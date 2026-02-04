España

Prácticas en multinacionales y estudios de liderazgo: algunos de los detalles más atractivos de la formación de la infanta Sofía en Lisboa

La hija pequeña de los reyes se encuentra estudiando Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en el Forward College de Lisboa

Guardar
La infanta Sofía posa en
La infanta Sofía posa en el centro privado Forward College, adscrito a la Universidad de Londres, a 15 de septiembre de 2025, en Lisboa (Portugal). (Casa de S.M. el Rey).

La infanta Sofía se está preparando para afrontar un papel clave en la casa real española. A pesar de que es su hermana, la princesa Leonor, la heredera al trono, la hija pequeña de los reyes deberá asumir un apoyo fundamental a lo largo de su vida para la institución. Por ello, la joven ha iniciado una formación ‘de lujo’ en Forward College, un centro privado avalado por la Universidad de Londres y fundado en 2021 por Boris Walbaum, Céline Boisson y Jeffrey Sampson. Allí, comenzó en septiembre de 2025 su primer año de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, un curso que está desarrollando en Lisboa, y que más tarde la llevará a París y Berlín.

El plan de estudios combina teoría y práctica, con grupos reducidos y clases en inglés que promueven debates, análisis de conflictos internacionales y la comprensión profunda de los fenómenos políticos, sociales y económicos que dan forma al mundo actual. El enfoque no se limita a las aulas: la formación se complementa con experiencias profesionales y actividades culturales para preparar a los estudiantes para un futuro internacional.

Lisboa no es solo un escenario de estudio, sino un laboratorio cultural. La infanta asiste a clases en dos sedes del centro de la ciudad: una en Chiado, en un edificio histórico adaptado para el aprendizaje moderno, y otra en Bairro Alto, en un antiguo espacio industrial reconvertido en centro creativo. Ambos emplazamientos permiten conjugar arquitectura tradicional con innovación educativa.

La infanta Sofía en el
La infanta Sofía en el Forward College (CASA DE S.M. EL REY).

Además del trabajo académico, el programa contempla actividades de integración y ocio, algo que realizó la infanta a comienzos de septiembre: recorridos por la ciudad, talleres, deportes, yoga en la playa de Caparica y dinámicas grupales. La idea es que los estudiantes forjen relaciones desde el primer día, aprendan a desenvolverse en entornos multiculturales y adquieran competencias sociales además de académicas.

El programa de Forward College tiene un formato singular y gracias a los diferentes cursos en las capitales europeas los estudiantes experimentan distintas culturas, sistemas políticos y escenarios profesionales, desarrollando una perspectiva internacional y adaptabilidad, habilidades clave en un mundo globalizado. Este enfoque nómada también fomenta la autonomía y la independencia de los alumnos, especialmente de Sofía, que vive en residencias universitarias compartidas con jóvenes de más de 30 nacionalidades.

La infanta Sofía junto a
La infanta Sofía junto a compañeros en el centro privado Forward College, adscrito a la Universidad de Londres, a 15 de septiembre de 2025, en Lisboa (Portugal). (Casa de S.M. el Rey).

Prácticas en empresas de renombre

Una de las características más atractivas del grado es la posibilidad de realizar prácticas en compañías y organismos internacionales de alto perfil. Antiguos alumnos han trabajado en multinacionales como Amazon, L’Oréal o Henkel, así como en instituciones como la OCDE, BNP Paribas o ministerios europeos. Sofía tendrá acceso a estas experiencias, reforzando su preparación para un futuro profesional ligado a la política internacional y la diplomacia. Y es que, en la web del centro, destacan que el alumnado aprenderá “habilidades que lo harán altamente empleable en una amplia gama de industrias y sectores, y empodérese con una visión más profunda del mundo que lo rodea y de su lugar dentro de él”.

