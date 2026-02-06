Los destrozos que ha dejado la borrasca Leonardo en su paso por Andalucía: pueblos enteros evacuados, árboles caídos y ríos desbordados

Carreteras anegadas de agua por las fuertes lluvias que ha provocado la borrasca Leonardo en Ronda (Álex Zea / Europa Press)

Miles de personas han tenido que abandonar sus hogares en Andalucía ante el avance de la borrasca Leonardo, que continúa dejando efectos devastadores en la región. Grazalema (Cádiz) ha sido una de las localidades más afectadas, con el desalojo preventivo de aproximadamente 1.500 vecinos trasladados a Ronda (Málaga), según el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz. La evacuación ha contado con la colaboración de servicios de emergencias autonómicos, la Unidad Militar de Emergencias (UME) y la Guardia Civil, priorizando la seguridad de los más vulnerables.

La comunidad autónoma ha contabilizado cerca de 7.000 personas desalojadas desde el inicio de la sucesión de borrascas, y solo durante la jornada del jueves, la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) ha gestionado más de 1.400 de las 8.696 incidencias totales registradas, según datos de Antonio Sanz.

En El Puerto de Santa María, también en Cádiz, se ha evacuado a un millar de personas del Poblado de Doña Blanca, mientras que en Jerez de la Frontera y urbanizaciones cercanas al río Guadalquivir en Córdoba también se han producido desalojos ante la previsión de un aumento del caudal.

Naves inundadas en la localidad gaditana de San Martín del Tesorillo tras el paso de la borrasca Leonardo (Francisco J. Olmo / Europa Press)

Los dispositivos de emergencia se han activado en zonas sensibles a la crecida de ríos y desembalses, afectando a municipios de Cádiz, Granada, Córdoba, Jaén, Málaga, Huelva y Sevilla, según la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA).

Desbordamientos, evacuaciones y daños materiales

La saturación del suelo tras días de lluvias intensas ha elevado el riesgo de desbordamientos. El río Guadalquivir presenta su mayor crecida en cuatro décadas y otros ríos como el Ubrique, Genil y Guadalete, este último ya desbordado, están en máximos históricos. Hasta 14 ríos y varios embalses se mantienen en alerta roja.

Explotaciones agrícolas inundadas tras el desbordamiento del río Guadalete a su paso por la localidad gaditana de Jerez de la Frontera (Rocío Ruz / Europa Press)

La operación de evacuaciones ha sido especialmente intensa en Grazalema, pero también se han realizado desalojos en Dúdar (Granada), Huétor Tájar, Arcos y Jerez, así como en zonas inundables de Córdoba y en municipios de la cuenca del Guadalquivir. La EMA ha activado mensajes de alerta Es-Alert para informar sobre el riesgo de incomunicación y desbordamientos en localidades afectadas.

El paso de la borrasca Leonardo por la comunidad autónoma sigue motivando incidencias en todo el territorio andaluz por inundaciones, derrumbamientos y deslizamientos, así como en la red principal y secundaria de carreteras

La borrasca ha causado importantes daños en infraestructuras y accesos. Ochenta y cinco carreteras siguen cortadas en la red andaluza, principalmente por inundaciones, aunque también por hielo y nieve, según la Dirección General de Tráfico. Cádiz encabeza la lista con 25 vías cortadas, seguida de Córdoba, Jaén, Sevilla, Granada y Málaga. Las carreteras A-395 y A-4025 en Sierra Nevada resultan intransitables.

Más de 1.200 efectivos están desplegados en diferentes puntos de Andalucía para labores de vigilancia y contención, incluidos equipos de la EMA112, Infoca, Protección Civil, Guardia Civil y la UME, que suma 404 efectivos y casi 200 equipos y maquinaria pesada. Esta intervención abarca desde rescate de personas aisladas hasta trabajos de achique y retirada de materiales.

Algunos de los efectivos desplegados por la borrasca (Créditos: EFE)

Efectos sobre la población y declaraciones institucionales

La emergencia ha dejado heridos y una mujer desaparecida. En Sayalonga (Málaga), continúa la búsqueda de una mujer arrastrada al río Turbillas. En Puebla de Don Fadrique (Granada), un menor ha sufrido politraumatismos tras quedar sepultado por un muro, mientras que en El Rubio (Sevilla), una mujer fue herida por el derrumbe del techo de su vivienda. Otra mujer fue evacuada al hospital en Córdoba después de que un árbol cayera sobre su coche.

Más de 30 efectivos de la Guardia Civil continúa la búsqueda de la mujer que cayó al río Turvilla en Sayalonga. La búsqueda es complicada debido al caudal y a la fuerte corriente del Río.

Genalguacil (Málaga) ha registrado un herido leve por el derrumbe parcial de una vivienda. También se han producido derrumbes en Espeluy (Jaén), El Gastor (Cádiz), Faraján (Málaga), y en accesos rurales, dificultando el acceso a explotaciones ganaderas y agrícolas.

Las autoridades han incidido en la importancia de la coordinación institucional. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha subrayado que la colaboración entre todas las instituciones es fundamental para garantizar la seguridad. El rey Felipe VI ha transmitido su apoyo a los afectados y ha pedido prudencia y seguimiento de las recomendaciones de las autoridades y servicios de emergencia.

Zonas inundadas por las intensas lluvias en Granada (Álex Cámara / Europa Press)

La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, a través de su Secretaría General de Aguas, mantiene la vigilancia sobre presas, ríos y cauces, en coordinación con la Junta, para minimizar daños por nuevas crecidas.

Recuperación escalonada de la normalidad

La vuelta a la normalidad en la comunidad educativa andaluza avanza progresivamente. El consejero Antonio Sanz ha anunciado que las clases se reanudarán en todo el territorio a partir del viernes 6 de febrero, salvo en zonas desalojadas o aún afectadas por la crecida de ríos e infraestructuras dañadas. La comarca de Ronda (Málaga) y Grazalema (Cádiz) mantendrán la suspensión de la actividad lectiva hasta que se restablezcan las condiciones de seguridad.

Imágenes aéreas de las localidades de Huétor Tájar, Villanueva de Mesía y Dúdar, mostrando los efectos de la borrasca Leonardo en la provincia de Granada. (Fuente: Europa Press/Guardia Civil)

El último balance de la EMA sitúa en torno a 7.000 el número de personas desalojadas en Andalucía desde el inicio de este episodio de borrascas, lo que refleja el alcance del temporal Leonardo y la magnitud de la respuesta institucional y ciudadana, que sigue activa ante la incertidumbre de los próximos días. Además, a partir del próximo sábado llegará la borrasca Marta, que también tendrá incidencia en la región andaluza.