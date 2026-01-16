España

La primera huelga de médicos termina con un seguimiento desigual y conflicto por las cifras

El Sindicato Médico Profesional de Asturias ha logrado un acuerdo para avanzar hacia las guardias de 12 horas

Guardar
Manifestación de Metges de Catalunya,
Manifestación de Metges de Catalunya, a 15 de enero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). (David Zorrakino / Europa Press)

La primera huelga médica de 2026 no ha logrado ser tan numerosa como las anteriores. Las dos jornadas de paros, convocadas por la Agrupación Profesional por un Estatuto Médico y Facultativo (Apemyf), han tenido una incidencia dispar en las distintas comunidades autónomas. El jueves, segundo y último del llamamiento, ha registrado un seguimiento del 22% en ciertas regiones, según las consejerías de salud, mientras que en otras la participación ha sido anecdótica.

En el arranque, la fuente oficial de las consejerías ha señalado que la participación ha oscilado entre el 10% en Madrid y el 22% en Galicia, con un 20% de seguimiento en Euskadi, aunque los sindicatos han elevado estas cifras hasta el 85% en determinados territorios. “Las consejerías cuentan los servicios mínimos como gente que no secunda la huelga”, han apuntado desde el sindicato madrileño Amyts, comunidad donde los servicios mínimos están fijados en un máximo del 35% de los efectivos de cada servicio hospitalario.

Pese a las sensaciones positivas de algunas de las organizaciones convocantes, en comunidades como La Rioja, únicamente tres personas secundaron la huelga el miércoles y dos el jueves, mientras que en Ceuta y Melilla solo se ha contabilizado un participante el miércoles y ninguno el jueves. Cabe destacar, no obstante, el éxito sindical en Asturias, donde se ha alcanzado un acuerdo con el Servicio de Salud del Principado deAsturias (Sespa) para flexibilizar las guardias y reducir la penalización de los médicos que compaginan sus labores en la sanidad pública con contratos en la privada.

El motivo central de la movilización era la reclamación de un estatuto propio para los médicos, diferenciado del vigente para el resto del personal del Sistema Nacional de Salud. Este requerimiento se está negociando actualmente con el Ministerio de Sanidad como parte del proceso de reforma del marco regulatorio, si bien en todo momento la pretensión de los sindicatos se ha encontrado con una negativa.

Impacto de la huelga y participación regional

Concentración del sindicato Amyts frente
Concentración del sindicato Amyts frente al Hospital de La Paz. (Amyts)

Según la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, el seguimiento de la huelga en la primera jornada ha provocado la suspensión de 300 intervenciones quirúrgicas y 650 pruebas, así como que 7.600 pacientes hayan quedado sin atender en las consultas. La participación se sitúa entre el 9,5% y el 10%, cifra que se ha repetido en la jornada del jueves, con parámetros que la propia consejería describe como “prácticamente idénticos”.

El sindicato Amyts ha valorado el seguimiento como “alto”, basándose en los informes de sus representantes en los hospitales, y ha recordado que la Consejería ha establecido unos “servicios mínimos máximos” que llegan al 100 % en algunas áreas. Tras la concentración de ayer, que reunió a 400 colegiados, hoy numerosos médicos han vuelto a manifestarse frente al hospital La Paz, reiterando sus exigencias ante el Ministerio de Sanidad y alzando consignas como “Estatuto, Europa lo tiene, España lo quiere”.

En Cataluña, más de un millar de médicos ha protagonizado una nueva marcha en demanda de un marco propio de negociación ante la Generalitat. El sindicato Metges de Catalunya, encargado de la convocatoria, ha cifrado el seguimiento en un 53%, frente al 7,3% aportado por el Govern. El País Vasco ha registrado, según Osakidetza, un 20,67% de seguimiento en el turno matutino del sistema público de salud. En esta ocasión, los cálculos coinciden con los facilitados por el Sindicato Médico de Euskadi (SME), responsables de la convocatoria, durante la concentración celebrada en Vitoria-Gasteiz. El dato supone una ligera subida respecto al 19,2% registrado el día anterior.

En Galicia, la Xunta ha estimado que un 22,7% de los facultativos ha participado en el paro de la mañana, mejorando la cifra del miércoles (20%). El llamamiento ha contado además con el respaldo de un 28,6 % del personal hospitalario y de un 7,2% de Atención Primaria. No obstante, el sindicato O’Mega ha situado la adhesión en los hospitales en torno al 85% en la jornada de hoy y al 70% en la anterior.

