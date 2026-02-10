Isa Pantoja llora en ‘DecoMasters’ al hablar de la relación con su madre: “Quien no quiera a mis hijos, a mí no me quiere”

Isa Pantoja se derrumba en 'DecoMaster' (RTVE)

La tercera entrega de DecoMasters ha estado marcada por un momento emocional protagonizado por Isa Pantoja. Durante una prueba en la que los concursantes han reformado dos chiringuitos de playa en Málaga, la hija de Isabel Pantoja se ha mostrado vulnerable al abordar cuestiones personales sobre su familia y su maternidad en solitario. La conversación derivó en una confesión que sorprendió por su honestidad.

La charla, surgida entre Isa Pantoja y Samantha Vallejo-Nágera, giró en torno a los recuerdos de infancia de Isa en Marbella. Isa explicó que vivió allí con ocho años, cuando su madre mantenía una relación con Julián Muñoz, entonces alcalde. “Conmigo era genial. Para mí era como una figura paterna”, relató a Samantha, según los medios citados. Pero reconoció que el desenlace de esa etapa trajo tristeza, especialmente por el sufrimiento de su madre.

Las consecuencias emocionales de esa época influyeron tanto en su adolescencia como en su maternidad, marcada por la soledad y el distanciamiento familiar. Isa recordó que a los dieciocho años decidió abandonar el domicilio familiar por la rigidez de las normas en Cantora: “No me dejaban salir, ni tener novio, ni nada”, dijo.

Comparó su situación con la de su hermano Kiko Rivera, indicando que él no afrontó las mismas trabas para presentar parejas. Sobre su primer embarazo, Isa puntualizó que lo vivió con aislamiento: “Lo pasé supermal”, rememoró, agregando que, aunque tenía mejor relación con su madre por entonces, Isabel Pantoja se ausentó para grabar un disco en Cancún, lo que acentuó su soledad.

Las relaciones familiares en el centro

La situación familiar de Isa Pantoja se ha deteriorado, hasta que actualmente no existe contacto con su madre. Ante la pregunta de Samantha Vallejo-Nágera sobre su relación con Isabel Pantoja, Isa fue directa: “No tengo relación. Nada. Cero”, afirmó en el propio programa. Sobre si este distanciamiento está relacionado con su esposo, Asraf Beno, Isa evitó una respuesta definitiva, pero dejó clara su postura: “Quien no quiera a mis hijos, a mí no me quiere”, sostuvo durante la grabación.

Isa Pantoja en la presentación del nuevo programa de 'DecoMasters' (Alejandro Higuera López / Infobae)

Samantha Vallejo-Nágera intentó suavizar el conflicto sugiriendo que la reticencia de Isabel Pantoja hacia Asraf podría deberse al desconocimiento, pero Isa mantuvo su posición y señaló que, si sus hijos no son aceptados, ella tampoco puede serlo. Esta afirmación marcó un punto de inflexión emocional y dejó patente la gravedad de la ruptura familiar.

Isa Pantoja compartió sus impresiones sobre los efectos de mantener vínculos familiares insanos, lanzando un mensaje en los ‘totales’ de la emisión. Cansada de escuchar que el tiempo lo arregla todo, afirmó: “Cuando tienes una relación tóxica, mala o negativa, ya sea con un familiar, una pareja o un amigo, esa relación hay que cortarla”.

Un testimonio que trasciende el programa

La intervención de Isa Pantoja se transformó en un ejercicio de sinceridad que impactó tanto a sus compañeros como a los espectadores. Con sus declaraciones, puso el foco en la importancia de establecer límites en las relaciones personales cuando el bienestar propio y el de los hijos está en juego.

Isa Pantoja se abre en canal en ‘DecoMasters’: No dejo de renegar de lo que ha sido mi familia y tengo muchas heridas ahí que han ido saliendo

Esta apertura emocional sirvió de catarsis para la concursante, quien concluyó el encuentro visiblemente afectada, corroborando que, aunque puede hablar públicamente de las dificultades con su familia, estas siguen generando dolor. Las reflexiones de Isa Pantoja han dado un nuevo significado al programa y han evidenciado la dimensión personal de sus intervenciones en DecoMasters.