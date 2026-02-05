España

Transportes prevé restablecer todas las líneas de Rodalies sin restricciones de velocidad en abril

Santano detalla que la red operará con normalidad tras intervenir en los puntos críticos y mantener la gratuidad del servicio

Guardar
Trenes de Rodalies (Europa Press)
Trenes de Rodalies (Europa Press)

El Ministerio de Transportes ha marcado como prioridad la recuperación total de la red de Rodalies, con la previsión de suprimir todas las restricciones de velocidad en abril. José Antonio Santano, secretario de Estado de Transportes, detalló esta hoja de ruta en una entrevista a 3CatInfo recogida por Europa Press. Según Santano, las limitaciones temporales que afectan al servicio “quedarán eliminadas durante el mes de abril”.

La totalidad de las líneas de Rodalies —exceptuando el tramo de la R3 en obras anterior a la crisis actual— está previsto que vuelva a estar operativa en alrededor de dos semanas, aunque algunas seguirán sujetas a restricciones de velocidad, que se eliminarán progresivamente hasta abril.

El plan de reactivación prevé intervenir en casi todos los 91 puntos críticos identificados por Adif en la infraestructura, de los cuales doce ya han finalizado. Estos trabajos de emergencia se combinan con la reapertura paulatina de líneas que hoy funcionan con planes alternativos de transporte.

Santano explicó que en esos 91 puntos se está trabajando de manera urgente, una operación distinta al mantenimiento preventivo que Adif realiza regularmente en otros 648 puntos de la red. Esta combinación de actuaciones busca restablecer el servicio con garantías de seguridad y fiabilidad para los usuarios.

Desprendimiento en Sant Feliu y planes alternativos

Este jueves por la tarde se produjo un desprendimiento en Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), lo que obligó a cortar la circulación de la R4 entre l’Hospitalet de Llobregat y Martorell. Santano aseguró que la interrupción “se ha realizado por precaución” y confía en que las labores de reparación se completen “a lo largo de la noche”.

El secretario de Estado de
El secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano (David Zorrakino / Europa Press)

No obstante, avanzó que Renfe y la Generalitat implementarán un plan alternativo de transporte por carretera durante el viernes, ya que persistirán las incidencias como medida de seguridad. Según el secretario de Estado, este incidente “tiene otra naturaleza” respecto a las recientes incidencias de Rodalies, ya que se trata de un desprendimiento ocurrido en el contexto de las obras de soterramiento en Sant Feliu.

Mantenimiento de la gratuidad del servicio y valoraciones sobre la gestión

Ante la polémica por la gratuidad, Santano reiteró que la medida se mantendrá todo el tiempo necesario y defendió que “si el servicio que estamos dando no es de calidad y aceptable, no podemos cobrárselo a los ciudadanos de Cataluña”. Sobre las compensaciones por los planes alternativos gestionados por la Generalitat, el secretario de Estado subrayó que el Gobierno las asume, como ocurre con los cortes derivados de obras. No precisó, sin embargo, si el Ejecutivo central sufragará el levantamiento del peaje en la C-32 tras el corte de la AP-7.

Santano también se pronunció sobre la valoración ciudadana del servicio. Una encuesta publicada este jueves por el Centre d’Estudis d’Opinió de la Generalitat calificó el funcionamiento de Rodalies con una nota de 4,2 antes de la crisis actual. Preguntado por esta puntuación, Santano señaló: “Yo preferiría que ahora no preguntaran, no tengo duda de que la nota sería bajísima”, y reconoció que el servicio actual “deja mucho que desear por circunstancias de sobra conocidas”.

Al menos una persona ha muerto y 37 han resultado heridas en un accidente de tren en Gelida (Barcelona). El convoy de la línea R4 de Rodalies circulaba con pasajeros cuando ha chocado contra un muro caído sobre la vía, según ha informado Protección Civil. Parece ser que el temporal que afecta a Cataluña podría haber causado este desprendimiento, con el que habría chocado el tren, provocando su descarrilamiento. Un suceso que se salda con un fallecido y 37 heridos, 5 de ellos graves, y que ocurre solo tres días después del accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba, que causó 42 fallecidos. Por el momento, se ha suspendido todo el transporte ferroviario en Cataluña para revisar la infraestructura y detectar posibles desprendimientos o desperfectos provocados por el temporal.

