La Unión Europea anuncia un paquete de 52 millones de euros en ayuda humanitaria para “aliviar al pueblo venezolano necesitado”

La Comisión Europea ha anunciado este viernes un paquete de 123,3 millones de euros en ayuda humanitaria para “brindar asistencia a las personas más vulnerables” de América Latina y el Caribe y reforzar la preparación y respuesta de este territorio ante desastres. Dentro de este desembolso, la CE destaca que 52 millones irán destinados a “proporcionar alivio al pueblo venezolano necesitado en la región, dondequiera que se encuentre, y a sus comunidades de acogida”.

Esta ayuda surge de la Dirección General de Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria Europeas, que destinará también 17 millones de euros (de los 123,3 millones) principalmente a apoyar a las personas afectadas por el conflicto armado en Colombia, así como a las personas desplazadas en zonas fronterizas.

Además, Bruselas destinará otros 16,3 millones de euros al resto de Sudamérica, con los que pretende apoyar la preparación ante desastres naturales y responder a las crisis humanitaria de la región. “Cuando visité Colombia el pasado noviembre, conocí a personas obligadas a huir de sus hogares y comunidades que luchan por sobrevivir a conflictos, desplazamientos y desastres naturales cada vez más frecuentes”, señaló la comisaria de Igualdad, Preparación y Gestión de Crisis, Hadja Lahbib.

38 millones al Caribe y Centroamérica

Además de los países de Sudamérica, la Comisión Europea enviará parte del dinero total a la región del Caribe. en concreto, destinará 23 millones de euros a abordar el impacto humanitario de la escalada de violencia armada en Haití, ayudando a las poblaciones afectadas a satisfacer sus necesidades más urgentes. El resto del Caribe recibirá cuatro millones adicionales, “con especial atención a la situación humanitaria en Cuba y la República Dominicana, así como en los países que acogen a refugiados y solicitantes de asilo”.

Por último, los 11 millones de euros restantes irán destinados a apoyar a personas vulnerables afectadas por la violencia, el desplazamiento forzado y la inseguridad alimentaria en Centroamérica y México. “Esta financiación también ayudará a salvar vidas al fortalecer la preparación ante desastres en una región expuesta a huracanes, inundaciones y terremotos”, explicó la comisaria.

Según ha informado la Comisión Europea, este paquete de ayuda humanitaria nace de la necesidad de ayudar a 21 millones de personas se encuentran desplazadas forzosamente en la región, con acceso limitado a servicios esenciales como la atención médica y la educación. además, la inseguridad alimentaria está en aumento -señalan- mientras que las operaciones humanitarias se reducen a nivel mundial debido a los recortes e financiación.

Además de las crisis humanitarias provocadas por la inestabilidad política de los regímenes de la región, la Comisión destaca que se trata de la segunda región más expuesta a fenómenos meteorológicos extremos del mundo, con casi tres cuartas partes de su población viviendo en zonas de alto riesgo de desastre. Tras estos fenómenos, las comunidades quedan destruidas y las personas se ven obligadas a huir de sus hogares, lo que generan una fragilidad cíclica y un aumento de las necesidades humanitarias en las zonas de Sudamérica, el Caribe y Centroamérica.