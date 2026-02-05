Transportes prevé restablecer todas las líneas de Rodalies sin restricciones de velocidad en abril

Trenes de Rodalies (Europa Press)

El Ministerio de Transportes ha marcado como prioridad la recuperación total de la red de Rodalies, con la previsión de suprimir todas las restricciones de velocidad en abril. José Antonio Santano, secretario de Estado de Transportes, detalló esta hoja de ruta en una entrevista a 3CatInfo recogida por Europa Press. Según Santano, las limitaciones temporales que afectan al servicio “quedarán eliminadas durante el mes de abril”.

La totalidad de las líneas de Rodalies —exceptuando el tramo de la R3 en obras anterior a la crisis actual— está previsto que vuelva a estar operativa en alrededor de dos semanas, aunque algunas seguirán sujetas a restricciones de velocidad, que se eliminarán progresivamente hasta abril.

El plan de reactivación prevé intervenir en casi todos los 91 puntos críticos identificados por Adif en la infraestructura, de los cuales doce ya han finalizado. Estos trabajos de emergencia se combinan con la reapertura paulatina de líneas que hoy funcionan con planes alternativos de transporte.

Santano explicó que en esos 91 puntos se está trabajando de manera urgente, una operación distinta al mantenimiento preventivo que Adif realiza regularmente en otros 648 puntos de la red. Esta combinación de actuaciones busca restablecer el servicio con garantías de seguridad y fiabilidad para los usuarios.

Desprendimiento en Sant Feliu y planes alternativos

Este jueves por la tarde se produjo un desprendimiento en Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), lo que obligó a cortar la circulación de la R4 entre l’Hospitalet de Llobregat y Martorell. Santano aseguró que la interrupción “se ha realizado por precaución” y confía en que las labores de reparación se completen “a lo largo de la noche”.

No obstante, avanzó que Renfe y la Generalitat implementarán un plan alternativo de transporte por carretera durante el viernes, ya que persistirán las incidencias como medida de seguridad. Según el secretario de Estado, este incidente “tiene otra naturaleza” respecto a las recientes incidencias de Rodalies, ya que se trata de un desprendimiento ocurrido en el contexto de las obras de soterramiento en Sant Feliu.

Mantenimiento de la gratuidad del servicio y valoraciones sobre la gestión

Ante la polémica por la gratuidad, Santano reiteró que la medida se mantendrá todo el tiempo necesario y defendió que “si el servicio que estamos dando no es de calidad y aceptable, no podemos cobrárselo a los ciudadanos de Cataluña”. Sobre las compensaciones por los planes alternativos gestionados por la Generalitat, el secretario de Estado subrayó que el Gobierno las asume, como ocurre con los cortes derivados de obras. No precisó, sin embargo, si el Ejecutivo central sufragará el levantamiento del peaje en la C-32 tras el corte de la AP-7.

Santano también se pronunció sobre la valoración ciudadana del servicio. Una encuesta publicada este jueves por el Centre d’Estudis d’Opinió de la Generalitat calificó el funcionamiento de Rodalies con una nota de 4,2 antes de la crisis actual. Preguntado por esta puntuación, Santano señaló: “Yo preferiría que ahora no preguntaran, no tengo duda de que la nota sería bajísima”, y reconoció que el servicio actual “deja mucho que desear por circunstancias de sobra conocidas”.

Apostó por la continuidad de las inversiones y enfatizó: “O afrontamos esto y actuamos, y es lo que estamos haciendo, o esto no tendrá solución, porque si dejamos que se siga deteriorando, lo que vamos a conseguir es que no preste el servicio”.

Sobre la huelga de maquinistas prevista para los días 9, 10 y 11 de febrero, Santano consideró que aún hay margen para acuerdos si continúa el diálogo. Declaró que, si se realizan las gestiones adecuadas, existe la posibilidad de que la huelga “no se produzca” al satisfacer las reivindicaciones sindicales. Añadió que las circunstancias pueden acelerar proyectos e ideas que ya estaban sobre la mesa y opinó que hay una buena oportunidad para cerrar este capítulo y resolver la crisis en Rodalies.