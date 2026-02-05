Muere Cristina Pérez Galcenco a los 21 años: modelo e hija del exfutbolista del Sporting de Gijón Nacho Pérez

Cristina Pérez Galcenco, en imagen compartida en Instagram por la Pasarela Campoamor

Cristina Pérez Galcenco, modelo de 21 años con proyección internacional, ha fallecido este martes 3 de febrero, lo que ha causado una profunda conmoción en el sector de la moda. La joven fue hallada por la mañana en su domicilio de Caleta Vélez, en la provincia de Málaga. Según Marca, fuentes cercanas a la familia aseguran que la muerte se ha producido por causas naturales y no se han detectado indicios de violencia.

Cristina era hija de Nacho Pérez, quien fue portero del Sporting de Gijón durante la década de los 60, debutando en Primera división en la temporada 1975-1976, y de la moldava Tatiana Galcenco. Nacida de forma circunstancial en Lanzarote, la familia trasladó su residencia al municipio asturiano de Lugones, cuando ella era apenas un bebé, donde la modelo ha crecido y dado sus primeros pasos en el mundo de la moda. Desde los 14 años, ha sido una de las caras habituales de la Pasarela Campoamor, un evento que se celebra cada año en el Teatro Campoamor de Oviedo.

Antes de dedicarse de lleno al modelaje, Cristina compaginó sus estudios con la gimnasia rítmica durante su infancia y juventud. Su decisión de abandonar los entrenamientos coincidió con el comienzo de su carrera profesional en la moda, respaldada por sus padres, quienes le animaron a preparar un primer catálogo fotográfico que supuso su debut oficial en el sector.

El homenaje de Pasarela Campoamor a Cristina Pérez Galcenco en Instagram

Las reacciones a la muerte de Cristina Pérez Galcenco

En palabras de Graciela Suárez, directora de la Pasarela Campoamor, a La Nueva España, ella se siente “destrozada” tras la noticia, según ha declarado, y la organización tiene previsto rendirle algún tipo de homenaje próximamente. Este pesar se suma al que han mostrado integrantes de la agencia de modelos Rassim ‘s, quienes han manifestado: “Estamos muy tristes”.

En el transcurso de su trayectoria, Cristina Pérez Galcenco ha desfilado por algunas de las principales pasarelas nacionales e internacionales, participando tanto en las Fashion Week de Madrid, París y Milán, como en campañas para firmas como Stradivarius y en colaboraciones en showrooms de grandes marcas, entre ellas Versace o Louis Vuitton. La modelo también ha desarrollado parte de su actividad profesional en China durante varios meses, aumentando así su proyección internacional.

Los sueños de Cristina

En el momento de su muerte, residía en Málaga, donde estaba cursando una formación. Según el citado medio, se prevé en los próximos días el traslado de su cuerpo a Asturias, donde la familia organizará el funeral, aunque la fecha todavía está pendiente de confirmación. El repentino y temprano fallecimiento de Cristina deja un vacío notable no solo en la moda, sino también entre su círculo cercano, familiares y quienes han valorado tanto su profesionalidad como su carácter cercano y su prometedor futuro

En una entrevista para La Nueva España en 2018, la joven afirmó que soñaba “con desfilar para Victoria’s Secret”: “Esa marca me tiene obsesionada. Me encantaría desfilar con ellos”. Incluso tenía un plan B, puesto que también le habría gustado “hacer Criminología y ser policía nacional”.

Pilar Rubio en el desfile