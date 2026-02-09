Sumar avisa a Sánchez que los "fuegos de artificio" no frenan a Vox y defiende su papel para que IU conserve escaño

Durante su balance post-electoral, Lara Hernández, coordinadora general de Movimiento Sumar, reconoció que la candidatura conjunta de IU-Sumar solo logró mantener un escaño en Aragón y resaltó el valor de conservar representación aun en un escenario adverso para la izquierda española. Según informó la agencia Europa Press, Hernández subrayó que la campaña fue especialmente compleja, marcada por el retroceso de las fuerzas de izquierda y destacó la dificultad para movilizar al electorado progresista en un contexto de avance de la extrema derecha, representada por Vox.

De acuerdo con Europa Press, Hernández emplazó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a implementar políticas sociales de mayor impacto, especialmente en el ámbito de la vivienda, como vía fundamental para frenar la expansión de Vox. En su intervención ante los medios, lamentó que las respuestas del PSOE frente al crecimiento de la ultraderecha no han sido ni concretas ni adecuadas, a juicio de Sumar. El PSOE experimentó una caída significativa en Aragón, lo cual, según Hernández, demuestra la falta de una estrategia eficaz para contrarrestar el atractivo de las propuestas de Vox, que duplicó sus escaños en esa comunidad.

La representante de Sumar insistió en la necesidad de adoptar medidas específicas, mencionando la prórroga de los contratos de alquiler que vencen este año como un paso urgente y recordando que esta demanda ha sido, hasta el momento, ignorada por los socialistas. Hernández remarcó que es crucial atender las preocupaciones cotidianas de la ciudadanía, sobre todo en torno a la estabilidad económica y la capacidad para afrontar los gastos mensuales, y alejarse de acciones que calificó como “fuegos de artificio”, porque, en su visión, carecen de efectos duraderos entre el electorado.

En el análisis de los resultados de la izquierda, Hernández mencionó que una coalición amplia junto con Podemos y CHA habría obtenido mejores resultados que los alcanzados el 8 de febrero. De hecho, según Europa Press, aludió a que la atomización de las candidaturas progresistas redujo las opciones de mantener un mayor número de escaños, mientras que fuerzas como CHA lograron incrementar su representación y Podemos quedó fuera del parlamento autonómico aragonés, pasando a condición extraparlamentaria.

Hernández abordó también el papel del Partido Popular y su estrategia de adelantar elecciones autonómicas, que consideró fallida. Según consignó Europa Press, la líder de Sumar apuntó que el presidente autonómico en funciones, Jorge Azcón, no logró los objetivos planeados, ya que sufrió una disminución tanto en votos como en escaños, y ahora su dependencia de Vox es aún mayor.

En su llamada a la autocrítica dentro del espacio progresista, Hernández expresó su preocupación ante el avance del voto a la ultraderecha. De acuerdo con lo publicado por Europa Press, enfatizó que es necesario analizar por qué el descontento frente a las políticas autonómicas del PP no desemboca en un fortalecimiento de la izquierda, sino en el incremento de la abstención o en el respaldo a otras fuerzas. Para Hernández, esto evidencia la urgencia de articular proyectos electorales sólidos que logren reilusionar a la base progresista desencantada.

A lo largo de su comparecencia, la portavoz de Sumar reiteró la trascendencia de mantener la representación política de la izquierda en instituciones autonómicas incluso en un entorno donde el retroceso se hizo evidente. Insistió en que, ante la fragmentación actual, la unidad de las fuerzas alternativas al bipartidismo cobra especial importancia para enfrentar la consolidación de la extrema derecha. Según el relato de Europa Press, Hernández animó a que ese proceso de unidad se materialice con estrategias que conecten directamente con las demandas sociales más apremiantes.

Finalmente, la dirigente de Sumar dejó claro que la continuidad de acciones simbólicas o superficiales no resultará suficiente para revertir el giro a la derecha del electorado y que la única vía posible pasa por la aplicación de políticas tangibles en el ámbito socioeconómico, con la vivienda como prioridad. Hernández subrayó que esperan que en la próxima comparecencia del presidente Sánchez en el Congreso, el Gobierno detalle propuestas claras y compromisos efectivos en esa línea, subrayando que “se requieren respuestas claras”, según recogió Europa Press.