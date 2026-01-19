Espana agencias

Boris Vujcic, el veterano gobernador croata que llega a la vicepresidencia del BCE

Zagreb, 19 ene (EFECOM).- El croata Boris Vujcic, gobernador del Banco Nacional de Croacia y artífice de la entrada de su país en el euro, ha sido elegido este lunes nuevo vicepresidente del BCE y relevará al español Luis de Guindos a partir del 1 de junio, tras una carrera de tres décadas en la banca central reconocida con premios internacionales.

El economista de 61 años se convertirá, de confirmarse su nombramiento, en el primer representante de un país excomunista de Europa del Este en el comité ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE).

Nacido en 1964 en Zagreb, se graduó en la Facultad de Economía de la capital croata en 1988, donde obtuvo su doctorado en 1996. De 1989 a 1997, fue profesor asistente en la Facultad de Economía de Zagreb, y como becario Fulbright en 1994/1995, cursó estudios de doctorado en el Departamento de Economía de la Universidad Estatal de Michigan (EE.UU.).

Desde 1996 trabajó como director de la Dirección de Investigación del Banco Nacional de Croacia (HNB), donde fue nombrado vicegobernador por el Parlamento croata en 2000 y nuevamente en 2006, para mandatos de seis años.

En 2012 fue nombrado gobernador del HNB, y en 2024 inició su tercer mandato en ese cargo, que ocupó también en el momento en que su país asumió el euro como moneda propia el 1 de enero de 2023.

Desde 2013 ha sido miembro del Consejo General del BCE; desde 2016, miembro del Comité Directivo de la Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS) y presidente del Comité Directivo de la Iniciativa Viena 2.0. Tras la adhesión de Croacia a la zona euro, pasó a formar parte del Consejo de Gobierno del BCE.

Ha sido profesor de varias facultades de la Universidad de Zagreb en materia del análisis monetario, Economía laboral y Finanzas internacionales.

Ha sido autor de numerosos trabajos científicos y profesionales y fue investigador invitado o profesor en varias universidades extranjeras, como las de Sussex, Friburgo y Kentucky, así como miembro de numerosas asociaciones profesionales.

En 2018, la revista 'The Banker' lo nombró mejor gobernador europeo y mejor gobernador del mundo, y 'GlobalMarkets' lo distinguió como mejor gobernador de Europa Central y Oriental.EFECOM

