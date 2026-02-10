España

Isa Pantoja llora en ‘DecoMasters’ al hablar de la relación con su madre: “Quien no quiera a mis hijos, a mí no me quiere”

La concursante compartió detalles de su infancia, su maternidad en solitario y el distanciamiento familiar ante las cámaras del programa

Guardar
Isa Pantoja se derrumba en
Isa Pantoja se derrumba en 'DecoMaster' (RTVE)

La tercera entrega de DecoMasters ha estado marcada por un momento emocional protagonizado por Isa Pantoja. Durante una prueba en la que los concursantes han reformado dos chiringuitos de playa en Málaga, la hija de Isabel Pantoja se ha mostrado vulnerable al abordar cuestiones personales sobre su familia y su maternidad en solitario. La conversación derivó en una confesión que sorprendió por su honestidad.

La charla, surgida entre Isa Pantoja y Samantha Vallejo-Nágera, giró en torno a los recuerdos de infancia de Isa en Marbella. Isa explicó que vivió allí con ocho años, cuando su madre mantenía una relación con Julián Muñoz, entonces alcalde. “Conmigo era genial. Para mí era como una figura paterna”, relató a Samantha, según los medios citados. Pero reconoció que el desenlace de esa etapa trajo tristeza, especialmente por el sufrimiento de su madre.

Las consecuencias emocionales de esa época influyeron tanto en su adolescencia como en su maternidad, marcada por la soledad y el distanciamiento familiar. Isa recordó que a los dieciocho años decidió abandonar el domicilio familiar por la rigidez de las normas en Cantora: “No me dejaban salir, ni tener novio, ni nada”, dijo.

Comparó su situación con la de su hermano Kiko Rivera, indicando que él no afrontó las mismas trabas para presentar parejas. Sobre su primer embarazo, Isa puntualizó que lo vivió con aislamiento: “Lo pasé supermal”, rememoró, agregando que, aunque tenía mejor relación con su madre por entonces, Isabel Pantoja se ausentó para grabar un disco en Cancún, lo que acentuó su soledad.

Las relaciones familiares en el centro

La situación familiar de Isa Pantoja se ha deteriorado, hasta que actualmente no existe contacto con su madre. Ante la pregunta de Samantha Vallejo-Nágera sobre su relación con Isabel Pantoja, Isa fue directa: “No tengo relación. Nada. Cero”, afirmó en el propio programa. Sobre si este distanciamiento está relacionado con su esposo, Asraf Beno, Isa evitó una respuesta definitiva, pero dejó clara su postura: “Quien no quiera a mis hijos, a mí no me quiere”, sostuvo durante la grabación.

Isa Pantoja en la presentación
Isa Pantoja en la presentación del nuevo programa de 'DecoMasters' (Alejandro Higuera López / Infobae)

Samantha Vallejo-Nágera intentó suavizar el conflicto sugiriendo que la reticencia de Isabel Pantoja hacia Asraf podría deberse al desconocimiento, pero Isa mantuvo su posición y señaló que, si sus hijos no son aceptados, ella tampoco puede serlo. Esta afirmación marcó un punto de inflexión emocional y dejó patente la gravedad de la ruptura familiar.

Isa Pantoja compartió sus impresiones sobre los efectos de mantener vínculos familiares insanos, lanzando un mensaje en los ‘totales’ de la emisión. Cansada de escuchar que el tiempo lo arregla todo, afirmó: “Cuando tienes una relación tóxica, mala o negativa, ya sea con un familiar, una pareja o un amigo, esa relación hay que cortarla”.

Un testimonio que trasciende el programa

La intervención de Isa Pantoja se transformó en un ejercicio de sinceridad que impactó tanto a sus compañeros como a los espectadores. Con sus declaraciones, puso el foco en la importancia de establecer límites en las relaciones personales cuando el bienestar propio y el de los hijos está en juego.

