India, la alternativa que Europa explora para rebajar su dependencia de China

El acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y la India ha sido recibido en Bruselas como una respuesta económica a un contexto político más amplio. La Comisión Europea lo presenta como un avance decisivo para reforzar los vínculos con una de las grandes economías emergentes del mundo, pero el trasfondo del pacto está marcado por una preocupación creciente: la excesiva dependencia de China en sectores clave del comercio y de las cadenas de suministro. El tratado no supone una ruptura con Pekín, ni mucho menos, pero sí se inserta en una estrategia europea más amplia orientada a diversificar socios y reducir vulnerabilidades.

Desde hace varios años, la UE ha ido afinando su discurso sobre China. En los documentos oficiales y en las declaraciones públicas ya no se habla de desacoplamiento, sino de “reducción de riesgos” y de “autonomía estratégica”. La idea es mantener una relación económica intensa con el gigante asiático, pero evitando que determinados sectores queden excesivamente concentrados en un solo proveedor. El acuerdo con la India encaja en ese enfoque: no busca reemplazar a China, sino ampliar el abanico de alternativas disponibles para las empresas europeas.

El contexto internacional ha acelerado esta reflexión. Las tensiones comerciales, las disputas tecnológicas y la experiencia de la pandemia han puesto de relieve la fragilidad de algunas cadenas globales de suministro. En ese escenario, Bruselas ha impulsado acuerdos comerciales con distintos socios y ha reforzado su política industrial interna. La India aparece como un socio especialmente atractivo por su tamaño de mercado, su crecimiento económico y su capacidad industrial en sectores donde China ha sido dominante durante décadas.

Textil y manufacturas intensivas en mano de obra

Uno de los ámbitos donde resulta más plausible una sustitución parcial de importaciones chinas es el textil y la confección. China figura desde hace años entre los principales proveedores de prendas y tejidos del mercado europeo, pero la India también ocupa una posición destacada en el comercio mundial del sector. La eliminación de aranceles prevista en el acuerdo mejora la competitividad de los productos indios y puede favorecer un desplazamiento gradual de pedidos hacia este país, especialmente en segmentos de producción intensivos en mano de obra.

Este patrón se repite en otros sectores similares, como el calzado, los artículos de cuero o la joyería. Son industrias donde la India cuenta con una base productiva consolidada y donde la competencia se basa fundamentalmente en costes, volumen y acceso al mercado. La reducción de barreras comerciales facilita que las empresas europeas diversifiquen proveedores sin asumir un aumento significativo de precios, algo que refuerza el atractivo de la India frente a China en estas categorías.

En estos casos, la sustitución no partiría de cero. La India ya exporta estos productos a la UE, pero el acuerdo puede acelerar una tendencia de fondo hacia una mayor presencia india en el mercado europeo. No se trata de un giro abrupto, sino de un ajuste progresivo en la composición de las importaciones.

Farmacéutica y electrónica: oportunidades con límites

Más compleja es la situación en sectores de mayor valor añadido. La industria farmacéutica ofrece un buen ejemplo de las oportunidades y las limitaciones de la diversificación. La India es uno de los principales productores mundiales de medicamentos genéricos y abastece ya a numerosos países europeos. El acuerdo comercial puede facilitar un aumento de estas exportaciones, reforzando su papel como proveedor alternativo a China en determinados productos finales.

Sin embargo, esta posible sustitución tiene un alcance limitado. Buena parte de los principios activos necesarios para fabricar esos medicamentos se importan desde China. Es decir, aunque el fármaco terminado proceda de la India, la cadena de suministro sigue dependiendo en gran medida de la industria química china. El tratado no altera de forma inmediata esta realidad, que responde a una estructura industrial construida durante décadas.

Algo similar ocurre en la electrónica de consumo. En los últimos años, parte del ensamblaje de dispositivos electrónicos se ha desplazado de China a la India, impulsado por incentivos industriales y por la estrategia de diversificación de grandes multinacionales. Este proceso podría traducirse en un aumento de exportaciones indias de productos electrónicos terminados hacia Europa. Pero los componentes clave —chips, pantallas, circuitos— siguen produciéndose mayoritariamente en China o en otros países asiáticos, lo que limita la capacidad de la India para sustituir al gigante asiático en toda la cadena de valor.

Los sectores donde China sigue siendo insustituible

Hay ámbitos en los que el acuerdo con la India apenas modifica la dependencia europea de China. Las materias primas críticas y las tierras raras son el ejemplo más claro. China domina no solo la extracción, sino sobre todo el refinado y procesamiento de estos materiales esenciales para la industria tecnológica y la transición energética. La India no dispone de una capacidad comparable, por lo que la diversificación en este terreno pasa por otras vías, como el desarrollo de producción propia en Europa o la búsqueda de proveedores adicionales en terceros países.

También en sectores de alta tecnología, como los semiconductores avanzados, la sustitución resulta poco realista a corto plazo. Ni la UE ni la India cuentan con una capacidad suficiente para reemplazar a China —ni a otros actores asiáticos— en estas cadenas de suministro. En estos casos, la estrategia europea se centra más en la inversión interna y en la cooperación con varios socios que en la sustitución directa de un proveedor por otro.

Diversificar sin romper

La lectura que hacen los principales medios europeos del acuerdo UE-India es, en general, cauta. El tratado se presenta como una herramienta para diversificar relaciones comerciales y reducir riesgos, no como un intento de desplazar a China del mapa económico europeo. Pekín sigue siendo uno de los principales socios comerciales de la UE y no hay indicios de una ruptura estructural.

La posible sustitución de productos chinos por indios aparece así como una hipótesis razonable en determinados sectores, especialmente aquellos intensivos en mano de obra o en fases finales de producción. En otros ámbitos, la dependencia de China sigue siendo elevada y difícil de corregir a corto plazo. El impacto real del acuerdo dependerá de factores como la capacidad productiva india, las reglas de origen, la evolución de los costes y, sobre todo, las decisiones estratégicas de las empresas europeas en un entorno global cada vez más fragmentado.