Más allá de las clases y exámenes, la experiencia universitaria de Sofía busca desarrollar habilidades de comunicación, liderazgo, pensamiento crítico y trabajo en equipo. Y si decide realizar las prácticas en una empresa que le permita desarrollar las Ciencias Políticas, Filosofía, Historia y Estudios Empresariales, conseguirá “un alto nivel de competencia en redacción académica avanzada, expresión oral y debates para trabajar en los mejores sectores públicos y privados de asuntos globales del mundo”. Gracias a ello, la joven se preparará para afrontar retos en distintos ámbitos, desde la política hasta la diplomacia y la gestión internacional.

La infanta Sofía en el
La infanta Sofía en el Forward College (CASA DE S.M. EL REY).

Temas Relacionados

Infanta SofíaCasa Real EspañaCasas RealesRealezaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Focalizarse en el “círculo de control”, la estrategia psicológica que reduce la ansiedad: “Fuera está lo que no puedes controlar por mucho que insistas”

La neuropsicóloga Marta Jiménez aconseja enfocarse en acciones, opiniones y valores propios para gestionar mejor el malestar y evitar invertir recursos en situaciones que están fuera de nuestro alcance

Focalizarse en el “círculo de

Triplex de la Once sorteo 5: Resultados de hoy 4 febrero

Enseguida los resultados del Sorteo 5 de las 21:15 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Triplex de la Once sorteo

¿La creatina hace que se te caiga el pelo? Esto es lo que dice la ciencia

La calvicie es uno de los mitos asociados a este suplemento deportivo

¿La creatina hace que se

La Fiscalía pide tres años de prisión para una madre y su hija por apropiarse de 125.000 euros de una anciana en situación vulnerable a la que cuidaban

Las dos acusadas realizaron numerosas retiradas de dinero en efectivo de la cuenta de la víctima - en la cual figuraban como personas autorizadas - entre 2011 y 2014, cuando ella permanecía ingresada en una residencia geriátrica

La Fiscalía pide tres años

Juan Rescalvo, psicólogo: “La forma más potente de volverte una persona disciplinada no es con fuerza de voluntad, es cambiando lo que piensas sobre ti”

El diálogo interno negativo, motivado muchas veces por una autoexigencia excesiva, puede llevar a creencias limitantes

Juan Rescalvo, psicólogo: “La forma
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia avala el despido

La Justicia avala el despido de una trabajadora que no acudía a su puesto, pero aparecía fichada porque un compañero registraba su entrada

Procedente el despido de un trabajador que se presentó a la mina bajo los efectos del alcohol y, tras dar positivo, admitió que no era la primera vez

Juan José Ebenezer, mecánico: “Así puedes comprobar los amortiguadores de tu coche en dos pasos”

Así puedes quitar el testigo del fallo motor sin necesidad de máquinas ni métodos complicados

El ‘pequeño Nicolás’ vende sus contactos en un curso de 600 euros porque “no es lo que sabes, es a quién conoces”

ECONOMÍA

Diego Moreno, corredor de seguros:

Diego Moreno, corredor de seguros: “Este es el error más común que comete la gente al contratar un seguro de cualquier tipo”

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 4 de febrero

Ignacio de la Calzada, abogado: “Estos son los abusos laborales más frecuentes. Si pasan en tu empresa te están engañando”

El metro cuadrado de vivienda en la zona más exclusiva de Madrid ya cuesta 19.500 euros más que en la más barata

¿Quién no va a querer que le suban el sueldo? Nueve de cada 10 españoles quieren cobrar más y más de la mitad se plantea cambiar de trabajo

DEPORTES

El FC Barcelona acaba sufriendo

El FC Barcelona acaba sufriendo para llevarse la victoria ante un infatigable Albacete y sella su plaza en las semifinales de la Copa del Rey

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Albacete en Copa del Rey

Alarma en la Selección española a un mes de la Finalíssima y cuatro del Mundial 2026: qué pasa con Nico Williams, Carvajal o Merino

Así es el MetLife Stadium, el escenario donde debutará Marruecos en el Mundial 2026: un campo creado para acoger conciertos

A qué hora y dónde ver el partido de Copa del Rey entre el Albacete y el FC Barcelona