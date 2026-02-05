España

Hacienda se queda con casi la mitad del mayor bote de Pasapalabra: Rosa pagará más de 1,2 millones de impuestos

La ganadora gallega afrontará una carga fiscal superior a la que hubiera tenido su rival, Manu, debido al tipo autonómico de Galicia

Manu y Rosa en el
Manu y Rosa en el último programa de 'Pasapalabra'. (Atresmedia) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este jueves, Rosa Rodríguez Ramos ha logrado el mayor bote de la historia de Pasapalabra tras un intenso enfrentamiento con Manu Pascual. La concursante gallega se impuso en la última prueba al acertar las 25 palabras del rosco y ha conseguido un premio acumulado de 2.716.000 euros. Este hito supera el anterior récord que ostentaba Rafa Castaño, quien ganó 2.272.000 euros en 2017 en el popular concurso presentado por Roberto Leal.

Pero esa no será la cantidad neta que Rosa se guarde en su bolsillo, sino que parte del bote deberá ir para Hacienda. De entrada, la productora del programa debe aplicar una retención automática del 19% sobre el importe total, siguiendo el artículo 101.7 de la normativa tributaria. En el caso de Rosa, esto implica que, al recibir el premio, le descontarán directamente 516.040 euros, de modo que el primer ingreso ascenderá a 2.199.960 euros.

Casi la mitad del premio en Galicia por el IRPF estatal y autonómico

Pero este anticipo de la retención no exime a la ganadora de cumplir con el resto de sus obligaciones fiscales. Tal y como recalcan desde TaxDown, los premios ganados en concursos de televisión no están exentos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), pues se consideran una ganancia patrimonial distinta a la transmisión de elementos patrimoniales. Por tanto, el importe deberá declararse en la base imponible general durante la campaña de la renta correspondiente.

La fiscalidad que se aplica, sin embargo, depende de varios factores. Entre ellos, la cuantía del premio, los ingresos anuales de la persona premiada y la comunidad autónoma de residencia, ya que cada región establece un tipo impositivo propio que se suma a la escala estatal. En el caso de Rosa, Galicia cuenta con uno de los gravámenes autonómicos más altos del país, lo que incrementa considerablemente la parte que recibe la administración tributaria.

Este es el dinero que se queda Hacienda de los décimos de la Lotería del Niño.

Así, Rosa deberá abonar un 24,09% correspondiente al tramo estatal del IRPF y un 22,30% por el tramo autonómico gallego. El porcentaje total asciende a un 46,39% sobre el premio, aproximadamente dos puntos por encima de lo que correspondería a un residente de la Comunidad de Madrid. Por lo que la Agencia Tributaria estatal ingresará 654.300 euros, mientras que la Hacienda gallega recaudará 605.700 euros. En total, los organismos públicos recibirán alrededor de 1.260.000 euros, lo que supone casi la mitad del premio histórico.

Manu habría pagado menos impuestos por residir en Madrid

En el caso de que Manu Pascual, rival de Rosa en la final y residente en la Comunidad de Madrid, se hubiera llevado el bote, los cálculos serían distintos. En su caso, la retención inicial del 19% también se habría aplicado, y el primer ingreso se quedaría igual que con Rosa. No obstante, la carga fiscal total sería ligeramente inferior debido a que el tramo autonómico madrileño resulta más bajo que el gallego.

Para Manu, la suma de los gravámenes estatales autonómicos alcanzaría un 44,42% del total. De acuerdo con las estimaciones de, la Agencia Tributaria estatal recaudaría 654.300 euros, mientras que la Hacienda madrileña sumaría 552.100 euros. Ambos organismos sumarían así 1.206.400 euros, lo que refleja una diferencia de más de 50.000 euros a favor del residente en Madrid frente al de Galicia.

Estos cálculos dejan claro cómo la fiscalidad territorial puede influir en el importe neto de los grandes premios. La ubicación del ganador determina el porcentaje definitivo a pagar, lo que genera notables diferencias entre comunidades autónomas. Este factor adquiere especial relevancia en premios de elevada cuantía, como el conseguido por Rosa en esta edición de Pasapalabra.

