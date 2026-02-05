España

Muere Cristina Pérez Galcenco a los 21 años: modelo e hija del exfutbolista del Sporting de Gijón Nacho Pérez

La joven fue encontrada en su domicilio en Caleta Vélez durante la mañana del martes 3 de febrero

Guardar
Cristina Pérez Galcenco, en imagen
Cristina Pérez Galcenco, en imagen compartida en Instagram por la Pasarela Campoamor

Cristina Pérez Galcenco, modelo de 21 años con proyección internacional, ha fallecido este martes 3 de febrero, lo que ha causado una profunda conmoción en el sector de la moda. La joven fue hallada por la mañana en su domicilio de Caleta Vélez, en la provincia de Málaga. Según Marca, fuentes cercanas a la familia aseguran que la muerte se ha producido por causas naturales y no se han detectado indicios de violencia.

Cristina era hija de Nacho Pérez, quien fue portero del Sporting de Gijón durante la década de los 60, debutando en Primera división en la temporada 1975-1976, y de la moldava Tatiana Galcenco. Nacida de forma circunstancial en Lanzarote, la familia trasladó su residencia al municipio asturiano de Lugones, cuando ella era apenas un bebé, donde la modelo ha crecido y dado sus primeros pasos en el mundo de la moda. Desde los 14 años, ha sido una de las caras habituales de la Pasarela Campoamor, un evento que se celebra cada año en el Teatro Campoamor de Oviedo.

Antes de dedicarse de lleno al modelaje, Cristina compaginó sus estudios con la gimnasia rítmica durante su infancia y juventud. Su decisión de abandonar los entrenamientos coincidió con el comienzo de su carrera profesional en la moda, respaldada por sus padres, quienes le animaron a preparar un primer catálogo fotográfico que supuso su debut oficial en el sector.

El homenaje de Pasarela Campoamor
El homenaje de Pasarela Campoamor a Cristina Pérez Galcenco en Instagram

Las reacciones a la muerte de Cristina Pérez Galcenco

En palabras de Graciela Suárez, directora de la Pasarela Campoamor, a La Nueva España, ella se siente “destrozada” tras la noticia, según ha declarado, y la organización tiene previsto rendirle algún tipo de homenaje próximamente. Este pesar se suma al que han mostrado integrantes de la agencia de modelos Rassim ‘s, quienes han manifestado: “Estamos muy tristes”.

En el transcurso de su trayectoria, Cristina Pérez Galcenco ha desfilado por algunas de las principales pasarelas nacionales e internacionales, participando tanto en las Fashion Week de Madrid, París y Milán, como en campañas para firmas como Stradivarius y en colaboraciones en showrooms de grandes marcas, entre ellas Versace o Louis Vuitton. La modelo también ha desarrollado parte de su actividad profesional en China durante varios meses, aumentando así su proyección internacional.

Los sueños de Cristina

En el momento de su muerte, residía en Málaga, donde estaba cursando una formación. Según el citado medio, se prevé en los próximos días el traslado de su cuerpo a Asturias, donde la familia organizará el funeral, aunque la fecha todavía está pendiente de confirmación. El repentino y temprano fallecimiento de Cristina deja un vacío notable no solo en la moda, sino también entre su círculo cercano, familiares y quienes han valorado tanto su profesionalidad como su carácter cercano y su prometedor futuro

En una entrevista para La Nueva España en 2018, la joven afirmó que soñaba “con desfilar para Victoria’s Secret”: “Esa marca me tiene obsesionada. Me encantaría desfilar con ellos”. Incluso tenía un plan B, puesto que también le habría gustado “hacer Criminología y ser policía nacional”.

Pilar Rubio en el desfile

Temas Relacionados

Gente EspañaFamosos EspañaModa EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Última hora de la borrasca Leonardo, en directo: se desaloja todo Grazalema (Cádiz) y ya son más de 5.000 los evacuados en Andalucía

En Extremadura se han evacuado a cerca de 200 personas ante el riesgo de una avenida importante de agua en el río Ardila por un posible rebose de la presa de Valuengo (Badajoz)

Última hora de la borrasca

Los españoles no recortan en planes, pero sí en gasto: en 2025, crece el ‘fast food’ y pierde relevancia el restaurante tradicional

La empresa de analítica de datos Delectatech constata la tendencia a buscar opciones gastronómicas más asequibles, en un contexto en el que la subida de precios ha compensado la caída de la demanda

Los españoles no recortan en

Sorteo 4 de Super ONCE: números ganadores de este jueves 5 de febrero del 2026

Consulta aquí los resultados de la jugada más reciente, dados a conocer por Juegos Once

Sorteo 4 de Super ONCE:

El escándalo de las adjudicaciones de viviendas protegidas en Alicante se cobra la tercera dimisión: un alto cargo de la Generalitat

Miguel Ángel Sánchez, jefe de gabinete de la Conselleria de Industria y Turismo, ha asegurado que dimite por responsabilidad, pero niega tener relación jurídica y patrimonial con la vivienda

El escándalo de las adjudicaciones

Operan a una mujer para quitarle un tumor que en realidad no tenía y cambia su vida por completo: ahora necesita ayuda diaria

Las autoridades sanitarias de Austria afirman que todo se realizó “conforme a la práctica médica”

Operan a una mujer para
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El escándalo de las adjudicaciones

El escándalo de las adjudicaciones de viviendas protegidas en Alicante se cobra la tercera dimisión: un alto cargo de la Generalitat

El Supremo exime de indemnizar por efectos secundarios de la vacuna covid si no hubo mala praxis: una mujer se quedan sin 40.000 euros tras sufrir una trombosis

Detenidos en Barajas dos hombres tras robar 2,5 millones de dólares en efectivo y relojes de lujo al cantante puertorriqueño Zion

El alcalde de Móstoles niega las acusaciones de acoso sexual e insinúa que la denunciante lo hizo por ver frustrado “su interés por asumir mayores funciones políticas”

Militares españoles de la OTAN llevan a la subsecretaria de Defensa al Supremo por supuestos delitos de prevaricación y coacciones

ECONOMÍA

Autónomos y pymes podrán ahorrarse

Autónomos y pymes podrán ahorrarse hasta 7.500 euros en la compra o alquiler de coches eléctricos

Las pensiones suben un 2,7% en 2026, pero algunos jubilados cobrarán menos

Un empleado es despedido por pasar 57 horas de su jornada laboral navegando en internet “con fines personales”: recibirá 39.000 euros de indemnización

Sin sorpresas en Fráncfort: el Banco Central Europeo congela el precio del dinero en el 2% tras estabilizar la inflación

BBVA obtiene un beneficio récord de 10.511 millones en 2025, un 4,5 más

DEPORTES

Las palabras de Carolina Marín

Las palabras de Carolina Marín tras pasar por el quirófano: “No quiero descartar ahora nada, quiero priorizar mi rodilla”

A qué hora y dónde ver el partido de Copa del Rey entre el Betis y el Atlético de Madrid

Antonio Najarro, el gurú y coreógrafo español que ha creado el ejercicio de patinaje artístico de EEUU para los Juegos Olímpicos de Invierno: “Creo que vale el oro”

Andrea Piccolo, de campeón de Europa de ciclismo a ser arrestado por la policía por llevar billetes falsos y una porra en su coche

Carolina Marín vuelve a pasar por el quirófano para someterse a una intervención de menisco