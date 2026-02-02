España

Detienen al sexto fugitivo de la lista de ‘Los 10 más buscados’: Julián Herrero Nieto, reclamado por tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas

El prófugo trató de eliminar todo rastro que pudiera conducir a su paradero y utilizó a familiares que le proporcionaron la cobertura necesaria para evitar su localización, especialmente desde que fue incluido en la campaña

La Policía Nacional ha conseguido una nueva detención entre los fugitivos de la lista de “Los 10 más buscados”, convirtiéndose así en el sexto arrestado. Se trata de Julio Herrera Nieto, que estaba reclamado por la Audiencia Provincial de Cáceres por los delitos de tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas.

La detención se ha producido en la localidad sevillana de Gerena y desde el Cuerpo destacan que “en apenas tres meses, desde el lanzamiento de la campaña, ya han sido seis los prófugos localizados por la Policía Nacional, alguno de ellos en el extranjero".

Sobre esta última, explican que Herrera Nieto fue detenido por primera vez en Cáceres en el año 2018 cuando, junto a varios miembros de la organización a la que pertenecía, se dedicaba al tráfico de drogas y al blanqueo de los capitales de los beneficios obtenidos ilícitamente, a través de diferentes testaferros.

Trató de eliminar su rastro

El fugitivo fue condenado por los hechos descritos si bien no llegó a ingresar en prisión por encontrarse en paradero desconocido motivo por el que, desde el pasado mes de octubre de 2024, priorizaron las gestiones para su localización. Asimismo, ante la gravedad de los hechos cometidos, la alarma social generada y la peligrosidad del mismo, los agentes asignaron prioridad máxima a su búsqueda y localización y solicitaron la colaboración ciudadana, incluyéndolo en la lista de “Los 10 más buscados”.

Perfil de Julián Herrero Nieto
Perfil de Julián Herrero Nieto en la lista de 'Los 10 más buscados' (Policía Nacional)

El prófugo trató de eliminar todo rastro que pudiera conducir a su paradero y utilizó a familiares que le proporcionaron la cobertura necesaria para evitar su localización, especialmente desde que fue incluido en la campaña.

Tras la realización de numerosas gestiones policiales, los indicios apuntaron a la posible presencia del fugado en Toledo. Sin embargo, con el avance de la investigación, los agentes constataron su posible presencia en la localidad de Gerena (Sevilla), por lo que las investigaciones se trasladaron a la población andaluza. Los agentes localizaron el domicilio del fugitivo por lo que dispusieron un operativo para su detención, que se produjo el pasado día 30 de enero, siendo necesaria la participación de funcionarios del GOES debido a la manifiesta peligrosidad del prófugo.

Las detenciones anteriores

La detención más reciente antes de la de Herrera fue la de Daniel Vázquez Patiño en Arteixo (A Coruña). Sobre él pesaban cargos por agresiones sexuales continuadas a menores, y su captura se produjo tras la difusión de su caso en la campaña de los “10 más buscados”, lo que permitió a los agentes recopilar pistas que condujeron a su localización y detención, confirmándose posteriormente su ingreso en prisión.

Otro de los fugados que ya ha sido detenido es Ionut Ramon Raducan, alias “Florin”, un ciudadano rumano de 33 años condenado por trata de seres humanos con fines de explotación sexual y laboral. Raducan, que obligó a su hermana y a su pareja a ejercer la prostitución, optó por entregarse e ingresó en prisión pocos días después de que la Policía Nacional hiciera pública su imagen y datos dentro de la campaña para su localización.

La campaña también ha dado fruto en el caso de Martiño Ramos Soto, un docente gallego de 50 años condenado a más de una década de cárcel por violación y abuso continuado de una alumna, que tras fugarse a varios países terminó siendo localizado en La Habana (Cuba) con la cooperación internacional de las autoridades pertinentes

Lista de 'Los 10 más
Lista de 'Los 10 más buscados' (Policía Nacional)

Asimismo, las autoridades consiguieron arrestar a Juan Herrera Guerrero en Nicaragua el 16 de enero, con apoyo del FBI y de las fuerzas de seguridad de Honduras y Guatemala. Herrera Guerrero, de 53 años y natural de Puente Genil (Córdoba), estaba reclamado por fingir ser agente policial para abusar de menores y por liderar una red de sextorsión que coaccionaba a víctimas amenazándolas con difundir imágenes íntimas.

Además de estos casos, la campaña de “Los 10 más buscados” había conseguido anteriormente la detención de José María Pavón Pereira, reclamado por un doble asesinato cometido en Huelva en 2019, quien fue encontrado oculto en una nave industrial cerca de Cartaya gracias a la colaboración ciudadana y la investigación policial.

