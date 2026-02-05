España

Esta es la multa que deberás pagar si no respetas la prioridad en un paso de cebra

La sanción se rebaja hasta 100 euros menos si pagas en un plazo reducido

La multa a la que
La multa a la que se enfrentan los conductores por pasar del paso de cebra. (Adobe Stock)

Respetar la prioridad en un paso de cebra es una norma básica de la circulación en España. Muchos conductores frenan al acercarse a estas señalizaciones, no solo por conciencia cívica, sino por evitar sanciones económicas y la posible pérdida de puntos en el carnet. Según datos compartidos por MAPFRE, el respeto a los peatones en los pasos de cebra no solo previene multas, sino que contribuye a reducir los atropellos, que superan los 11.000 casos anuales en el país.

En la mayoría de los accidentes, la causa principal es la imprudencia de los conductores al no ceder el paso a los peatones, especialmente en zonas urbanas. Saltarse un paso de cebra no solo pone en riesgo la seguridad, sino que está tipificado como una infracción grave dentro del Reglamento General de Circulación. Por eso, conviene conocer en detalle cuáles son las consecuencias legales y económicas de no respetar esta regla fundamental.

La aseguradora MAPFRE recuerda que la normativa obliga a todos los vehículos a moderar la velocidad al aproximarse a un paso de peatones y, si hay personas cruzando, detenerse. No cumplir con esta obligación puede suponer una sanción importante, tanto en términos de dinero como de puntos en el carné de conducir.

La multa por no respetar la prioridad en un paso de cebra

Saltarse un paso de cebra se considera infracción grave y conlleva una multa de 200 euros. Si el pago se realiza en el plazo reducido que permite la ley, la sanción se rebaja a 100 euros. Además, si la infracción supone un riesgo para los peatones, el conductor perderá cuatro puntos del carnet de conducir. La normativa, según el Reglamento General de Circulación, es clara: los vehículos deben parar siempre que haya peatones cruzando y moderar la velocidad al aproximarse, incluso si los pasos de peatones no están regulados por semáforos.

La DGT invertirá 975.000 euros en 15 radares móviles capaces de multar hasta en seis carriles.

Otra situación sancionable es quedarse detenido sobre el paso de cebra, impidiendo el paso de los peatones. Esta acción también se califica como infracción grave y la multa asciende a 200 euros, con posibilidad de reducción también a 100 euros si se abona de manera anticipada. Además, está prohibido estacionar o parar en un paso de peatones. Hacerlo puede derivar en otra multa de la misma cuantía, según lo estipulado en el artículo 94.1 del Reglamento de Circulación.

Sanciones para peatones, ciclistas y patinetes en los pasos de cebra

No solo los conductores pueden recibir multas relacionadas con los pasos de cebra. Los peatones tienen la obligación de cruzar por estos puntos y hacerlo de forma diligente. Si un peatón cruza de forma indebida o extremadamente despacio sin justificación, la sanción puede ser de 80 euros. Cruzar fuera del paso de cebra, existiendo uno a pocos metros, también puede ser sancionado económicamente.

Las sanciones para peatones, bicicletas
Las sanciones para peatones, bicicletas o patinetes. (Freepik)

Por su parte, los ciclistas y usuarios de patinetes deben tener en cuenta que, a efectos legales, las bicicletas se consideran vehículos. No pueden circular sobre el paso de cebra montados; si desean cruzarlo, deben bajarse y empujar la bici a pie. Infringir esta norma puede acarrear una multa de hasta 200 euros, la misma que se aplica a los conductores. En el caso de los patinetes, aunque la ley no los reconoce como vehículos de motor, la Dirección General de Tráfico sí los considera vehículos. Por ello, tampoco pueden circular por los pasos de cebra y deben ser llevados a pie para evitar sanciones.