Asturias acuerda mejorar las condiciones laborales de los médicos

En el Principado de Asturias, donde se ha estimado una participación del 12,14% para la segunda jornada de huelga, el Sindicato Médico de Asturias (Simpa) y el Servicio de Salud (Sespa) han anunciado un acuerdo sobre las condiciones laborales autonómicas.

Entre las medidas pactadas, el Sespa se ha comprometido a mejorar las retribuciones de los médicos residentes (MIR) entre 100 y 150 euros, en función de la categoría, y a reducir la burocracia en atención primaria. El acuerdo también recoge una flexibilización de las guardias, que buscará evitar turnos superiores a las 12 horas y una reducción del 60% en la penalización por la falta de exclusividad. “No se puede hacer de la noche a la mañana, pero se abre esa posibilidad”, ha valorado Aquilino Alonso, gerente de Sespa.

Temas Relacionados

HuelgasManifestacionesMédicosSindicatos EspañaSanidad EspañaEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Carlos Melio, abogado: “Si has tenido un accidente laboral no solo tienes derecho a la baja médica”

El marco legal que ampara al trabajador frente a incumplimientos en prevención de riesgos laborales contempla aumentos de hasta el 50% en la prestación o incluso indemnizaciones

Carlos Melio, abogado: “Si has

Antonia Dell’Atte revoluciona ‘La Revuelta’: de su mensaje a Ana Rosa Quintana a la estupefacción de David Broncano

RTVE eligió a Antonia Dell’Atte como el rostro encargado de promocionar ‘DecoMasters’, el nuevo talent que aterriza el lunes en La 1

Antonia Dell’Atte revoluciona ‘La Revuelta’:

El aliño para tus ensaladas que está listo en 1 minuto y potencia el sabor al instante

Sheela Prakash, autora gastronómica, recomienda una combinación de sabores única que puedes guardar en la nevera durante una semana

El aliño para tus ensaladas

Teresa Bas, doctora experta en escoliosis: “La espalda es el estabilizador del cuerpo”

El ejercicio físico es fundamental para preservar la masa muscular y mantener la espalda recta

Teresa Bas, doctora experta en

Macron reivindica un histórico rearme de Francia rodeado de militares y un avión de combate: “Para infundir temor, debemos ser poderosos”

“Somos el ejército más eficaz de Europa”, afirmó el presidente en el discurso de inicio de año con las fuerzas armadas

Macron reivindica un histórico rearme
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un mecánico se queda con

Un mecánico se queda con el Rolls Royce de su cliente y le piden 3 años de cárcel en Barcelona

Pere Navarro, director de la DGT, no quiere que conduzcas tu coche por el centro de la ciudad: “Vas en transporte público y si tienes prisa coges un taxi”

El PP prepara una ofensiva en el Senado y Europa para deslucir la gestión de España en Venezuela

Sanidad vende un ‘velero de la droga’ de 20 metros de eslora por solo 220 euros y un yate de un narco inglés por 3.300 euros

La ‘guerra’ por un marquesado: el empresario mexicano que le acaba de quitar el título a una noble que no pudo demostrar en el juzgado cómo lo ostentó durante 30 años

ECONOMÍA

Carlos Melio, abogado: “Si has

Carlos Melio, abogado: “Si has tenido un accidente laboral no solo tienes derecho a la baja médica”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 16 de enero

Precio del aceite de oliva en España este viernes 16 de enero

Tipo de cambio: precio del euro frente al dólar hoy 16 de enero

España se convierte en uno de los países más “atractivos” del mundo para los fondos de inversión: “Es un paraíso para invertir”

DEPORTES

Cuartos de final de la

Cuartos de final de la Copa del Rey 2025/2026: equipos clasificados, sorteo y fechas

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Racing en Copa del Rey

El FC Barcelona consigue la victoria en Copa del Rey ante un incansable Racing

Marcos Llorente habla sobre su estilo de vida y responde a los que le critican: “Que a otros les incomode, no es mi problema”

Giuliano Simeone renueva con el Atlético de Madrid hasta 2030 con 500 millones de cláusula