Mónica García manda a los médicos al Congreso y pide que dejen de “focalizar las reivindicaciones” en su ministerio

La titular de Sanidad pide a los sindicatos que se planteen el “cauce parlamentario” antes de ir a la huelga indefinida, que “plantea serias dificultades”

Imagen de archivo de la
Imagen de archivo de la ministra de Sanidad, Mónica García, en una intervención en el Senado. (Europa Press)

El próximo 15 de febrero, los médicos de toda España comenzarán una huelga indefinida en protesta por el Estatuto Marco. Ministerio y sindicatos lograron alcanzar la semana pasada un acuerdo para renovar esta norma que regula las condiciones laborales de los profesionales sanitarios. El pacto, sin embargo, no ha logrado convencer a las organizaciones exclusivamente médicas, que han exigido su retirada y la negociación de un estatuto exclusivamente médico.

En este contexto de enfrentamiento, la ministra Mónica García se ha dirigido a estos sanitarios por carta, donde pide que dirijan sus reclamaciones al Congreso de los Diputados o negocien las mejoras solicitadas en las comunidades autónomas. Con las negociaciones ya cerradas, García entiende que “focalizar las reivindicaciones exclusivamente en este Ministerio no resulta la opción más adecuada” y pide al comité de huelga que se plantee el “cauce parlamentario”.

El escrito, remitido a los medios de comunicación, busca tratar “su demanda de un estatuto propio para el personal facultativo”. La ministra de sanidad recuerda que el marco legal vigente pide que la negociación colectiva se lleve a cabo “en la Mesa del Ámbito con las organizaciones sindicales más representativas”, entre las que únicamente se encontraba la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM).

Pese a este marco legal, García habría mantenido “más de veinte reuniones” con CESM y los sindicatos de Apemyf (Agrupación Profesional por un Estatuto Médico y Facultativo). En estos encuentros “se alcanzaron numerosos puntos de convergencia”. Por ello, entiende que “retirar el texto del Estatuto Marco” es una opción que “no resulta ni razonable ni justa para los profesionales del SNS [Sistema Nacional de Salud]”.

La huelga “plantea serias dificultades”

Manifestación de médicos contra el
Manifestación de médicos contra el Estatuto Marco. (Europa Press)

El ministerio asegura tener un “máximo respeto por el derecho de huelga”, pero en esta ocasión, considera que “plantea serias dificultades, especialmente por su impacto sobre la ciudadanía”. En ese sentido, García recuerda a los médicos que existen “vías plenamente habilitadas para canalizar esta demanda sin provocar una afección prolongada a la atención sanitaria”.

La ministra propone así que los sindicatos intenten llevar su propuesta del estatuto médico mediante una proposición de ley, una Iniciativa Legislativa Popular o una iniciativa legislativa promovida por las asambleas autonómicas. De no optar por estas opciones, también plantea la negociación directa con las comunidades autónomas para incluir las mejoras reclamadas y que se han quedado fuera del Estatuto.

Asimismo, recuerda que el propio trámite parlamentario que debe seguir el Estatuto Marco deja la opción de que se incluyan enmiendas “para su revisión y eventual mejora”. “Por todo ello, consideramos que focalizar las reivindicaciones exclusivamente en este Ministerio no resulta la opción más adecuada, cuando existen mecanismos legales suficientes y plenamente accesibles para canalizarlas”, expresa la ministra.

García cierra su misiva reiterando su “firme voluntad de continuar el diálogo” para “mejorar las condiciones laborales de los profesionales, proteger el interés general y salvaguardar la salud de la ciudadanía”.

