España

Condenado a un año de cárcel por delito de odio al insultar a un trabajador venezolano al que llamó “machupichu de mierda”

El TSJPV ratifica la pena de prisión, el pago de una multa de 3.240 euros, el abono de una indemnización a la víctima de 1.000 euros y subraya que los insultos por origen nacional vulneran la dignidad humana

Guardar
Tribunal Superior de Justicia del
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. (Europa Press)

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha confirmado la condena de un año de prisión y multa de 3.240 euros impuesta por la Audiencia Provincial de Bizkaia a un hombre por un delito de odio al insultar y humillar a una persona de origen latinoamericano, a la que también deberá indemnizar con 1.000 euros. El TSJPV ha desestimado el recurso interpuesto por el acusado contra la resolución de la Audiencia vizcaína en una sentencia que no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.

La Audiencia de Bizkaia declaró probado que el 19 de septiembre de 2023 la víctima, nacida en Venezuela y que ese momento trabajaba como técnico de una mercantil de telefonía, acudió al domicilio del acusado a prestar un servicio y que este con ánimo de “menospreciar, humillar y menoscabar la integridad moral” por razón de su origen nacional comenzó a proferir afirmaciones como: “machupichu de mierda, todos sois iguales, estoy cansado de decirle a Vodafone que no me manden inmigrantes a casa, solo quiero españoles” y “negros de mierda no sabéis hacer nada, vete a tu puta tierra, machupichu”, entre otras.

Al referirle el trabajador que no fuera “gilipollas” y mientras cogía el ascensor para abandonar la vivienda, el acusado “se abalanzó sobre él y trató de golpearle con los puños sin lograrlo” al tiempo que le gritaba: “no se te ocurra dar una patada al ascensor que te abro la cabeza, te voy a dar negro de mierda, vete para tu puto pueblo”.

Plena fiabilidad a la víctima

El acusado recurrió ante el TSJPV alegando que había sido condenado sin prueba incriminatoria concluyente ya que él había negado los hechos durante el juicio y el tribunal había dado “plena fiabilidad” a lo narrado por el denunciante sin que existiera, en su opinión, otras pruebas contra él.

También mantenía que no se podían integrar los hechos probados en el delito de odio recogido en el artículo 510.2 a del Código Penal porque con las expresiones utilizadas “no se muestra rechazo e intolerancia hacia el colectivo latinoamericano”. Argumentaba que solo integra el delito de odio aquella expresión que “tenga el ánimo de desprestigiar a una persona como integrante de un colectivo y no a título particular”.

Pruebas suficientes para la condena

El TSJPV rechaza sus alegaciones y por una parte entiende que existió prueba de cargo suficiente para la condena. Así, el Superior recuerda que el tribunal sentenciador dio fiabilidad al “detallado relato ofrecido” por el denunciante frente al genérico del acusado que, tras negar los hechos, se limitó a reseñar que no estaba satisfecho con la cualificación profesional que mostraba el técnico.

Recuerda que el tribunal de instancia valoró también los testimonios de dos compañeros de la misma empresa de telefonía que, aunque no estuvieron presentes en el momento de los hechos enjuiciados, indicaron que, en ocasiones anteriores, cuando acudieron al citado domicilio para efectuar reparaciones, fueron objeto de expresiones muy similares por el denunciado referidas a su origen latinoamericano.

También se tuvo presente la declaración del agente de la Policía Local que practicó las primeras diligencias y un vídeo del momento en el que el técnico pretendía introducirse en el ascensor. Todo ello permite al TSJPV concluir que existió prueba de “cargo suficientemente concluyente para estimar acreditada la hipótesis acusatoria” y que no haya duda sobre la culpabilidad del acusado.

Expresiones vejatorias

El Superior vasco también mantiene que la conducta ejecutada por el acusado tiene cabida en lo establecido en el artículo 510.2 a del Código Penal porque espetar tales afirmaciones implica un menosprecio que no respeta el trato digno que merece todo ser humano (plano individual) y además tiene su razón de ser en el origen nacional y la condición de inmigrante de su destinatario (plano supraindividual).