Apostó por la continuidad de las inversiones y enfatizó: “O afrontamos esto y actuamos, y es lo que estamos haciendo, o esto no tendrá solución, porque si dejamos que se siga deteriorando, lo que vamos a conseguir es que no preste el servicio”.

Sobre la huelga de maquinistas prevista para los días 9, 10 y 11 de febrero, Santano consideró que aún hay margen para acuerdos si continúa el diálogo. Declaró que, si se realizan las gestiones adecuadas, existe la posibilidad de que la huelga “no se produzca” al satisfacer las reivindicaciones sindicales. Añadió que las circunstancias pueden acelerar proyectos e ideas que ya estaban sobre la mesa y opinó que hay una buena oportunidad para cerrar este capítulo y resolver la crisis en Rodalies.

Temas Relacionados

RodaliesTrenesViajes en TrenCataluñaTransporte PúblicoMinisterio de TransporteAbono de TransporteRestricciones de VelocidadEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Última hora de la borrasca Leonardo, en directo | Andalucía retoma las clases este viernes, salvo en las zonas afectadas por las crecidas de los ríos

En Extremadura se han evacuado a cerca de 200 personas ante el riesgo de una avenida importante de agua en el río Ardila por un posible rebose de la presa de Valuengo (Badajoz)

Última hora de la borrasca

La Primitiva: Comprobar resultados ganadores del sorteo de hoy jueves 5 de febrero de 2026

Como cada jueves, aquí están los resultados del premio de Primitiva dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

La Primitiva: Comprobar resultados ganadores

Comprobar la Lotería Nacional hoy: resultados del último sorteo de este jueves 5 de febrero

Con Lotería Nacional no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Comprobar la Lotería Nacional hoy:

Comprobar Bonoloto: los resultados ganadores de este jueves 5 de febrero de 2026

Con Bonoloto no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Comprobar Bonoloto: los resultados ganadores

Un grupo de turistas confunde un funeral con un festival gastronómico y la reacción de la familia sorprende en redes sociales

La confusión sucedió dos veces en días distintos con diferentes turistas

Un grupo de turistas confunde
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El papel de España en

El papel de España en ‘Steadfast Dart’, la preparación de la OTAN ante una posible “agresión” militar: aporta 1500 militares y busca liderar en 2028

El diario británico ‘The Telegraph’ señala a España y carga contra Pedro Sánchez: “Es un país donde la sombra del fascismo aún acecha”

El escándalo de las adjudicaciones de viviendas protegidas en Alicante se cobra la tercera dimisión: un alto cargo de la Generalitat

El Supremo exime de indemnizar por efectos secundarios de la vacuna covid si no hubo mala praxis: una mujer se quedan sin 40.000 euros tras sufrir una trombosis

Detenidos en Barajas dos hombres tras robar 2,5 millones de dólares en efectivo y relojes de lujo al cantante puertorriqueño Zion

ECONOMÍA

Hacienda se queda con casi

Hacienda se queda con casi la mitad del mayor bote de Pasapalabra: Rosa pagará más de 1,2 millones de impuestos

David Jiménez, abogado: “No puedes sacar dinero de una cuenta conjunta si uno de los dos fallece”

Facua advierte a Renfe, Iryo y Ouigo de que las limitaciones de velocidad de Adif no son causas de “fuerza mayor” para no indemnizar a los viajeros

Un fallecido deja sin herencia a dos de sus tres hijos por maltrato psicológico, abandono y apropiación de bienes: la Justicia lo avala

Europa aumentará su inversión en defensa más de un 110% hasta 2035: pretende llegar a los 1,02 billones de euros

DEPORTES

Estos son los cuatro equipos

Estos son los cuatro equipos que llegan a las semifinales de la Copa del Rey y las fechas de los encuentros

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el Betis en Copa del Rey

El Atlético de Madrid luce su mejor versión para aplastar al Betis y sellar su plaza en las semifinales de la Copa del Rey

Lookman muestra su carta de presentación en el Atlético de Madrid: un gol y una asistencia en su primer partido como rojiblanco ante el Betis

Hamilton da un giro de 180 grados a su equipo para la temporada 2026: nuevo ingeniero de pista y posible nuevo mánager