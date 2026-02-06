España

La Unión Europea anuncia un paquete de 52 millones de euros en ayuda humanitaria para “aliviar al pueblo venezolano necesitado”

La Comisión destinará 123,3 millones a “brindar asistencia a las personas más vulnerables” de América Latina y el Caribe

Guardar
Peatones cruzan la frontera de
Peatones cruzan la frontera de Venezuela a Villa del Rosario, Colombia, el lunes 5 de enero de 2026, dos días después de que las fuerzas estadounidenses capturaran y destituyeran al presidente venezolano Nicolás Maduro. (AP Foto/Santiago Saldarriaga)

La Comisión Europea ha anunciado este viernes un paquete de 123,3 millones de euros en ayuda humanitaria para “brindar asistencia a las personas más vulnerables” de América Latina y el Caribe y reforzar la preparación y respuesta de este territorio ante desastres. Dentro de este desembolso, la CE destaca que 52 millones irán destinados a “proporcionar alivio al pueblo venezolano necesitado en la región, dondequiera que se encuentre, y a sus comunidades de acogida”.

Esta ayuda surge de la Dirección General de Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria Europeas, que destinará también 17 millones de euros (de los 123,3 millones) principalmente a apoyar a las personas afectadas por el conflicto armado en Colombia, así como a las personas desplazadas en zonas fronterizas.

Además, Bruselas destinará otros 16,3 millones de euros al resto de Sudamérica, con los que pretende apoyar la preparación ante desastres naturales y responder a las crisis humanitaria de la región. “Cuando visité Colombia el pasado noviembre, conocí a personas obligadas a huir de sus hogares y comunidades que luchan por sobrevivir a conflictos, desplazamientos y desastres naturales cada vez más frecuentes”, señaló la comisaria de Igualdad, Preparación y Gestión de Crisis, Hadja Lahbib.

38 millones al Caribe y Centroamérica

Además de los países de Sudamérica, la Comisión Europea enviará parte del dinero total a la región del Caribe. en concreto, destinará 23 millones de euros a abordar el impacto humanitario de la escalada de violencia armada en Haití, ayudando a las poblaciones afectadas a satisfacer sus necesidades más urgentes. El resto del Caribe recibirá cuatro millones adicionales, “con especial atención a la situación humanitaria en Cuba y la República Dominicana, así como en los países que acogen a refugiados y solicitantes de asilo”.

El Gobierno ha confirmado este jueves la liberación en Venezuela de cinco ciudadanos españoles, entre ellos una con doble nacionalidad, y ha calificado de "paso positivo" el dado por el Ejecutivo que encabeza Delcy Rodríguez de iniciar la excarcelación de presos venezolanos y extranjeros. (Fuente: Europa Press / LUSA / Asamblea Nacional / Moncloa)

Por último, los 11 millones de euros restantes irán destinados a apoyar a personas vulnerables afectadas por la violencia, el desplazamiento forzado y la inseguridad alimentaria en Centroamérica y México. “Esta financiación también ayudará a salvar vidas al fortalecer la preparación ante desastres en una región expuesta a huracanes, inundaciones y terremotos”, explicó la comisaria.

Según ha informado la Comisión Europea, este paquete de ayuda humanitaria nace de la necesidad de ayudar a 21 millones de personas se encuentran desplazadas forzosamente en la región, con acceso limitado a servicios esenciales como la atención médica y la educación. además, la inseguridad alimentaria está en aumento -señalan- mientras que las operaciones humanitarias se reducen a nivel mundial debido a los recortes e financiación.

Además de las crisis humanitarias provocadas por la inestabilidad política de los regímenes de la región, la Comisión destaca que se trata de la segunda región más expuesta a fenómenos meteorológicos extremos del mundo, con casi tres cuartas partes de su población viviendo en zonas de alto riesgo de desastre. Tras estos fenómenos, las comunidades quedan destruidas y las personas se ven obligadas a huir de sus hogares, lo que generan una fragilidad cíclica y un aumento de las necesidades humanitarias en las zonas de Sudamérica, el Caribe y Centroamérica.

Temas Relacionados

VenezuleaUEComisión EuropeaAyuda HumanitariaColombiaEspaña-EconomiaEspaña-Internacional

Últimas Noticias

Estos son los resultados del sorteo de Euromillones de este 6 de febrero

Estos son los números premiados del sorteo de hoy. Aquí puedes comprobar si eres uno de los ganadores

Estos son los resultados del

Resultados del Super Once del 6 febrero

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados del Super Once del

Patricia Conde regresa a Antena 3 y se pone al límite en ‘El desafío’: “Para mí es el mejor formato que hay ahora mismo en la televisión”

La concursante del programa de Atresmedia ha hablado con ‘Infobae’ para sincerarse sobre su paso por uno de los formatos más extremos de la televisión de nuestro país

Patricia Conde regresa a Antena

Zapatero confía en la transición de Delcy Rodríguez: “En un plazo récord se está produciendo una nueva manera de respirar en Venezuela”

El exjefe del Ejecutivo se encuentra en Caracas para asistir al Programa para la Paz y Convivencia Democrática

Zapatero confía en la transición

Sánchez exige a los ‘tecnoligarcas’ que “quiten sus sucias manos de los móviles de los menores”

El presidente del Gobierno se ha visto envuelto en la polémica tras ser tachado de “tirano” por Elon Musk, al querer prohibir el acceso a las redes sociales a menores de 16 años

Sánchez exige a los ‘tecnoligarcas’
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PP invita a Vito

El PP invita a Vito Quiles para el cierre de campaña en Aragón y contrata a Los Meconios, el grupo que canta “vamos a volver al 36″

Zapatero confía en la transición de Delcy Rodríguez: “En un plazo récord se está produciendo una nueva manera de respirar en Venezuela”

Sánchez exige a los ‘tecnoligarcas’ que “quiten sus sucias manos de los móviles de los menores”

El caso de acoso sexual y laboral del alcalde de Móstoles llega a los tribunales: “Mi clienta ha estado ninguneada, vilipendiada, maltratada y victimizada”

Zapatero llega a Caracas para reunirse con la presidenta interina Delcy Rodríguez

ECONOMÍA

Bruselas considera que el “diseño

Bruselas considera que el “diseño adictivo” de TikTok infringe la Ley de Servicios Digitales: se enfrenta a una multa del 6% de su facturación anual

El impuesto a los super ricos obligaría a Amancio Ortega a pagar a Hacienda 2.198 millones anuales: la propuesta de Consumo para erradicar la pobreza infantil

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Por qué un billete de AVE te cuesta 100 euros y otro 11: Renfe funciona igual que el precio de los aviones y los hoteles

El negocio de las flores sitúa a España como el decimotercer exportador mundial, con ingresos que rondan los 60 M€

DEPORTES

Ácido hialurónico para tener el

Ácido hialurónico para tener el pene más grande: la sospecha que rodea a los saltadores de esquí en los Juegos Olímpicos de Invierno

Atlético de Madrid-Barcelona y Athletic Club-Real Sociedad: el sorteo de la Copa del Rey depara dos choques históricos en semifinales

Estos son los cuatro equipos que llegan a las semifinales de la Copa del Rey y las fechas de los encuentros

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el Betis en Copa del Rey

El Atlético de Madrid luce su mejor versión para aplastar al Betis y sellar su plaza en las semifinales de la Copa del Rey