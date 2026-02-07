España

La borrasca Marta dejará este fin de semana lluvias muy abundantes: la Aemet alerta de riesgo de “inundaciones, crecidas y deslizamientos de tierras”

Seis provincias se encuentran este sábado en aviso naranja por las precipitaciones, de las cuales cuatro son de Andalucía

El Pozo de los Humos
El Pozo de los Humos visto desde la localidad salmantina de Pereña. (J.M.GARCÍA/EFE)

La inestabilidad continúa en España. El comienzo de este 2026 está siendo protagonizado por un tren de borrascas que ha dejado en el país nevadas copiosas y fuertes lluvias. Goretti, Harry, Ingrid, Joseph, Kristin, Leonardo... y ahora Marta, que amenaza con descargar con fuerza en un terreno que ya no puede absorber más agua.

Especialmente en puntos de Andalucía, la borrasca Leonardo ha provocado miles de incidencias: desbordamiento de ríos, inundaciones, desprendimientos de tierra, caída de objetos sobre la vía... Así, aproximadamente 11.000 vecinos de la comunidad autónoma han tenido que ser desalojados de sus viviendas, situaciones que también se han dado en otras zonas como Extremadura o Castilla-La Mancha.

Tras una pequeña tregua este viernes, aunque todavía bajo la influencia de Leonardo —ya en fase madura al sur de Irlanda—, este sábado vuelven con fuerza las precipitaciones con la borrasca Marta, que se aproxima por el oeste peninsular. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha destacado, a través de su portavoz Rubén del Campo, que este temporal “provocará lluvias muy abundantes en el tercio sur peninsular, en zonas ya castigadas por las intensas precipitaciones de días previos”.

Pedro Sánchez anuncia 10.000 efectivos y planes de reconstrucción para las zonas afectadas.

Así, mientras que en el nordeste peninsular habrá menos precipitaciones, en Extremadura y Andalucía, de nuevo, “serán lluvias muy abundantes”: “En zonas de sierras se podrán superar los 80 l/m2 en 12 horas, que, sumado a lo que ya se ha ido acumulando en días previos, provocará con alta probabilidad inundaciones, crecidas y deslizamientos de tierras”. Además, en el suroeste peninsular podrían producirse chubascos tormentosos localmente fuertes y acompañados de granizo.

Ante esta situación, las autoridades han pedido precaución y el organismo público ha activado alertas por lluvias en 15 provincias. En riesgo importante (nivel naranja) se encuentran este sábado Cádiz, Huelva, Málaga, Sevilla, Ávila y Cáceres; en nivel amarillo, además, se suman Almería, Córdoba, Granada, Jaén, Salamanca, Ciudad Real, Toledo, Badajoz y Ceuta. Por tormentas se encuentran Cádiz, Huelva, Sevilla y Ceuta.

15 provincias en alerta por nieve

Las nevadas también serán protagonistas este fin de semana, pues se prevé que la cota se sitúa a partir de los 900 metros en el centro y el norte peninsular, “aunque a lo largo del día la cota irá subiendo hasta unos 1.300-1.500 metros”. Sin embargo, de forma ocasional, esta podría bajar de los 900 metros y nevar en puntos de la meseta norte y zonas aledañas de los Pirineos.

Un hombre camina por una
Un hombre camina por una calle nevada de León, este miércoles. (J. Casares/EFE)

Esto estará motivado por un descenso de las temperaturas en la mayor parte del país; así, únicamente se esperan algunos aumentos en las máximas en el norte de Canarias y Galicia.

La Aemet ha activado avisos por nieve en Ávila, León y Zamora, en nivel naranja, así como en Huesca, Burgos, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Cuenca, Guadalajara, Cáceres, Lugo y Ourense, en nivel amarillo. En la Comunidad de Madrid, también están en alerta la sierra y la zona Metropolitana y Henares.

Sumado a todo esto, la borrasca Marta dejará un importante temporal marítimo en buena parte del litoral español, especialmente en Galicia, zonas del sur y este peninsular, y las islas Baleares, así como rachas de viento muy fuertes.

Vista del oleaje este jueves,
Vista del oleaje este jueves, en Sant Elm (Andratx). (Cati Cladera/EFE)

En nivel naranja por fenómenos costeros y/o vientos se encuentran Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla, Badajoz, A Coruña, Lugo, Pontevedra, Murcia y Alicante.

La semana que viene seguirá siendo necesario el paraguas, ya que continuarán llegando a nuestro país nuevos frentes “con lluvias menos cuantiosas, pero que seguirán sumando litros en la mayor parte de la península, salvo en el área mediterránea, hasta al menos mediados de la próxima semana”.

