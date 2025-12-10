España

La nueva ilusión de Cayetano Rivera tras su idilio con una reportera de Telecinco: la rejoneadora francesa Lea Vicens

Gemma Camacho ha reaccionado con indiferencia y sin molestia a la noticia que se ha dado en el programa en el que trabaja, ‘El tiempo justo’

Cayetano Rivera y Lea Vicens,
Cayetano Rivera y Lea Vicens, en montaje de 'Infobae España' (Europa Press / Instagram)

Sus relaciones sentimentales y su reciente accidente de tráfico no dejan que Cayetano Rivera se aleje tranquilo del ojo público. El tiempo justo, el programa de Joaquín Prat en las tardes de Telecinco, se encargó de revelar que el torero había sido visto con una mujer en restaurante de Sevilla. Sin embargo, no era Gemma Camacho, la periodista que trabaja en el mismo programa con quien se había estado viendo Rivera.

Su primo, Canales Rivera, es colaborador del espacio de Prat, por lo que ha sido quién ha aclarado las dudas al concretar que la mujer con la que estuvo comiendo era “francesa y rejoneadora”. De hecho, asegura que Cayetano la conoce y son amigos “desde hace mucho tiempo”. El nombre de esa misteriosa acompañante es Lea Vicens.

Se trata de una bióloga de 40 años que cambió el rumbo de su vida al interesarse por los rejones. Ha hecho de rejoneadora por toda España y Francia subida a caballo, por lo que en la mayoría de publicaciones de su cuenta de Instagram, donde acumula 160.000 seguidores entre los que evidentemente está Cayetano Rivera, se muestra como jinete.

Lea Vicens, la nueva ilusión
Lea Vicens, la nueva ilusión de Cayetano Rivera (Instagram)

En la cita no estaban solos, sino que los acompañaba un grupo de amigos. Sin embargo, los testigos de El tiempo justo aseguran que entre ellos había una clara complicidad y repetidos gestos cariñosos que podrían dar a entender que lo que tienen no es solo una amistad.

La reacción de Gemma Camacho

Por su parte, Gemma Camacho ha reaccionado a la nueva ilusión de Rivera frente a los micrófonos de Europa Press, aunque no se ha mostrado molesta y ha mantenido la versión de que solo se estaban conociendo y no había nada serio entre ellos cuando saltó la noticia: “Como dije, somos amigos”.

La periodista ha reaccionado con sorpresa al recibir a la prensa, aunque al tratarse de compañeros de profesión ha mantenido la compostura y ha respondido sin poner baches de por medio. “Somos adultos, somos maduros y como cada uno está libre y soltero, pues que cada uno disfrute como quiera”, ha respondido a los medios, poniéndose por un momento al otro lado del micrófono.

Cayetano Rivera cumple 48 años: su nueva vida alejado de los ruedos y en Portugal, junto a su novia María Cerqueira.

“Estoy agradecida de veros, pero para mi es un sufrimiento también”, ha explicado a sus compañeros cuando estaba a punto de entrar a trabajar en el complejo de Fuencarral. Aún así, Canales Rivera no descarta una futura relación entre Camacho y su primo, ni tampoco con Vicens: “Etiquetar una foto como una ilusión, con una cita o dos me parece precipitado, que si ahora se ha visto con otra chica está en todo su derecho”.

Por el momento ninguno de los dos implicados ha dado declaraciones que confirmen o desmientan esta nueva historia de amor. Lo más probable es que Rivera siga intentando mantener ese perfil bajo que lleva desde su accidente con el objetivo de esquivar a la prensa y no meterse en más polémicas que puedan perjudicar su imagen. Una de sus últimas apariciones públicas fue para acudir al bautizo de su sobrino, el hijo de Fran Rivera.