Isa Pantoja se abre en canal en ‘DecoMasters’: No dejo de renegar de lo que ha sido mi familia y tengo muchas heridas ahí que han ido saliendo

Esta apertura emocional sirvió de catarsis para la concursante, quien concluyó el encuentro visiblemente afectada, corroborando que, aunque puede hablar públicamente de las dificultades con su familia, estas siguen generando dolor. Las reflexiones de Isa Pantoja han dado un nuevo significado al programa y han evidenciado la dimensión personal de sus intervenciones en DecoMasters.

Temas Relacionados

Isa PantojaIsabel PantojaKiko RiveraTVERTVELa1Televisión EspañaCorazón y Estilo EspañaFamosos EspañaGente EspañaEspaña-entretenimientoEspaña Noticias

Últimas Noticias

Las lluvias provocan inundaciones en Albacete: se activa el plan de emergencias tras desbordarse el canal de María Cristina

Las principales afecciones surgen tras la saturación del subsuelo de la ciudad, lo que ha generado inundaciones en viviendas, bajos comerciales, garajes y vías urbanas

Las lluvias provocan inundaciones en

Comprobar Cupón Diario de la ONCE: resultados ganadores del sorteo del lunes 9 de febrero de 2026

Esta lotería cuenta con una larga lista de premios en efectivo. El mayor asciende hasta los 500 mil euros

Comprobar Cupón Diario de la

Antonio Orozco habla en ‘El Hormiguero’ sobre el momento más duro de su carrera: “Había perdido el norte y la ilusión”

El artista relató cómo afrontó la cancelación de más de cien conciertos y el impacto de varias pérdidas personales antes de reconstruirse y regresar a los escenarios

Antonio Orozco habla en ‘El

Comprobar Bonoloto: resultados ganadores y números premiados del último sorteo del lunes 9 de febrero

Con Bonoloto no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Comprobar Bonoloto: resultados ganadores y

Comprobar EuroDreams: los resultados ganadores del último sorteo de hoy lunes 9 de febrero

Como cada lunes, aquí están los ganadores del sorteo de Eurodreams dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Comprobar EuroDreams: los resultados ganadores
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Cuenca niega haber dado órdenes

Cuenca niega haber dado órdenes a Pradas durante la DANA, pero le envió un mensaje diciéndole “Salo, de confinar nada”

Elisa Mouilaá da marcha atrás y decide mantener la acusación contra Íñigo Errejón días después de retirarla

Elon Musk vuelve a cargar contra Pedro Sánchez tras la derrota del PSOE en Aragón: “Su partido está perdiendo elecciones, rechazado por sus propios votantes”

La dirección de ERC cierra la puerta a la candidatura conjunta de izquierdas que quiere Rufián: “Si él quiere ser candidato lo será”

Feijóo pide “responsabilidad” a Vox y ataca a Sánchez: “La gente ya no le soporta y me pregunto cuántos tortazos electorales necesita para entenderlo”

ECONOMÍA

Las claves del acuerdo que

Las claves del acuerdo que consigue desconvocar la huelga de trenes: 3.600 nuevas contrataciones y aumento del gasto en mantenimiento hasta los 1.179 millones de euros para 2030

Air Europa retoma sus vuelos a Venezuela el 17 de febrero y Plus Ultra el 3 de marzo: las conexiones aéreas se reanudarán progresivamente

Los sindicatos mayoritarios suspenden la huelga de trenes desde el 10 de febrero tras llegar a un acuerdo con el Ministerio de Transportes

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Tres días de huelga ferroviaria: los sindicatos mantienen el paro por seguridad tras los accidentes de Adamuz y Gelida

DEPORTES

Vietnam está construyendo el estadio

Vietnam está construyendo el estadio más grande del mundo: 135.000 espectadores y estará listo para 2028

Un árbitro asturiano es detenido por una presunta agresión sexual a una prostituta a la que engañó haciéndose pasar por policía

Las palabras de Joan Laporta tras dimitir como presidente del FC Barcelona: “Me voy con ganas de volver a veros”

Rafa Yuste, el nuevo presidente interino del FC Barcelona: así es el amigo fiel de Laporta en el colegio

Sofía Val, la patinadora española que busca emocionar vestida de inteligencia artificial en los Juegos Olímpicos de Invierno: “Pienso: ‘No eres Sofía, eres una IA’”