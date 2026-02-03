Sara Carbonero cumple 42 años: su casa en una de las zonas más exclusivas de Madrid y su pareja, el empresario Jota Cabrera

Sara Carbonero. (IMAGEN DE ARCHIVO).

Sara Carbonero celebra este 3 de febrero 42 años en un momento marcado por la recuperación y la discreción, rodeada de su familia y de un hogar que ha sabido convertir en un refugio personal. La periodista, que ha superado recientemente un ingreso hospitalario en Lanzarote, disfruta ahora de la tranquilidad de su residencia en Boadilla del Monte, una de las urbanizaciones más cotizadas de la Comunidad de Madrid.

La periodista ha sabido convertir su vivienda en un hogar que combina comodidad, funcionalidad y estilo, reflejando su carácter discreto y su gusto por la decoración. La casa se distribuye en varias plantas y cuenta con amplios salones, cinco dormitorios, seis baños y un cuarto de juegos para los niños, así como rincones decorativos con libros, velas, plantas y guitarras que aportan calidez y personalidad a cada estancia. En el exterior, la piscina y el jardín ofrecen un espacio de esparcimiento ideal para los días de verano y un entorno seguro y privado dentro de la urbanización.

El interior de la casa refleja un estilo bohemio y minimalista, donde predominan los tonos neutros y materiales naturales. La decoración combina muebles de madera, tapices artesanales, alfombras, cojines y espejos, generando ambientes cálidos y acogedores. Los grandes ventanales permiten que la luz natural inunde las estancias, creando una sensación de amplitud y bienestar en toda la vivienda.

Los salones, distribuidos en distintos ambientes, son el corazón del hogar. Uno de ellos se destina a la vida familiar, con un sofá amplio, mesa de comedor central y espacios diseñados para disfrutar del tiempo con sus hijos. Otro salón, más íntimo, permite a Sara relajarse, leer o compartir momentos tranquilos con su pareja, Jota Cabrera. Cada rincón refleja su atención al detalle y su interés por crear un espacio funcional y elegante a la vez.

Casa de Sara Carbonero (REDES SOCIALES).

Detalles que marcan la diferencia

El cuarto de juegos de los niños se ha convertido en un espacio clave, donde la creatividad y el aprendizaje se combinan con la diversión. Las paredes de pizarra permiten a los pequeños expresar su imaginación, mientras que la distribución abierta facilita que puedan interactuar con los adultos sin perder privacidad.

Sara Carbonero. (Instagram)

Además de los salones y dormitorios, la vivienda cuenta con estancias pensadas para el confort diario: una cocina luminosa, ordenada y funcional, con muebles de diseño minimalista y electrodomésticos integrados; amplios baños con acabados elegantes; y terrazas y jardines que permiten disfrutar del aire libre en plena privacidad. La combinación de madera, tonos claros, textiles cálidos y detalles personales convierte cada estancia en un lugar acogedor y personalizado.

La luz natural, la distribución de los espacios y los pequeños detalles decorativos son los elementos que más destacan en la casa. Tapices, plantas, libros y velas no solo decoran, sino que aportan personalidad y un ambiente cálido, creando el hogar perfecto para el descanso y la vida familiar.

Casa de Sara Carbonero (REDES SOCIALES).

Boadilla del Monte: privacidad y comodidad

Vivir en Boadilla del Monte permite a Sara combinar tranquilidad con cercanía a Madrid. La urbanización se caracteriza por calles arboladas, amplias zonas verdes y seguridad, elementos que la convierten en un lugar ideal para familias. Además, ofrece una completa infraestructura educativa, deportiva y cultural, lo que facilita que los hijos puedan crecer en un entorno cuidado y seguro, sin renunciar a los servicios de la ciudad.

La vivienda de Sara está situada en un enclave que combina intimidad con comunidad selecta, un equilibrio que le permite disfrutar de momentos de ocio y privacidad. La urbanización cuenta con zonas comunes y servicios exclusivos, garantizando seguridad y confort en todo momento.

Boadilla del Monte (Wikimedia Commons).

La recuperación y la vida familiar

Tras un ingreso hospitalario en Lanzarote a comienzos de este 2026 por una intervención quirúrgica de urgencia, Sara Carbonero regresó a Madrid hace unos días para continuar su recuperación en la tranquilidad de Boadilla. Su pareja, Jota Cabrera, y sus hijos se han convertido en el apoyo constante durante este período, y la vivienda ha funcionado como un verdadero refugio donde retomar la rutina y disfrutar de la familia.

Sara Carbonero y Jota Cabrera (EUROPA PRESS).

La periodista ha priorizado su bienestar y el de los suyos, manteniendo un perfil discreto y evitando protagonismos innecesarios. La casa de Boadilla del Monte ha sido clave para ello, ofreciendo espacios amplios y funcionales que permiten compaginar descanso, ocio y vida familiar sin salir de casa.