Prácticas en multinacionales y estudios de liderazgo: algunos de los detalles más atractivos de la formación de la infanta Sofía en Lisboa

La infanta Sofía posa en el centro privado Forward College, adscrito a la Universidad de Londres, a 15 de septiembre de 2025, en Lisboa (Portugal). (Casa de S.M. el Rey).

La infanta Sofía se está preparando para afrontar un papel clave en la casa real española. A pesar de que es su hermana, la princesa Leonor, la heredera al trono, la hija pequeña de los reyes deberá asumir un apoyo fundamental a lo largo de su vida para la institución. Por ello, la joven ha iniciado una formación ‘de lujo’ en Forward College, un centro privado avalado por la Universidad de Londres y fundado en 2021 por Boris Walbaum, Céline Boisson y Jeffrey Sampson. Allí, comenzó en septiembre de 2025 su primer año de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, un curso que está desarrollando en Lisboa, y que más tarde la llevará a París y Berlín.

El plan de estudios combina teoría y práctica, con grupos reducidos y clases en inglés que promueven debates, análisis de conflictos internacionales y la comprensión profunda de los fenómenos políticos, sociales y económicos que dan forma al mundo actual. El enfoque no se limita a las aulas: la formación se complementa con experiencias profesionales y actividades culturales para preparar a los estudiantes para un futuro internacional.

Lisboa no es solo un escenario de estudio, sino un laboratorio cultural. La infanta asiste a clases en dos sedes del centro de la ciudad: una en Chiado, en un edificio histórico adaptado para el aprendizaje moderno, y otra en Bairro Alto, en un antiguo espacio industrial reconvertido en centro creativo. Ambos emplazamientos permiten conjugar arquitectura tradicional con innovación educativa.

La infanta Sofía en el Forward College (CASA DE S.M. EL REY).

Además del trabajo académico, el programa contempla actividades de integración y ocio, algo que realizó la infanta a comienzos de septiembre: recorridos por la ciudad, talleres, deportes, yoga en la playa de Caparica y dinámicas grupales. La idea es que los estudiantes forjen relaciones desde el primer día, aprendan a desenvolverse en entornos multiculturales y adquieran competencias sociales además de académicas.

El programa de Forward College tiene un formato singular y gracias a los diferentes cursos en las capitales europeas los estudiantes experimentan distintas culturas, sistemas políticos y escenarios profesionales, desarrollando una perspectiva internacional y adaptabilidad, habilidades clave en un mundo globalizado. Este enfoque nómada también fomenta la autonomía y la independencia de los alumnos, especialmente de Sofía, que vive en residencias universitarias compartidas con jóvenes de más de 30 nacionalidades.

La infanta Sofía junto a compañeros en el centro privado Forward College, adscrito a la Universidad de Londres, a 15 de septiembre de 2025, en Lisboa (Portugal). (Casa de S.M. el Rey).

Prácticas en empresas de renombre

Una de las características más atractivas del grado es la posibilidad de realizar prácticas en compañías y organismos internacionales de alto perfil. Antiguos alumnos han trabajado en multinacionales como Amazon, L’Oréal o Henkel, así como en instituciones como la OCDE, BNP Paribas o ministerios europeos. Sofía tendrá acceso a estas experiencias, reforzando su preparación para un futuro profesional ligado a la política internacional y la diplomacia. Y es que, en la web del centro, destacan que el alumnado aprenderá “habilidades que lo harán altamente empleable en una amplia gama de industrias y sectores, y empodérese con una visión más profunda del mundo que lo rodea y de su lugar dentro de él”.

Más allá de las clases y exámenes, la experiencia universitaria de Sofía busca desarrollar habilidades de comunicación, liderazgo, pensamiento crítico y trabajo en equipo. Y si decide realizar las prácticas en una empresa que le permita desarrollar las Ciencias Políticas, Filosofía, Historia y Estudios Empresariales, conseguirá “un alto nivel de competencia en redacción académica avanzada, expresión oral y debates para trabajar en los mejores sectores públicos y privados de asuntos globales del mundo”. Gracias a ello, la joven se preparará para afrontar retos en distintos ámbitos, desde la política hasta la diplomacia y la gestión internacional.

La infanta Sofía en el Forward College (CASA DE S.M. EL REY).