se absorbe muy bien, es ligero y no deja sensación de grasa”, asegura Roldán. Es ideal para pieles sensibles, secas o maduras que necesitan un aporte extra de lípidos sin sentirse cargadas.

Puede aplicarse tras la rutina corporal o facial, tanto por la noche como después de haber estado expuesto al sol, ya que ayuda a restaurar la barrera cutánea.

Aceite de almendras o aguacate con karité

Frasco con aceite de almendras (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una opción más nutritiva es la mezcla de aceite de almendras o aguacate con manteca de karité, perfecta para quienes buscan elasticidad y una piel más suave. Esta combinación deja un brillo saludable sin resultar pesada si se masajea correctamente.

Lo ideal es aplicarlo después de la ducha, con un masaje lento y profundo en piernas, brazos y otras zonas que sufren más resequedad durante el invierno.

Aceite de semilla de uva o argán

Frasco de vidrio con aceite de argán – (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por último, el aceite de semilla de uva o el aceite de argán se presentan como la alternativa más ligera a la Nivea azul. Son aceites de rápida absorción que funcionan muy bien en pieles que no toleran los productos densos.

Pueden utilizarse tanto de día como de noche, después de la ducha o incluso mezclados con unas gotas de crema hidratante para potenciar su efecto.

Roldán aclara, aun así, que la Nivea clásica sigue siendo útil para pieles extremadamente secas. “Ahora bien, para personas que desean una cosmética más natural, con mayor absorción y menos sensación pesada, especialmente si tienen piel mixta o con tendencia acneica, me inclinaría antes por los aceites que he mencionado”, concluye la experta.