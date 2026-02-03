El Gobierno trocea el decreto ‘ómnibus’ y aprueba la subida de pensiones en solitario

Inclusión y Migraciones, y Portavoz del Gobierno, Elma Saiz, durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. (Marta Fernández - Europa Press)

El Gobierno volverá a llevar al Congreso de los Diputados la revalorización del 2,7% prevista para las pensiones en 2026, esta vez a través de un decreto en solitario que el Consejo de Ministros prevé aprobar hoy. Tras el rechazo en el pleno del pasado martes del decreto ‘ómnibus’ que agrupaba la subida de prestaciones de los jubilados con otras iniciativas del denominado escudo social, el Ejecutivo ha optado por separar las pensiones de la medidas más polémicas, según adelantan fuentes oficiales a Europa Press.

El Congreso tumbó el paquete de medidas con los votos en contra de PP, Vox, Junts y UPN, que citaron la suspensión de desahucios en hogares vulnerables sin alternativa habitacional como el motivo detrás de su negativa. Sin embargo, PP y Junts ya habían adelantado su disposición a apoyar el incremento de pensiones en caso de presentarse como una norma específica sin depender de la moratoria.

Esta vez, el Consejo de Ministros dividirá en dos el decreto, aprobando una primera norma que contempla exclusivamente la revalorización de las pensiones, otras prestaciones y la congelación de cuotas para autónomos, y una segunda con el resto de medidas del escudo social. Ambas leyes provisionales deberán ser convalidadas por el Congreso de los Diputados para mantener su vigencia.

Vox no garantiza su apoyo a las pensiones

Sumar ha lamentado la decisión, argumentando que separar los dos decretos facilita el voto en contra de la derecha a la moratoria de desahucios, aunque reconocen que ahora el PP “no tiene excusas” para rechazar la subida de pensiones. Sobre el escudo social, que ahora se llevará en bloque a la Cámara Alta, el partido liderado por Yolanda Díaz ha defendido que el Congreso deberá decidir "si apoya medidas sociales que protegen a los más vulnerables y que ya están en vigor desde la pandemia" y que “no hay que elegir entre vivienda o pensiones”.

Por su parte, la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, advierte de que su partido no dará apoyo automático al nuevo decreto sobre pensiones. La representante de Vox asegura que su partido esperará a conocer el contenido exacto del texto antes de decidir el voto. “No nos fiamos nada en absoluto del Gobierno“, ha explicado Millán. Desde Vox acusan al Gobierno de manipular el debate para presentar a la derecha como contraria a los intereses de los pensionistas y de utilizar a los pensionistas “a su antojo”. “Eso es reírse de los pensionistas”, concluye la portavoz.

El desacuerdo político deja sin efecto la subida de las pensiones

La decisión inicial de no aprobar la subida recuerda al rechazo parlamentario al incremento de pensiones de 2025 por haberse llevado ante el Congreso en otro decreto ‘ómnibus’. La caída de la norma pone en riesgo de desgaste político a los partidos de la oposición, que se niegan a convalidar la subida que blinda el poder adquisitivo de los jubilados frente a la inflación, pero también para el Gobierno, que condiciona este incremento a medidas con menor consenso social. Las formaciones que votaron en contra caracterizan la suspensión de lanzamientos como una protección adicional a los ‘okupas’, mientras desde el PSOE les acusan de no defender los intereses de los pensionistas.

El Pleno del Congreso, con el voto de PP, Vox y Junts, ha derogado este martes el decreto ley del llamado 'escudo social', que incluía la revalorización de las pensiones y la prohibición de desahucios y cortes de agua y luz para personas vulnerables. (Fuente: Europa Press/Congreso)

Más allá de la suspensión de desahucios y el incremento de pensiones, el rechazo del real decreto ley en el Congreso dejó sin efecto medidas sociales y económicas como la prórroga del salario mínimo interprofesional (SMI) hasta la aprobación de un nuevo incremento para 2026 y la congelación de cotizaciones para autónomos. Además, se incluían la prohibición de cortes de suministros a familias vulnerables, descuentos en el bono social eléctrico y ventajas fiscales para eficiencia energética y vehículos eléctricos.

(Noticia en ampliación)