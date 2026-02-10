Marina Valdés, presentadora de laSexta, actualiza su estado de salud tras haber sido atropellada: “Perdí el conocimiento”

Marina Valdés, presentadora de 'Más vale tarde' (Atresmedia)

La semana pasada, la rutina diaria de Marina Valdés se vio abruptamente interrumpida por un suceso que pudo haber tenido consecuencias fatales. Tras finalizar su jornada en Más vale tarde, programa de laSexta en el que ejerce de presentadora, abandonó las instalaciones de Atresmedia. Fue entonces cuando, de manera completamente inesperada, fue atropellada a las puertas de su lugar de trabajo. Un instante que transformó lo cotidiano en extraordinario y que, durante unos segundos, detuvo el mundo para ella.

Pese a que la comunicadora recuerda con dificultad algunos momentos del accidente. Sin embargo, lo que le ha sido imposible borrar ha sido el miedo inmediato que sintó tras el impacto, así como el instinto de supervivencia que la llevó a reaccionar en una situación límite. La periodista ha relatado a ¡Hola! con todo detalle cómo ocurrieron los hechos, cómo cada segundo se volvió eterno y cómo, pese al shock, logró mantener la calma y salir adelante. Un testimonio que deja una huella profunda y que recuerda que la vida puede dar un giro radical en cuestión de segundos.

Marina Valdés en 'Más vale tarde' (Atresmedia)

“Yo salía, como siempre, todos los días a las 8, de Más vale tarde. Yo siempre cogía el bus en la parada y ese día, pues las típicas casualidades de la vida, el bus pasó como tres minutos antes, no había nadie en la parada y entonces se me fue”, explica la presentadora al ya citado medio al reconstruir los instantes previos al atropello. Ante esa circunstancia imprevista, una amiga le ofreció acercarla hasta su casa, lo que la llevó a cruzar por un paso de cebra cercano. “Yo miré a ambos lados, evidentemente no venía nadie, y yo iba con el móvil mandando un audio”, recuerda.

“Me levantó de costado y perdí el conocimiento”

El momento del impacto quedó grabado con especial claridad en su memoria. “Terminé de mandar el audio —eso que levantas el dedo de la nota de voz— y vi perfectamente, y recuerdo súpernítido, el momento del impacto. O sea, quiero decir, cuando lo vi, ya lo tenía encima. Entonces me dio en la cadera derecha porque yo estaba casi terminando el paso de cebra, a punto de subirme a la acera, y me levantó de costado”, detalla.

Durante los segundos en los que estuvo en el aire, el miedo fue absoluto. “Recuerdo que, en el momento en que estaba en el aire, pensé: esto es una… O sea, fue como muy dramático, y eso no me gustó nada. Yo sentí de verdad que me iba a morir”, relata. Lejos de pensar en su vida o en recuerdos personales, su reacción fue mucho más inmediata y visceral. “Pensé: mierda, ¿cómo no lo he visto?”, explica, antes de centrarse en una idea clave: proteger la cabeza. “Yo pensé en la cabeza, en proteger la cabeza, y de hecho caí como de costado”.

Marina Valdés en 'Más vale tarde' (Atresmedia)

El golpe contra el suelo fue seco y contundente. Al abrir los ojos, se encontró con el bordillo de la acera a escasos centímetros. “Recuerdo abrir los ojos y tener el bordillo de la acera a nada, a un centímetro, y pensar: Dios”. De haber impactado contra él, las consecuencias podrían haber sido mucho más graves. A partir de ese momento, su memoria se vuelve confusa y hay un lapso de tiempo que no logra recordar con claridad.

Valdés explica que consiguió incorporarse sola y sentarse en la acera, sin sentir dolor inicialmente, algo que los médicos atribuyen a la adrenalina. Sin embargo, al intentar levantarse, el dolor apareció de forma repentina e insoportable. “Me vino una oleada de dolor brutal, pero brutal, un dolor que yo no había sentido en mi vida, y entonces, del dolor, perdí el conocimiento durante unos segundos”.

“Milagrosamente, no tenía nada roto”

El miedo regresó con fuerza. “Entonces, una vez más, pensé que me iba a morir otra vez”, confiesa. Los servicios de emergencia actuaron con rapidez: acudieron la policía local y una ambulancia, favorecidos por la cercanía del hospital Infanta Sofía. “Se ve que me preguntaron qué sentía y yo decía que mucho mareo, mucho dolor y que tenía mucho miedo”. El diagnóstico médico fue sorprendentemente positivo.

“El traumatólogo vino a decirme que, milagrosamente, no tenía nada roto”, relata a ¡Hola! Los especialistas insistieron en que había tenido muchísima suerte, ya que en un impacto directo sin frenazo previo, especialmente en la cadera, es habitual que se produzcan lesiones graves o incluso un desplazamiento de la pelvis con riesgo de hemorragia interna. En cuanto a su recuperación, la presentadora avanza con prudencia. “Sobre la vuelta, me van revisando la baja y voy semana a semana, en función de cómo avance con la rehabilitación”. Aun así, se muestra agradecida y consciente de la fortuna que ha tenido. “Todos los médicos coinciden en que, pudiendo haber sido una desgracia, he tenido una suerte tremenda en todos los sentidos”.