Miguel Ángel Mejías, abogado, explica el truco para no perder el carnet de conducir por puntos: “Es totalmente legal”

Perder todos los puntos del carné de conducir implica la retirada inmediata del permiso de circulación. Y mucho cuidado, porque esto es lo mismo que circular sin el permiso vigente, lo que puede derivar en consecuencias mucho más graves que simplemente haber perdido, como pueden ser penas de cárcel. El abogado, Miguel Ángel Mejías (conocido en TikTok como @miguelangelmejias_), explica que, si te han puesto una multa que te ha dejado el carnet a cero puntos, quizás no esté todo perdido. “Lo mejor es que es totalmente legal”, adelanta.

El experto legal aconseja recurrir a la multa. ¿Y qué se consigue con esto? La respuesta es sencilla y es para paralizar el proceso de la pérdida de los puntos. “Te sirve por dos motivos: primero, porque existe la posibilidad de ganar el recurso; y segundo, y aquí es donde está el truco, mientras se resuelve el recurso podrás realizar un curso de recuperación de puntos”, explica.

Y en este sentido, si el recurso no es estimado, añade el abogado, “cuando la multa te llegue casa y te notifiquen la resolución de la multa y la pérdida de puntos, tú ya tendrás más puntos que cuando cometiste la infracción, y por lo tanto, no perderás el carnet”, asegura.

Cómo son los cursos de recuperación

Los cursos de recuperación de puntos tienen una extensión mínima de diez horas, mientras que los destinados a la recuperación total del permiso requieren al menos 20 horas. Y estos cursos no solo están para recuperar puntos, sino que permite a los conductores obtener hasta dos puntos adicionales en su carné de conducir. Según explica la DGT, la consulta de los centros que imparten cursos para la recuperación de puntos es un trámite gratuito, sin embargo, realizarlos de los mismos tiene un coste asociado en función del curso a realizar.

El contenido de los cursos se estructura en torno a varias materias clave. Entre ellas, se incluye el análisis de los accidentes de tráfico y sus consecuencias sociales y económicas, así como el estudio de las causas que los provocan. Los participantes también profundizan en conceptos generales sobre la producción de accidentes y lesiones, y en la importancia de la toma de decisiones durante la conducción.

También se presta atención a los estados emocionales, la percepción y la aceptación del riesgo, así como a la identificación de los grupos de riesgo, que son más vulnerables o proclives a sufrir accidentes. Se abordan las aptitudes y capacidades básicas necesarias para una conducción segura, y examinan los principales factores de riesgo, como la velocidad, el consumo de alcohol y drogas, la presencia de enfermedades o el uso de fármacos, la somnolencia, la fatiga y el estrés.

Sanciones por no llevar el carnet encima

Llevar el carné de conducir es un requisito legal ineludible para cualquier persona que se ponga al volante en España. La normativa vigente establece que todo conductor debe poder demostrar su capacidad legal para conducir, ya sea mediante el documento físico o a través de su versión digital.

No presentar el carné de conducir en un control puede acarrear una multa de hasta 100 euros, ya que está considerada como una infracción leve si se trata únicamente de un olvido. Sin embargo, la situación se agrava en casos como conducir con el carné caducado, lo que puede suponer sanciones de hasta 500 euros y la inmovilización del vehículo.