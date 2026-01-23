La Policía Nacional detiene en tres meses a cinco de los diez fugitivos más buscados en España: pederastas, asesinos y narcos

Los 10 fugitivos más buscados en España. (Policía Nacional)

La Policía Nacional ha arrestado ya a cinco de los diez fugitivos incluidos en la lista de los más buscados del país, según ha informado la agencia EFE. Este avance significativo se ha producido en el plazo de apenas tres meses desde la publicación del listado, el pasado noviembre; un listado en el que figuran presuntos criminales autores de delitos de extrema gravedad, como narcotráfico, abusos a menores y asesinatos. La detención más reciente, efectuada en Arteixo (A Coruña), ha sido la de Daniel Vázquez Patiño, sobre quien pesaban cargos por agresiones sexuales continuadas a menores.

La lista, dada a conocer en noviembre del año pasado, y que se actualiza cada pocos meses, busca impulsar la localización y detención de personas fugitivas consideradas de alta peligrosidad. Uno de estos ‘fugitivos’ era Ionut Ramon Raducan, conocido como Florin, un ciudadano rumano de 33 años condenado por trata de seres humanos con fines sexuales y laborales, que optó por entregarse y entrar en prisión pocos días después de que la Policía Nacional publicase su fotografía y datos. Florin había sido condenado por obligar a su hermana pequeña y a su pareja sentimental a ejercer la prostitución en el polígono industrial Marconi de Villaverde, en Madrid.

Otro caso es el de Martiño Ramos Soto, un docente gallego de educación infantil y primaria de 50 años, que se fugó tras el dictado de su condena a 13 años y medio de cárcel por violar y abusar de una alumna durante un largo periodo, entre los 12 y 16 años. Después de su sentencia, en julio, Ramos Soto viajó a Portugal y desde allí voló a Brasil, posteriormente cruzó a Perú y finalizó su fuga en La Habana, donde las autoridades le han localizado.

También ha sido clave la cooperación internacional en la captura de Juan Herrera Guerrero. Localizado en Nicaragua el pasado 16 de enero, su detención ha contado con el apoyo del FBI y de las autoridades de Honduras y Guatemala. Herrera Guerrero, de 53 años y natural de Puente Genil (Córdoba), está condenado a diez años de prisión por fingir ser agente policial en 2010 y someter a tres menores a tocamientos con la excusa de un cacheo de seguridad. Además, se le atribuye el liderazgo de una red criminal dedicada a la ‘sextorsión’, que coaccionaba a menores de edad amenazando con publicar imágenes íntimas.

Otro de los arrestos relevantes ha sido el de José María Pavón Pereira, de 53 años, reclamado por un doble asesinato cometido en la provincia de Huelva en 2019. La pena impuesta es de 41 años de prisión. Pavón Pereira permanecía oculto en una nave industrial alejada de Cartaya, en la provincia onubense. La colaboración ciudadana ha permitido a la Policía dar con su paradero e interceptar su vehículo durante un trayecto.

Detenidos en Madrid dos fugitivos internacionales buscados por agredir sexualmente a menores.

Cinco fugitivos siguen en busca y captura

En la lista de los más buscados aún figura Manuel Rodríguez López, barcelonés de 63 años conocido por su historial de atracos con violencia, tráfico y depósito de armas y quebrantamiento de condena.

Se suma Jesús Manuel Heredia Heredia, apodado El Pantoja y natural de Algeciras (Cádiz), en quien la Policía ve a uno de los mayores traficantes de droga del país y discípulo de Abdellah El Haj, conocido como el Messi del hachís.

Las fuerzas de seguridad también tratan de localizar a Julio Herrera Nieto, de 57 años, vinculado a redes de distribución de heroína y cocaína dirigidas a consumidores minoristas. Y completan esta lista Sergio Jesús Mora Carrasco, Yeyo, de 48 años y natural de Huelva, presentado como uno de los principales traficantes de droga de Europa; y Juan Miguel García Santos, de 52 y procedente de Vilanova de Arousa (Pontevedra), presunto cerebro de una estructura gallega dedicada al tráfico de cocaína.

*Con información de EFE