El millonario patrimonio de Miguel Bosé en España: inversiones en Extremadura, propiedades de lujo en Madrid y sociedades audiovisuales

El cantante Miguel Bose posa en la alfombra roja de la película "Tacones lejanos" en el Festival Internacional de Cine de Morelia en Morelia, México. (Foto AP/Berenice Bautista)

Miguel Bosé vuelve a ser noticia, pero no por una nueva canción o por una nueva gira, sino por el cambio de vida que el cantante prepara para él y sus hijos. Según revelaron Laura Fa y Lorena Vázquez en su pódcast Mamarazzis, tiene intención de trasladar su residencia a Andorra en los próximos meses, cerrando así una larga etapa en México. Para ello, el artista ha ordenado y actualizado las cuentas de sus sociedades en España, que siguen activas y muestran, a tenor de los últimos balances de 2024 depositados en el Registro Mercantil, una estructura patrimonial sólida y muy alejada de la imagen de declive que durante años lo acompañó en los titulares.

Miguel Bosé ha sido más conocido en los últimos años por sus polémicas declaraciones y actos que por su faceta artística. Sin embargo, su trayectoria musical continúa siendo una de las más influyentes del pop español. Durante décadas, esa carrera internacional le permitió acumular un patrimonio considerable, aunque no estuvo exento de tropiezos. Inversiones empresariales que no prosperaron y un destacado conflicto con Hacienda fueron minando esa fortuna hasta el punto de que, en 2018, llegó a figurar entre los grandes deudores de la Agencia Tributaria con cerca de dos millones de euros pendientes. Un año después, logró saldar esa situación y salir de la lista, una maniobra que evidenció una solvencia económica que pocos se pueden permitir.

Miguel Bosé se ha reencontrado con su público madrileño 8 años después. (IMAGEN DE ARCHIVO).

El hijo de Bimba Bosé hace mucho tiempo que hace su vida fuera de España, aunque se mantiene bien atento a las actuaciones políticas de nuestro país. En un principio, residió en Panamá, y más tarde se mudó junto a su familia a México; mientras, desarrollaba actividades empresariales en España: la explotación vinícola Casalobos y la producción de jamón ibérico de alta gama en Extremadura. Además, su hermana Lucía Dominguín impulsó el hotel rural Rocamador, situado en Almendral y donde una noche puede costar entre 70 y casi 400 euros.

Según afirma Vanitatis, no muy lejos, el artista fue expandiendo su faceta empresarial en Badajoz a lo largo de los años noventa y principios de los 2000. A través de la sociedad Finca de Monsalud articuló un ambicioso proyecto ganadero que llegó a gestionar miles de hectáreas de dehesa y a facturar más de diez millones de euros en sus mejores ejercicios. Aquella aventura, sin embargo, no sobrevivió a la crisis del sector y al paso del tiempo. Hoy, de ese sueño empresarial queda una versión mucho más contenida, centrada en la conservación de parte del patrimonio inmobiliario original.

De hecho, actualmente, Finca de Monsalud mantiene la propiedad de cuatro parcelas rústicas en Nogales, que suman algo más de 8,4 hectáreas. Se trata de terrenos adquiridos entre 1996 y 1998, en pleno dominio y libres de cargas. El balance de 2024 muestra una sociedad muy saneada: un activo total de 3,29 millones de euros, un patrimonio neto que roza los 3,22 millones y un pasivo prácticamente testimonial, de unos 69.000 euros. Llama la atención el peso de las inversiones financieras, que superan con creces el valor de la propia tierra. El ejercicio se cierra casi en equilibrio, con una pérdida mínima de 586 euros, muy lejos de los números rojos del año anterior, y una mejora de la liquidez que deja 83.540 euros en caja.

Miguel Bosé en 'El Hormiguero' (Atresmedia)

Sus dos sociedades primarias

En lo más alto del entramado empresarial de Miguel Bosé se sitúa Costaguana, la sociedad que canaliza su actividad artística. En 2024 declaró activos por 6,05 millones de euros, con un peso destacado de las inversiones financieras, mientras la caja ronda los 59.000 euros. Es una empresa de perfil claramente patrimonial, con ingresos limitados (algo más de 64.000 euros) y pérdidas de 128.275 euros, aunque con mejora respecto al año anterior. La deuda se concentra en el largo plazo, con 2,12 millones, y el patrimonio neto asciende a 3,93 millones. Desde esta sociedad se gestiona, además, un ático en el centro de Madrid.

La otra pieza relevante es Lumi, la inmobiliaria del cantante, que fue propietaria de la casa familiar de Somosaguas vendida en 2023 a Courtois. Tras esa operación, el balance de 2024 muestró un activo de 1,17 millones y una caja de 640.401 euros, con un patrimonio neto todavía elevado (1,83 millones) y pérdidas moderadas. El punto más llamativo es la aparición de deuda a corto plazo por unos 680.000 euros, lo que sugiere movimientos internos de financiación dentro del grupo antes del cambio de etapa que prepara el artista.