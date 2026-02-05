‘Pasapalabra’ entrega el mayor bote de su historia: horario y dónde ver el duelo entre Rosa y Manu tras el cambio de programación de Antena 3

Rosa y Manu, concursantes de 'Pasapalabra' (Atresmedia)

Antena 3 vive hoy una de sus noches más señaladas con la emisión de la esperada entrega del bote de Pasapalabra, uno de los momentos más destacados y seguidos del concurso presentado por Roberto Leal. La noche de este jueves, 5 de febrero, la cadena ha diseñado una programación especial en horario de prime time para dar mayor relevancia al desenlace del duelo entre Rosa y Manu, los dos concursantes que optan a hacerse con un premio histórico tras semanas de intensa competición.

Con el objetivo de concentrar la atención del público en este acontecimiento televisivo, Antena 3 ha decidido trasladar de manera excepcional la emisión del concurso fuera de su franja habitual. La entrega del bote de Pasapalabra está prevista a partir de las 23:00 horas, un horario poco frecuente para el formato, que permitirá alargar la emoción y ofrecer el Rosco decisivo en un contexto de máxima expectación. De este modo, la cadena apuesta por una noche especial en la que el concurso se convierte en protagonista absoluto de la parrilla.

Manu y Rosa en 'Pasapalabra' (Atresmedia)

El momento clave llegará con el Rosco final, en el que Rosa y Manu se enfrentan al reto definitivo de completar el panel y llevarse el bote acumulado. Se trata de uno de los duelos más seguidos de los últimos tiempos, con dos concursantes que han demostrado un alto nivel de conocimiento, regularidad y capacidad para mantener la tensión hasta el último segundo. La resolución de este enfrentamiento marcará un punto de inflexión en la historia reciente del programa.

Dónde ver ‘Pasapalabra’ hoy

Para los espectadores que se preguntan dónde ver en directo la entrega del bote de Pasapalabra, Antena 3 ofrecerá el programa íntegro en abierto a través de su señal de televisión. La cadena garantiza así que el especial podrá seguirse sin necesidad de suscripciones adicionales, manteniendo el carácter popular y accesible del concurso. Además, la emisión no se limitará únicamente a la televisión tradicional.

El especial de Pasapalabra también podrá verse en directo y online a través de Atresplayer, la plataforma de streaming del grupo Atresmedia. Esta opción permite a los usuarios seguir el programa desde cualquier dispositivo, ya sea ordenador, teléfono móvil, tablet o televisión conectada, facilitando el acceso al contenido desde cualquier lugar. De este modo, quienes no puedan estar frente al televisor a la hora de la emisión tendrán la posibilidad de no perderse el desenlace del Rosco decisivo.

Manu Pascual y Rosa Rodríguez, en 'Pasapalabra'. (Atresmedia)

Una vez finalizada la emisión en directo, el programa quedará disponible a la carta en Atresplayer. Los espectadores podrán volver a ver la entrega del bote, revivir el Rosco final y analizar cada uno de los momentos clave del concurso tantas veces como lo deseen. Esta disponibilidad bajo demanda refuerza la estrategia digital de Antena 3 y amplía el alcance del formato más allá de su emisión lineal. Pasapalabra se ha consolidado como uno de los grandes pilares de la cadena, con cifras de audiencia estables y una base de seguidores fieles que acompaña cada tarde a los concursantes. La entrega del bote supone, además, uno de los hitos más esperados por los espectadores, que siguen con atención cada Rosco en busca del momento histórico.