“El acusado actuó con dolo dado que conocía que las expresiones que utilizaba eran vejatorias y venían motivadas por la procedencia nacional de su destinatario, y no obstante, decidió emplearlas precisamente para humillar a quien las sufrió”, concluye el TSJPV.

El acusado también reclamó la aplicación de una atenuante ya que consta en el atestado un informe médico de Osakidetza de que sufre un trastorno depresivo recurrente desde febrero de 2020.

El TSJPV desestima esa pretensión porque no existe dato alguno que denote que esa situación psíquica haya condicionado su capacidad para comprender que humillaba y vejaba a otra persona por su origen nacional o que haya limitado su aptitud para evitar expresiones que excluyen y discriminan.

Temas Relacionados

Sentencias EspañaJuiciosJusticiaTribunalesEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Un hombre que acaba de cumplir 105 años confiesa que dejó de fumar hace tres meses, come pasta cada día y es abstemio: “La muerte no existe”

Nacido en 1921, hace un breve repaso de su vida tras acabar de celebrar sus bodas de oro

Un hombre que acaba de

Borrasca Leonardo, en directo: última hora del temporal en Andalucía, inundaciones y más de 3.500 personas desalojadas

Más de 3.000 andaluces han sido desalojadas de sus viviendas de forma preventiva y otros casi 4.000 están sin electricidad

Borrasca Leonardo, en directo: última

Fisioterapia para tratar los tumores, la especialidad poco conocida en España: “El 80% de mis pacientes son de cáncer de mama”

La fisioterapeuta oncológica Alicia del Rosal acerca esta especialidad poco conocida a pacientes y demás profesionales de la salud

Fisioterapia para tratar los tumores,

Los reyes de Noruega y el príncipe Haakon reaparecen sonrientes y ajenos a la vinculación de Mette-Marit en el caso Epstein o al juicio de Marius Borg

Los monarcas han mantenido su agenda junto a su hijo pese a las circunstancias y han acogido la visita de la gobernadora de Canadá

Los reyes de Noruega y

La película que unió a Pedro Pascal, Nicolas Cage y un actor español y es una de las comedias mejores valoradas: “Te hará reír a carcajadas”

“Las propuestas de trabajo que me llegan para papeles en inglés las suelo descartar, pero para esta película me insistieron mucho”, dijo el intérprete

La película que unió a
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El dueño de Telegram manda

El dueño de Telegram manda un mensaje contra Pedro Sánchez a todos los españoles: “España podría convertirse en un Estado de vigilancia bajo el pretexto de la protección”

La Policía Nacional incauta casi cien Rolex sin justificar al joyero detenido junto a Francisco de Borbón

Elisa Mouliaá retira su acusación del ‘caso Errejón’: “No quiero dinero ni protagonismo”

Ayuso será galardonada por su labor por la Hispanidad en un acto en la residencia de Donald Trump en Florida

Defensa aprueba su Plan Anual de Contratación para 2026: una inversión de hasta 10.000 millones de euros en vehículos, munición, lanzacohetes o satélites

ECONOMÍA

Las viviendas turísticas ilegales se

Las viviendas turísticas ilegales se disparan, ya alcanzan el 23% de la oferta del alquiler vacacional

CaixaBank, Mercadona, El Corte Inglés, Telefónica e Inditex, entre las empresas españolas con “mejor reputación”, según Forbes

Cómo y qué daños pueden reclamar los afectados por la borrasca Leonardo a sus aseguradoras y al Consorcio de Compensación

La normativa contra la pesca ilegal de Bruselas ahoga a los pescadores europeos: “Es imposible de cumplir”

Óscar Puente no convence al sector ferroviario: los sindicatos mantienen la huelga de trenes del 9 al 11 de febrero a pesar del encuentro con Transportes

DEPORTES

Andrea Piccolo, de campeón de

Andrea Piccolo, de campeón de Europa de ciclismo a ser arrestado por la policía por llevar billetes falsos y una porra en su coche

Carolina Marín vuelve a pasar por el quirófano para someterse a una intervención de menisco

Steffi Graf, la tenista que conquistó el ‘Career Grand Slam’ con 19 años de la que nadie habla

El FC Barcelona acaba sufriendo para llevarse la victoria ante un infatigable Albacete y sella su plaza en las semifinales de la Copa del Rey

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Albacete en Copa del Rey