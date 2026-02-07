El precio de la luz en España para este domingo

La tarifa del servicio eléctrico cambia cada hora (Europa Press)

Estos son los precios de energía eléctrica en el país. Las tarifas más altas y más bajas de este domingo 8 de febrero.

El precio de la energía eléctrica varía cada 24 horas por lo que es importante mantenerse informado sobre su valor para que no te tome por sorpresa.

Precio del servicio eléctrico

Día: 8 de febrero

Precio medio: 6.56 euros por megavatio hora

Precio máximo: 53.0 euros por megavatio hora

Precio más bajo: -2.1 euros por megavatio hora

La tarifa de la electricidad cada hora

La OMIE da a conocer todos los días el precio del servicio de la luz (Europa Press)

A lo largo de este domingo 8 de febrero, el precio de la electricidad por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 0.93 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio de la electricidad será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa de la luz será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio de la electricidad será de -0.1 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de -0.1 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa de la luz será de -0.1 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio de la luz será de -0.01 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 0.01 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa de la electricidad será de -0.81 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio de la luz será de -2.1 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa de la electricidad será de -2.1 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de -2.03 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio de la luz será de -2.1 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa de la electricidad será de -2.1 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio de la luz será de -2.0 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de -0.45 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio de la luz será de 0.5 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 35.0 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio de la electricidad será de 35.6 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 53.0 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio de la electricidad será de 35.0 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa de la luz será de 11.44 euros por megavatio hora.