Los médicos rechazan la última oferta de Sanidad y mantienen la huelga

Los médicos no dan su brazo a torcer y abandonan la mesa de negociación con Mónica García. Este miércoles, los sindicatos Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y Sindicato Médico Andaluz (SMA) han rechazado la última propuesta presentada por el Ministerio de Sanidad. “Ambos sindicatos han abandonado la mesa de negociación sin emitir respuesta alguna a la propuesta formal presentada por el Ministerio ni al preacuerdo alcanzado”, señala Sanidad en un comunicado.

Era la décima reunión que se celebraba en el marco de una reforma del Estatuto Marco del personal del Sistema Nacional de Salud. No obstante, y a pesar de haber llegado a un acuerdo con el resto de los sindicatos, CESM y SMA mantendrán sus respectivas convocatorias de paros establecidas para el 14 y 15 de enero.

El motivo: “No se han abordado las peticiones del colectivo médico”, explicaron los sindicatos en el día de ayer en diferentes comunicados y por los cuales se citó a ambos hoy a sentarse a negociar hoy.

Los representantes sindicales de CSIF, SATSE, CCOO y UGT que han llegado a un acuerdo. (SATSE)

En pie de guerra

El Ministerio de Sanidad ha lamentado la postura de CESM y SMA, argumentando que su estrategia de presión es incompatible con la legalidad vigente. “La creación de estatutos específicos por categoría profesional rompe la cohesión del Sistema Nacional de Salud y no está per”, indica el ministerio.

Según Sanidad, los médicos plantearon la creación de una mesa de negociación paralela, algo que rechazaron. “El Ámbito de Negociación, del que CESM forma parte, constituye el único foro legítimo y legalmente establecido para el diálogo social y la negociación colectiva en el Sistema Nacional de Salid”, recuerda el departamento dirigido por Mónica García.

Desde el ministerio, se insiste en que el nuevo Estatuto Marco incluye avances significativos como la jornada laboral de 35 horas semanales, la supresión progresiva de las guardias de 24 horas, la movilidad con garantías y el refuerzo del modelo público de gestión.

Por su parte, el sindicato CESM denuncia el trato recibido en dicha reunión, que tenía como objetivo “desmovilizar a los responsables sindicales y aparentar una voluntad de diálogo inexistente”. Según su comunicado, el encuentro tenía un orden del día programado que ha sido “dinamitado” por los asistentes del ministerio “desde el inicio”. Además, consideran “inaceptable” el desprecio institucional.

El Comité de Huelga subraya que “más allá de despreciar el tiempo y el compromiso” de los trabajadores sanitarios, Sanidad “no ha sabido valorar el impacto y seguimiento de la huelga” y su repercusión entre los pacientes, en plena ola de gripe, y listas de espera.

Reivindicaciones médicas pendientes

Los sindicatos disidentes reclaman un Estatuto y un Ámbito de Negociación específicos para la profesión médica, que reconozcan su formación y responsabilidad. Entre sus demandas destacan:

Clasificación profesional adecuada que valore los más de 10 años de estudio y la responsabilidad médica.

Regulación digna de la jornada laboral y las guardias.

Declaración de la Medicina como profesión de riesgo .

Eliminación de la movilidad forzosa .

No discriminación en el régimen de incompatibilidades, que actualmente limita la exclusividad a los jefes de servicio.

Hacia un nuevo Estatuto Marco

Sin embargo, el Ministerio de Sanidad reafirma su intención de lograr el máximo consenso posible dentro de la legalidad y respetando las competencias autonómicas. “Nuestra voluntad es mejorar las condiciones laborales del personal sanitario, fortalecer el diálogo social y garantizar la equidad del Sistema Nacional de Salud”, concluye el comunicado.

A pesar de ello, la tensión persiste y CESM y SMA han decidido no continuar en las negociaciones para lograr un acuerdo que satisfaga a todos los médicos.