Lo mejor del estreno de ‘Decomasters’: del dardo de Colate a Paulina Rubio a la confesión más íntima de Isa Pantoja

Estreno de 'Decomasters'. (RTVE)

El estreno de Decomasters ha llegado pisando fuerte. El nuevo talent de decoración de Televisión Española, presentado por Patricia Montero, ha vivido una primera noche cargada de emociones, tensiones familiares, confesiones muy personales y algún que otro dardo envenenado que no ha pasado desapercibido. Las diez parejas de famosos se han enfrentado a sus primeros retos decorativos, pero lo que realmente ha captado la atención del público ha sido todo lo que ha sucedido más allá de los martillos y las brochas.

Uno de los dúos que más expectación ha generado desde el primer minuto ha sido el formado por Mar Flores y Carlo Costanzia. Madre e hijo han mostrado una dinámica tan real como compleja. El comentario de Carlo —“ella manda, yo decoro”— ha dejado entrever una relación marcada por el carácter fuerte de ambos, aunque Mar ha sabido rebajar la tensión con humor y complicidad. “Podemos cambiar los papeles ahora si quieres”, le ha respondido entre risas, antes de dejar claro lo unidos que están en su día a día y lo presente que está en la vida de su nieto.

Más allá de la anécdota, Mar Flores ha sorprendido con una confesión muy sincera sobre su maternidad. La modelo ha reconocido que participar en el programa supone una oportunidad para recuperar tiempo con su hijo. “Cuando él nació yo trabajaba muchísimo y no hemos pasado tanto tiempo juntos”, ha explicado, emocionada. Carlo, por su parte, ha respondido con naturalidad y optimismo, dejando claro que ambos sienten que ahora es el momento de disfrutar esa etapa juntos.

Si ha habido un comentario que ha levantado ampollas, ese ha sido el de Colate Vallejo-Nágera. En una conversación aparentemente inofensiva con su hermana Samantha, el empresario ha lanzado una pulla directa a su ex, Paulina Rubio. Al ser preguntado por su vida en Miami, Colate ha asegurado que durante su matrimonio él hacía de “hilo conductor” entre su hijo y su madre, insinuando que la cantante vivía “en otro mundo”. Un comentario que no ha pasado desapercibido y que ha convertido a la pareja de hermanos en uno de los focos de la noche.

Otro de los momentos más comentados ha llegado de la mano de Isa Pantoja. La hija de Isabel Pantoja ha vivido una noche especialmente emotiva al recordar a su madre a raíz de una conversación con los Gemeliers. Isa no solo ha mencionado a la tonadillera, sino que incluso se ha arrancado a cantar uno de sus temas durante el trabajo de decoración. “Independientemente de todo lo que haya pasado, me gustan sus canciones”, ha confesado, dejando claro que su mayor pena es que su marido, Asraf Beno, nunca haya podido verla actuar en directo. Un momento íntimo que ha mostrado una faceta especialmente vulnerable de Isa.

No todo han sido confesiones emotivas. También ha habido roces. Samantha Vallejo-Nágera e Isa Pantoja han protagonizado uno de los momentos de mayor tensión cuando Isa ha sido designada encargada del proyecto, una decisión que no ha terminado de convencer a todos y que ha dejado al descubierto diferencias de carácter y liderazgo entre las concursantes.

En el terreno estrictamente decorativo, los grandes vencedores de la noche han sido Mar Flores y Carlo Costanzia. El jurado, formado por Lorenzo Castillo y Marta Riopérez, no ha dudado en destacar su coordinación, esfuerzo y compromiso, convirtiéndolos en la pareja mejor valorada del estreno. Además, Carlo ha recibido elogios de varios compañeros, que han destacado su implicación y actitud durante el trabajo en equipo.

El broche final lo ha puesto una decisión inesperada del jurado: nadie ha sido expulsado en este primer programa. Eso sí, no todo han sido buenas noticias. María Zurita y Antonia Dell’Atte, junto a los Gemeliers, han sido sancionados por excederse en el presupuesto y la próxima semana irán directamente a la prueba de eliminación.