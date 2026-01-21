Óscar Casas confiesa en ‘El Hormiguero’ lo que menos le gusta de su relación con Ana Mena: “No puedo estar cerca”

Ana Mena y Óscar Casas en 'El Hormiguero' (Atresmedia)

El Hormiguero regresó este martes 20 de enero a la pantalla tras suspender la emisión de la noche anterior debido al accidente ferroviario ocurrido en Adamuz. La vuelta del espacio de entretenimiento de Antena 3 estuvo marcada por la presencia de una de las parejas más comentadas del momento, la formada por Ana Mena y Óscar Casas, quienes acudieron al espacio presentado por Pablo Motos para promocionar la película que protagonizan, Ídolos, que se estrena este 23 de enero.

Tras su entrada triunfal en plató, la cantante explicó cómo fue el proceso de creación de la canción de la película, en el que tuvo acceso exclusivo a unas imágenes del actor que le ayudaron a componer la canción. “¿Fui tu inspiración?“, preguntó el hermano de Mario Casas. ”Siempre", le ha respondido ella, provocando las risas y los aplausos del público. Fue en este punto cuando el presentador de televisión se interesó por conocer los inicios de la historia de amor de los invitados, un tema que ha generado un gran interés y que tenía como trasfondo poner de manifiesto qué tanto se conocen la cantante y el actor. De esta manera, el de Requena no dudó en proponerles que ambos dijesen qué es lo peor y lo mejor de cada uno de ellos.

Ana Mena y Óscar Casas junto a Pablo Motos en 'El Hormiguero' (Atresmedia)

Los elogios mutuos no tardaron en aparecer, reflejando la buena sintonía entre ambos. Sin embargo, al abordar las particularidades menos ideales de la convivencia, fue el actor quien sorprendió con una confesión directa. “Lo malo es cuando cocina”, afirmó el intérprete, provocando que su pareja se ruborizase.

De conocerse en una campaña publicitaria a protagonizar una película juntos

Óscar Casas profundizó en su respuesta y describió el ambiente que suele generarse en la cocina cuando Ana Mena se pone al frente de los fogones. “Para cocinar necesita horas y además no deja que nadie esté cerca de ella y utiliza todos los utensilios a su alcance”, añadió el actor, provocando sonrisas entre el público y los colaboradores del programa. La cantante, por su parte, admitió que la cocina no es su punto fuerte y reconoció sentirse algo expuesta por el comentario de su pareja.

Casas continuó relatando cómo se desarrollan estas situaciones: “No puedo estar cerca. No puede verme. Se pone muy nerviosa, muchísimo. Tengo que estar a 10 metros”, explicó el protagonista de Mi soledad tiene alas. Estas palabras dejaron ver el nivel de confianza y sinceridad que predomina en la relación de la pareja. No obstante, el actor matizó sus declaraciones con una valoración positiva sobre el resultado final. “El plato le sale espectacular”, aseguró, en referencia a la destreza de Ana Mena, pese a las particularidades del proceso culinario.

Durante la conversación, los dos invitados repasaron también el origen de su vínculo sentimental. Ambos recordaron que se conocieron previamente en la grabación de una campaña publicitaria, aunque fue durante el rodaje de una película Mi soledad tiene alas, donde retomaron el contacto y comenzaron a construir su actual relación. La química entre ambos quedó patente durante toda la entrevista, marcada por las muestras de afecto y el tono distendido de las respuestas.

La presencia de Ana Mena y Óscar Casas en El Hormiguero no solo evidenció el buen momento personal que atraviesan, sino que también aportó uno de los momentos más comentados de la noche televisiva. El intercambio de anécdotas y confidencias permitió a la audiencia conocer una faceta más íntima de la pareja, lejos de los focos y el guion cinematográfico.