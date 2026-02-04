Los sindicatos llegan a la reunión con Puente muy lejos de un acuerdo y exigen un “plan de choque real” para evitar la huelga en Renfe

Óscar Puente comparece ante la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible (Alberto Ortega / Europa Press)

Los sindicatos ferroviarios acuden este miércoles a la reunión con el ministro de Transportes, Óscar Puente, con un mensaje común: sin compromisos concretos de plantilla, mantenimiento y fin de las subcontratas no habrá desconvocatoria de la huelga prevista para los días 9, 10 y 11 de febrero. Las organizaciones consultadas por Infobae coinciden en que el encuentro de hoy llega con posiciones “distantes” y con escasos avances reales sobre la mesa. Desde CGT, la voz más contundente del bloque sindical, anticipan que “es difícil que hoy se llegue a nada”.

Las centrales exigen un plan de choque inmediato que revierta lo que califican como deterioro estructural del sistema ferroviario tras los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona). “No nos valen declaraciones de intenciones y no hay en marcha actuaciones concretas que puedan atisbar esperanzas de un cambio de rumbo en la política ferroviaria”, advierte Miguel Montenegro, responsable del sector ferroviario de CGT Andalucía. El sindicato reprocha que “no hay compromisos de incremento de plantilla adecuada ni ofertas de empleo público para cubrir las necesidades estructurales” y que tampoco existe voluntad de “cambiar la política de concesiones para evitar que estas puedan subcontratar con empresas terceras”.

Para CGT, el diagnóstico es claro: “La falta de personal, la falta de mantenimiento de las infraestructuras y la desregulación e intrusismo en el sector” constituyen hoy el principal fallo de seguridad. Entre las medidas que consideran imprescindibles figuran la creación de empleo en Renfe y Adif para que todo lo relativo a circulación y seguridad se gestione desde lo público, el fin de la subcontratación que “precariza el empleo y las condiciones laborales” y un plan de formación que ponga en valor las profesiones ferroviarias. Montenegro añade que, en ausencia de avances reales, “no habrá reuniones nuevas” antes del día 9, lo que sitúa la huelga prácticamente como inevitable.

Un plan de choque con financiación

Desde UGT, el planteamiento es similar. La federación FeSMC reclama “más protocolos de protección en situaciones adversas como fenómenos atmosféricos desfavorables, aumentar la plantilla propia para mantenimiento ferroviario y más y mejor formación para todos los colectivos”. De cara al encuentro con Puente, el sindicato insiste en que la clave es un “plan de choque real que aborde estas cuestiones con financiación para una actuación rápida”. De lo contrario, advierten, “de nada serviría pactarlo para que se tire años dando vueltas por distintos despachos de los ministerios”.

El Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf), convocante inicial de los paros, afronta la cita como una “primera toma de contacto”. La organización reconoce que “a día de hoy las posiciones son distantes” y mantiene su reivindicación de fondo: “un cambio estructural en la adopción de las medidas de seguridad y mantenimiento del sistema ferroviario para recuperar la calidad que caracterizaba al ferrocarril en España”.

Pedro Marco de la Peña dimitirá si "por acción u omisión" la investigación concluye que tuvo responsabilidad en el accidente de Adamuz.

Más detallada es la propuesta de CCOO. Su secretaria general del sector ferroviario, Pepa Páez, plantea incrementar el presupuesto dedicado al mantenimiento de la red y que Adif “contrate más personal propio para hacerlo”. También reclama que se elaboren protocolos en coordinación con la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria para los casos de inclemencias meteorológicas y medidas urgentes en líneas con problemas recurrentes como la Madrid-Barcelona. En el ámbito de Renfe, pide más personal a bordo e internalizar el mantenimiento de los trenes. Para CCOO hay dos líneas rojas claras: “Los protocolos de seguridad y la contratación en las empresas públicas”.

Una huelga que amenaza a todo el sector

El pulso se produce apenas un día después de la concentración unitaria celebrada ante la sede del Ministerio de Transportes, en la que participaron Semaf, CCOO, UGT, CGT, Sindicato Ferroviario, Sindicato de Circulación Ferroviaria, USO y Alferro. Las organizaciones sostienen que los siniestros de Adamuz y Gelida “no pueden ser considerados hechos aislados”, sino el reflejo de una “enfermedad crónica del ferrocarril” marcada por la falta de inversión y de personal.

La huelga convocada para el 9, 10 y 11 de febrero afectará a las circulaciones de Renfe, Iryo y Ouigo, así como a las principales compañías privadas de mercancías -Medway, Captrain, Transervi, Redalsa y Tracción Rail- y a servicios como los prestados por Serveo. Los paros serán de 24 horas y amenazan con paralizar buena parte de la movilidad ferroviaria del país.

El ministro Óscar Puente ha expresado su voluntad de alcanzar un acuerdo, pero el choque entre las exigencias sindicales y la falta de compromisos concretos mantiene el conflicto abierto. A cinco días del inicio de la huelga, los sindicatos dejan claro que solo un giro real en la política de mantenimiento y empleo podría desactivar las movilizaciones. De momento, el mensaje que trasladan al Gobierno es inequívoco: sin hechos, no habrá tregua.