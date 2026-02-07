España

El precio de la luz en España para este domingo

Para ahorrar en tu factura, lo ideal es mantenerse actualizado sobre el precio promedio de la energía eléctrica y lo momentos del día en el que más barato está el servicio

La tarifa del servicio eléctrico
La tarifa del servicio eléctrico

Estos son los precios de energía eléctrica en el país. Las tarifas más altas y más bajas de este domingo 8 de febrero.

El precio de la energía eléctrica varía cada 24 horas por lo que es importante mantenerse informado sobre su valor para que no te tome por sorpresa.

Precio del servicio eléctrico

Día: 8 de febrero

Precio medio: 6.56 euros por megavatio hora

Precio máximo: 53.0 euros por megavatio hora

Precio más bajo: -2.1 euros por megavatio hora

La tarifa de la electricidad cada hora

La OMIE da a conocer
La OMIE da a conocer

A lo largo de este domingo 8 de febrero, el precio de la electricidad por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 0.93 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio de la electricidad será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa de la luz será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio de la electricidad será de -0.1 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de -0.1 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa de la luz será de -0.1 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio de la luz será de -0.01 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 0.01 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa de la electricidad será de -0.81 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio de la luz será de -2.1 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa de la electricidad será de -2.1 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de -2.03 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio de la luz será de -2.1 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa de la electricidad será de -2.1 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio de la luz será de -2.0 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de -0.45 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio de la luz será de 0.5 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 35.0 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio de la electricidad será de 35.6 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 53.0 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio de la electricidad será de 35.0 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa de la luz será de 11.44 euros por megavatio hora.

