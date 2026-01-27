India y la Unión Europea anunciarán este martes en Nueva Delhi un amplio pacto comercial tras dos décadas de negociaciones (REUTERS)

Los líderes de India y la Unión Europea anunciarán este martes en Nueva Delhi la “madre de todos los acuerdos” al formalizar un amplio pacto comercial alcanzado tras dos décadas de negociaciones, durante una cumbre entre el primer ministro indio, Narendra Modi, y los principales dirigentes del bloque europeo.

Funcionarios de ambas partes señalaron que el acuerdo, cuya conclusión se cerró el lunes, busca responder a los desafíos planteados por las dos mayores economías del mundo, Estados Unidos y China. El anuncio se realizará durante la visita de los máximos responsables de la UE a la capital india.

“Las negociaciones a nivel oficial están concluyendo y ambas partes están listas para anunciar el cierre exitoso” de las conversaciones en la cumbre del martes, afirmó el secretario de Comercio de India, Rajesh Agrawal, en declaraciones a AFP el lunes por la noche.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, asistieron el lunes como invitados de honor al desfile por el Día de la República de India. Ambos tienen previsto reunirse con Modi este martes por la mañana.

La Unión Europea considera a India, el país más poblado del mundo, como un mercado importante para el futuro, mientras que Nueva Delhi ve al bloque europeo como una fuente relevante de tecnología e inversión para ampliar su infraestructura y crear millones de empleos, según funcionarios.

El comercio bilateral de bienes alcanzó los 120.000 millones de euros en 2024, un incremento cercano al 90% en la última década, de acuerdo con cifras de la UE. A esa cifra se sumaron 60.000 millones de euros adicionales en comercio de servicios.

El ministro de Comercio de India, Piyush Goyal, sostuvo que el acuerdo propuesto será “la madre de todos los acuerdos”.

Desde Bruselas, un funcionario europeo que habló bajo condición de anonimato afirmó el lunes que “las negociaciones finales fueron focalizadas y productivas, y ahora somos muy optimistas respecto de concretar este acuerdo comercial histórico”.

Según el contenido del pacto, India prevé facilitar el acceso a su mercado para productos europeos clave, entre ellos automóviles y vino, a cambio de mayores facilidades para exportaciones indias, como textiles y productos farmacéuticos.

Von der Leyen declaró el domingo que “la Unión Europea obtendrá el mayor nivel de acceso jamás concedido a un socio comercial en el tradicionalmente protegido mercado indio” y agregó que esperaba que las exportaciones europeas a India se duplicaran. “Obtendremos una ventaja competitiva significativa en sectores industriales y de productos agrícolas clave”, señaló.

Las conversaciones continuaron hasta último momento el lunes, con discusiones centradas en algunos puntos pendientes, entre ellos el impacto del impuesto fronterizo al carbono de la UE sobre el acero, según fuentes con conocimiento de las negociaciones.

El acuerdo se produce mientras Bruselas y Nueva Delhi buscan abrir nuevos mercados frente a los aranceles de Estados Unidos y los controles de exportación de China.

India y la Unión Europea también prevén cerrar un acuerdo para facilitar el movimiento de trabajadores temporales, estudiantes, investigadores y profesionales altamente calificados, así como un pacto en materia de seguridad y defensa.

“India y Europa tomaron una decisión clara. La decisión de una asociación estratégica, el diálogo y la apertura”, escribió Von der Leyen en redes sociales. “Mostramos a un mundo fragmentado que otro camino es posible”, añadió.

India es el país más poblado del mundo y, según proyecciones del Fondo Monetario Internacional, se encamina a convertirse este año en la cuarta economía global.

Nueva Delhi, que durante décadas dependió de Moscú para la provisión de equipamiento militar clave, intenta reducir esa dependencia mediante la diversificación de importaciones y el impulso a su base manufacturera nacional.

