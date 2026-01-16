La primera huelga de médicos termina con un seguimiento desigual y conflicto por las cifras

Manifestación de Metges de Catalunya, a 15 de enero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). (David Zorrakino / Europa Press)

La primera huelga médica de 2026 no ha logrado ser tan numerosa como las anteriores. Las dos jornadas de paros, convocadas por la Agrupación Profesional por un Estatuto Médico y Facultativo (Apemyf), han tenido una incidencia dispar en las distintas comunidades autónomas. El jueves, segundo y último del llamamiento, ha registrado un seguimiento del 22% en ciertas regiones, según las consejerías de salud, mientras que en otras la participación ha sido anecdótica.

En el arranque, la fuente oficial de las consejerías ha señalado que la participación ha oscilado entre el 10% en Madrid y el 22% en Galicia, con un 20% de seguimiento en Euskadi, aunque los sindicatos han elevado estas cifras hasta el 85% en determinados territorios. “Las consejerías cuentan los servicios mínimos como gente que no secunda la huelga”, han apuntado desde el sindicato madrileño Amyts, comunidad donde los servicios mínimos están fijados en un máximo del 35% de los efectivos de cada servicio hospitalario.

Pese a las sensaciones positivas de algunas de las organizaciones convocantes, en comunidades como La Rioja, únicamente tres personas secundaron la huelga el miércoles y dos el jueves, mientras que en Ceuta y Melilla solo se ha contabilizado un participante el miércoles y ninguno el jueves. Cabe destacar, no obstante, el éxito sindical en Asturias, donde se ha alcanzado un acuerdo con el Servicio de Salud del Principado deAsturias (Sespa) para flexibilizar las guardias y reducir la penalización de los médicos que compaginan sus labores en la sanidad pública con contratos en la privada.

El motivo central de la movilización era la reclamación de un estatuto propio para los médicos, diferenciado del vigente para el resto del personal del Sistema Nacional de Salud. Este requerimiento se está negociando actualmente con el Ministerio de Sanidad como parte del proceso de reforma del marco regulatorio, si bien en todo momento la pretensión de los sindicatos se ha encontrado con una negativa.

Impacto de la huelga y participación regional

Según la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, el seguimiento de la huelga en la primera jornada ha provocado la suspensión de 300 intervenciones quirúrgicas y 650 pruebas, así como que 7.600 pacientes hayan quedado sin atender en las consultas. La participación se sitúa entre el 9,5% y el 10%, cifra que se ha repetido en la jornada del jueves, con parámetros que la propia consejería describe como “prácticamente idénticos”.

El sindicato Amyts ha valorado el seguimiento como “alto”, basándose en los informes de sus representantes en los hospitales, y ha recordado que la Consejería ha establecido unos “servicios mínimos máximos” que llegan al 100 % en algunas áreas. Tras la concentración de ayer, que reunió a 400 colegiados, hoy numerosos médicos han vuelto a manifestarse frente al hospital La Paz, reiterando sus exigencias ante el Ministerio de Sanidad y alzando consignas como “Estatuto, Europa lo tiene, España lo quiere”.

En Cataluña, más de un millar de médicos ha protagonizado una nueva marcha en demanda de un marco propio de negociación ante la Generalitat. El sindicato Metges de Catalunya, encargado de la convocatoria, ha cifrado el seguimiento en un 53%, frente al 7,3% aportado por el Govern. El País Vasco ha registrado, según Osakidetza, un 20,67% de seguimiento en el turno matutino del sistema público de salud. En esta ocasión, los cálculos coinciden con los facilitados por el Sindicato Médico de Euskadi (SME), responsables de la convocatoria, durante la concentración celebrada en Vitoria-Gasteiz. El dato supone una ligera subida respecto al 19,2% registrado el día anterior.

En Galicia, la Xunta ha estimado que un 22,7% de los facultativos ha participado en el paro de la mañana, mejorando la cifra del miércoles (20%). El llamamiento ha contado además con el respaldo de un 28,6 % del personal hospitalario y de un 7,2% de Atención Primaria. No obstante, el sindicato O’Mega ha situado la adhesión en los hospitales en torno al 85% en la jornada de hoy y al 70% en la anterior.

Asturias acuerda mejorar las condiciones laborales de los médicos

En el Principado de Asturias, donde se ha estimado una participación del 12,14% para la segunda jornada de huelga, el Sindicato Médico de Asturias (Simpa) y el Servicio de Salud (Sespa) han anunciado un acuerdo sobre las condiciones laborales autonómicas.

Entre las medidas pactadas, el Sespa se ha comprometido a mejorar las retribuciones de los médicos residentes (MIR) entre 100 y 150 euros, en función de la categoría, y a reducir la burocracia en atención primaria. El acuerdo también recoge una flexibilización de las guardias, que buscará evitar turnos superiores a las 12 horas y una reducción del 60% en la penalización por la falta de exclusividad. “No se puede hacer de la noche a la mañana, pero se abre esa posibilidad”, ha valorado Aquilino Alonso, gerente de Sespa.