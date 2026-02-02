Los invitados de esta semana en ‘El Hormiguero’: música, cine y un récord histórico

Pablo Motos, en 'El Hormiguero'. (Atresmedia)

El Hormiguero comienza febrero con una de sus semanas más completas y variadas. El espacio de Antena 3 presentado por Pablo Motos vuelve a reunir a figuras destacadas de la música, el cine y la televisión en una programación que promete entretenimiento, actualidad y momentos televisivos muy comentados.

Un cantante internacional, tres actores españoles, una de las familias más populares del panorama mediático y los actuales concursantes de Pasapalabra serán los protagonistas de los próximos programas.

Lunes: Mika

MIka. (Atresmedia)

La semana arranca con una cita musical de primer nivel. El lunes, El Hormiguero recibe a Mika, uno de los artistas internacionales más reconocidos del pop de las últimas décadas.

El cantante visita el programa para presentar su nuevo trabajo discográfico y hablar de la gira con la que recorrerá varios países en los próximos meses. Su presencia garantiza una noche marcada por la música, la cercanía con el público y el habitual tono distendido que caracteriza sus entrevistas.

Martes: Carlos Cuevas, Miguel Bernardeau y Miguel Ángel Silvestre

Carlos Cuevas, Miguel Bernardeau y Miguel Ángel Silvestre. (antena3.com)

El martes será el turno del cine y las series con la visita de tres actores muy conocidos por el público español. Carlos Cuevas, Miguel Bernardeau y Miguel Ángel Silvestre compartirán plató para presentar La Fiera, una de las películas del año que se estrena en cines el viernes 6 de febrero. Se trata de una emocionante historia sobre la amistad y la pasión compartida de los pioneros del salto B.A.S.E con traje de alas en España.

Los tres intérpretes representan diferentes generaciones y estilos dentro de la ficción española, y su encuentro promete anécdotas, reflexiones sobre la profesión y algún que otro momento divertido junto a Pablo Motos.

Miércoles: la familia Sánchez Saborido

Uno de los programas más esperados de la semana llegará el miércoles con la visita de la familia Sánchez Saborido. Joaquín Sánchez acudirá al plató acompañado de Susana Saborido y de sus hijas, Salma y Daniela. Lo hacen para contar las peripecias que han vivido en Japón durante la grabación de El Capitán en Japón, el road-show que sigue sus pasos cámara en mano

La familia, conocida por su naturalidad y su sentido del humor, volverá a demostrar su complicidad y cercanía con el público.

Jueves: Manu Pascual y Rosa Rodríguez

Manu y Rosa. (antena3.com)

La semana se cerrará el jueves con una visita muy especial: Manu y Rosa, los actuales concursantes de Pasapalabra. Ambos se encuentran inmersos en una de las etapas más emocionantes del concurso, con un bote que ya es el más alto de su historia.

Durante la entrevista, los concursantes hablarán de cómo están viviendo esta experiencia, de la presión de competir por un bote histórico y de cómo ha cambiado su día a día desde que participan en el programa. Su visita promete ser uno de los momentos más comentados de la semana.

Una semana clave para ‘El Hormiguero’

El Hormiguero, de los programas más vistos de la televisión en España

Con esta combinación de música, cine, televisión y actualidad, El Hormiguero vuelve a demostrar su capacidad para reinventarse semana tras semana. El programa de Pablo Motos arranca febrero consolidando su posición como uno de los espacios más seguidos del prime time, ofreciendo entrevistas, humor y entretenimiento para todos los públicos.

La diversidad de invitados y la relevancia de algunos de los temas tratados convierten esta semana en una de las más especiales del inicio de año, reforzando el papel de El Hormiguero como un referente indiscutible de la televisión española.