España

Cuántos euros me dan por un dólar este 9 de febrero

La moneda europea mostró fluctuaciones en su cotización de este día

Guardar
El euro cumplió 25 años
El euro cumplió 25 años en el mercado. (Jesús Avilés/Infobae)

La relación euro-dólar es clave para entender qué está pasando en la economía global. Cuando una de estas monedas se mueve, los efectos se sienten en las bolsas, en los precios de productos importados y hasta en las decisiones de inversión de grandes empresas.

Hoy, el dólar muestra una nueva tendencia frente al euro, en un contexto marcado por cambios en las tasas de interés, datos económicos mixtos y tensiones geopolíticas.

Aquí te contamos cómo se movió el tipo de cambio este 9 de febrero y qué factores están detrás de su comportamiento.

Cuánto cuesta un dólar en euros

El euro, también llamada moneda
El euro, también llamada moneda única, es la moneda oficial de la Unión Europea. (Archivo Infobae/Agencias)

La reciente cotización del mercado de divisas ha colocado al dólar estadounidense en 0,8456 euros.

Este tipo de cambio es un termómetro de la economía global, afectando no solo las relaciones comerciales entre Europa y Estados Unidos, sino también las decisiones de inversión hasta el de ciudadanos que buscan cambiar sus divisas por viajes u otro tipo de conveniencias.

Los especialistas de este ámbito son los encargados de analizar las políticas monetarias de ambas zonas económicas, anticipando movimientos que puedan afectar la estabilidad y el crecimiento económico en ambas regiones.

El euro es la moneda
El euro es la moneda oficial de 20 países de la Unión Europea. (Archivo Infobae/Agencias)

Temas Relacionados

Cotización del dólar a euro hoyTipo de cambio USD a EUR hoyÚltimas actualizaciones

Últimas Noticias

La justicia ‘salva’ del derribo una plaza de toros que fue construida volando pinos con explosivos y reduce la pena de prisión para el alcalde que pasó del PSOE al PP

El tribunal señala que la plaza es ilegal, pero que su derribo perjudicaría a los vecinos

La justicia ‘salva’ del derribo

Kiko Rivera cumple 42 años en su momento más dulce: su historia de amor con Lola García y su distancia con su ex Irene Rosales y con su madre Isabel Pantoja

El cantante y DJ celebra este 9 de febrero sus 42 años tras unos meses cargados de tensiones con su exmujer y una nueva ilusión amorosa

Kiko Rivera cumple 42 años

Jorge Azcón gana las elecciones en Aragón para quedarse como estaba o peor: el PP hace fuerte a Vox y Pilar Alegría estrella al PSOE

Vox dobla el número de escaños respecto a 2023, pasando de siete a 14, y es el gran beneficiado por el adelanto electoral

Jorge Azcón gana las elecciones

Tres días de huelga ferroviaria: los sindicatos mantienen el paro por seguridad tras los accidentes de Adamuz y Gelida

La convocatoria afecta a operadores públicos y privados, y ha obligado a cancelar más de 330 trenes en todo el país

Tres días de huelga ferroviaria:

El 9 de febrero es el Día de la Pizza: estas son las recetas más originales de Madrid para celebrarlo

Desde opciones veganas hasta fusiones asiáticas o argentinas, los restaurantes madrileños se atreven a reinterpretar este clásico napolitano para celebrar su Día Internacional

El 9 de febrero es
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La justicia ‘salva’ del derribo

La justicia ‘salva’ del derribo una plaza de toros que fue construida volando pinos con explosivos y reduce la pena de prisión para el alcalde que pasó del PSOE al PP

Jorge Azcón gana las elecciones en Aragón para quedarse como estaba o peor: el PP hace fuerte a Vox y Pilar Alegría estrella al PSOE

Las claves del nuevo decreto que regula las bajas médicas de la Guardia Civil: desde las mejoras sanitarias a los “recortes de derechos laborales”

El avance de CHA no compensa el retroceso del bloque de izquierdas: pierde peso en Aragón con IU estancada y la desaparición de Podemos

Azcón gana, pero pierde margen de maniobra: el PP se impone en Aragón con dos escaños menos y con un Vox reforzado que elevará el precio de la gobernabilidad

ECONOMÍA

Tres días de huelga ferroviaria:

Tres días de huelga ferroviaria: los sindicatos mantienen el paro por seguridad tras los accidentes de Adamuz y Gelida

¿Cuánto dinero se va a llevar cada partido por los resultados del 8-F en Aragón?

Ignacio de la Calzada, abogado: “Una sentencia afirma que puedes faltar a tu trabajo por una urgencia veterinaria y la empresa no te puede castigar”

Miguel Benito Barrionuevo, abogado, sobre los despidos durante bajas médicas: “Con un detective privado no todo vale”

Los migrantes de la regularización extraordinaria no podrán acceder al Ingreso Mínimo Vital hasta que cumplan un año de residencia legal

DEPORTES

Sofía Val, la patinadora española

Sofía Val, la patinadora española que busca emocionar vestida de inteligencia artificial en los Juegos Olímpicos de Invierno: “Pienso: ‘No eres Sofía, eres una IA’”

Asaf Kazimov, el patinador con alma artística que participará en los Juegos Olímpicos de Invierno al ritmo de Ricky Martin: “Cada día escucho 50 veces ‘Un, dos, tres, un pasito pa’lante’”

A qué hora y dónde ver la Super Bowl 2026 en España

El desconocido pasado de Jannik Sinner en el esquí alpino: ganó el Campeonato Nacional Italiano en la categoría Sub-8

Hard Rock Stadium, el campo donde debutará Arabia Saudí en el Mundial 2026: escenario de conciertos, combates de boxeo o el Masters 1000 de Miami