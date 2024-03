Polémica por el video que realizó un club español para el Día de la Mujer

El polémico spot del Sporting Gijón por el Día de la Mujer

El Real Sporting de Gijón, equipo de la Segunda División española, ha generado controversia con un video publicado en el marco del Día Internacional de la Mujer celebrado este viernes 8 de marzo. La pieza audiovisual, que tenía como fin ser parte de esta jornada especial, ha sido criticada por la aparición de una seguidora del club realizando tareas de limpieza en el estadio El Molinón, antes de dibujar el símbolo de la mujer en el centro del campo. El intento de tributo superó el millón de reproducciones en pocas horas, pero recibió críticas por su interpretación.

Te puede interesar: Ofrecen chequeos gratuitos en conmemoración por el Día de la Mujer: ¿cuándo y en qué distrito?

“Un símbolo que nos une generación tras generación”, escribió la cuenta de X (anteriormente Twitter) del conjunto rojiblanco junto a un corazón violeta. En las imágenes se puede observar a una joven vestida con indumentaria del conjunto español mientras se encuentra arrodillada en el césped limpiando y alineando las marcas del terreno de juego. Posteriormente, ella agarra una máquina para trazar líneas y completa el símbolo femenino bajo el círculo central. En las redes sociales quedó en claro que no se entendió cuál era el impacto que buscaba generar este spot y muchos espectadores han considerado desacertada la manera de representar este mensaje, señalando que refuerza estereotipos de género.

El spot del Sporting Gijón por el Día de la Mujer generó revuelo en las redes sociales

“En el Día de la Mujer, polémica por el video del Sporting de Gijón”, escribió el diario italiano La Gazzetta dello Sport en su edición web. “Muchos aficionados criticaron la escena inicial, en la cual la niña está arrodillada y limpiando el terreno de juego”, puntualizó el rotativo.

Te puede interesar: 6 de cada 10 niñas estudiantes de Colombia dedican 8 horas a oficios varios en la casa

La crítica tampoco se hizo esperar en las redes sociales. Usuarios han comentado con incredulidad y desaprobación, sugiriendo que el vídeo perpetúa una imagen tradicionalista de las tareas de las mujeres, justo en una fecha destinada a destacar la igualdad y la lucha contra la discriminación.

“Decidme que el Sporting no acaba de subir un vídeo de una tía limpiando para felicitar el 8M, tiene que ser coña”, fue una de las respuestas que recibió el tuit. “Como se nota a leguas que los que idearon este anuncio son TODOS hombres... Anuncio del Sporting felicitando el Día de la Mujer y ponen a una fregando y limpiando... ¡Vamos, NO ME JODAS!”, añadió otro usuario.

El spot del Sporting Gijón no tuvo el efecto deseado entre los aficionados

Incrédula de lo que observó, otra internauta escribió: “Júramelo que has puesto a una mujer pasando una escoba en el día de la mujer”. “Lo peor es que a alguien le pareció una buena idea...”, fue otro de los comentarios que recibió el video. Uno de los seguidores intentó matizar las críticas: “Hace años, las mujeres en el fútbol se dedicaban a limpiar y poco más... ahora afortunadamente ya no es así. Parece que algunos se ríen del Sporting por este vídeo: imagino que no saben lo que es la ironía o el doble sentido”, señaló.

Te puede interesar: Marcha 8M en Edomex: ¿A qué hora, cuándo y dónde iniciará la movilización?

Pese al revuelo que se originó, Real Sporting de Gijón no se manifestó al respecto. Incluso realizó otras publicaciones en sus redes, como los horarios de los partidos de sus diferentes equipos durante el fin de semana o imágenes del primer equipo masculino practicando en la antesala al compromiso contra Levante (el conjunto rojiblanco acumula 46 puntos, lo que los posiciona en zona de play-offs por el ascenso, a cuatro unidades del líder Leganés).