Guardias médicas, jubilación y próximos pasos: las claves del acuerdo para un nuevo Estatuto Marco

La ministra de Sanidad, Mónica García, y los representantes sindicales de SATSE, CCOO, UGT y CSIF durante la presentación del acuerdo para un nuevo Estatuto Marco. (Ministerio de Sanidad)

Han sido tres años de negociaciones, pero el Ministerio de Sanidad ha llegado a un acuerdo para sacar adelante un nuevo Estatuto Marco. La norma, que regula las condiciones laborales de todos los trabajadores sanitarios del país, lleva desde el 2003 sin renovarse, pero conseguir un texto nuevo no ha sido nada sencillo: los sindicatos del Ámbito de Negociación, los únicos habilitados para dialogar con el ministerio, exigían cambios que Sanidad rechazaba por escaparse de sus competencias.

El acuerdo firmado este lunes, además, deja fuera a los sindicatos exclusivamente médicos. A excepción de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), ninguno de ellos tenía representación en ese Ámbito de Negociación y sienten que han sido despreciados en las conversaciones con el ministerio. Las organizaciones han convocado una semana de paros al mes, comenzando el próximo 16 de febrero, para reclamar su propio estatuto, que reconozca y regule las particularidades de su profesión, entre ellas las guardias de 24 horas.

Es un punto en el que Sanidad no parece querer ceder. Según la ministra, Mónica García, el estatuto médico fragmentaría el Sistema Nacional de Salud (SNS). Sí se incluye, no obstante, un capítulo específico para el colectivo médico, que regulará su jornada y limitará las guardias médicas.

Qué cambia el nuevo Estatuto Marco

El nuevo anteproyecto de Estatuto Marco establece una nueva clasificación profesional, que intenta resolver las desigualdades arrastradas desde que en el año 2008 cambiase el sistema educativo español. El nuevo régimen parte del Marco Español de Cualificaciones para el Aprendizaje Permanente (MECU), diferenciando según el nivel y tiempo de estudio invertido.

Los médicos quedarían en el nivel 8, el máximo reconocido, junto con farmacéuticos especialistas, biólogos especialistas y el personal investigador. En el grupo 7 se encontrarían las enfermeras especialistas, veterinarios y farmacéuticos, mientras que en el 6 estarían las enfermeras generalistas y fisioterapeutas, entre otros. Los técnicos superiores quedarían en el grupo 5 y los técnicos medios, en el 4.

Queda por ver cómo se traducirá la nueva clasificación a nivel retributivo. En el plazo de seis meses a la aprobación del estatuto, se elaborará una propuesta de retribuciones básicas adaptadas, que se incorporará en los próximos presupuestos.

Respecto a jornadas y horarios, el anteproyecto de ley pone un límite máximo de 45 horas semanales de promedio en cómputo cuatrimestral, si bien se pueden llegar a acuerdos para superarlas. La jornada diaria no podrá superar las 12 horas consecutivas y se deberá respetar un mínimo descanso de 12 horas entre turno y turno, con al menos 24 horas ininterrumpidas de descanso semanal.

Un capítulo para los médicos

Manifestación médica contra el Estatuto Marco. (Europa press)

El ministerio no hará un estatuto exclusivo para los médicos, pero sí les dedica un capítulo específico en la regulación general. En él, se regula la jornada de guardia como un “periodo de trabajo adicional a la jornada ordinaria”. El borrador acordado con los sindicatos reconoce la exención de estas horas a mujeres embarazadas, mujeres con riesgo durante el periodo de la lactancia natural, profesionales con reducción de jornada por cuidado de hijos, mayores de 55 años y por motivos de salud, dejando la puerta abierta a las comunidades autónomas para ampliar estos supuestos.

La duración máxima de las guardias no podrá superar las 17 horas de trabajo efectivo. Por lo tanto, los facultativos dejarían de trabajar tanto las horas previas como las posteriores a esta jornada. El borrador, no obstante, permite excepciones para ampliarlas a 24 horas, aunque estas deben ser negociadas en mesas sectoriales y deben realizarse con el acuerdo individual, libre, voluntario y por escrito del profesional. De aprobarse este estatuto, los médicos no podrían realizar más de cinco guardias físicas mensuales, si bien se puede exceder este límite en 150 horas al año.

Respecto a los médicos residentes (MIR) y otros profesionales que realicen la formación sanitaria especializada, se establece un máximo de cuatro guardias y 80 horas mensuales. Estos límites deberán desarrollarse en una norma reglamentaria que actualice “la relación laboral especial de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud".

No obstante y según el último borrador publicado, el Estatuto Marco mantiene el régimen de incompatibilidades criticado por los sindicatos médicos. Según el texto, los cargos intermedios y los puestos directivos en la sanidad pública no podrán compatibilizar una segunda actividad o puesto en el sector privado.

¿Cómo queda la jubilación?

La jubilación es uno de los apartados que Sanidad se negaba a regular al salirse de sus competencias. Los sindicatos reclamaban una jubilación anticipada y voluntaria, que finalmente ha quedado recogida en el texto.

El borrador del Estatuto Marco indica que “el personal estatutario podrá acceder a la jubilación parcial” en los términos que establece la actual Ley General de Seguridad Social, pero este punto queda pendiente de la aprobación de “normas de desarrollo”. Además, establece un régimen transitorio de jubilación que permite al personal estatuario fijo prolongar su edad de jubilación “para obtener el 100% de su base reguladora”.

Para la jubilación anticipada, el Ministerio de Sanidad elaborará informes técnicos que ayuden a determinar la aplicación de coeficientes reductores. Los informes medirán la naturaleza "excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre en el ámbito del Sistema Nacional de Salud" y contará con la participación de sindicatos y comunidades autónomas.

Próximos pasos

Mónica García en la presentación del acuerdo para un nuevo Estatuto Marco. (Ministerio de Sanidad)

El acuerdo alcanzado este lunes no garantiza que el Estatuto Marco salga adelante. Sanidad deberá llevar ahora el texto al Consejo de Ministros, un trámite que llevará tiempo, para poder tramitarlo después en el Congreso de los Diputados, donde no está claro que cuente con los apoyos necesarios. En cualquier caso, la ministra espera poder culminar el proceso antes de que termine la legislatura.