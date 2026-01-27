El Gobierno celebra el acuerdo UE-India, que ve como un "hito" y el mayor tratado comercial hasta la fecha

La reducción de aranceles para productos agroalimentarios europeos, como vino, aceite de oliva y productos procesados, representa uno de los aspectos más destacados del nuevo acuerdo entre la Unión Europea (UE) e India, que también prevé la protección de sectores considerados sensibles como el vacuno, el pollo, el azúcar, el etanol y el arroz. Según informó el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, la entrada en vigor del tratado permitirá una rebaja inicial del arancel al vino desde el 150% hasta el 75%, y progresivamente hasta el 20% en el largo plazo. El aceite de oliva verá su tarifa eliminada totalmente en un plazo de cinco años, pasando del 45% al 0%, mientras que pan y productos de confitería, que actualmente enfrentan gravámenes de hasta el 50%, también experimentarán reducciones importantes.

El Gobierno español recibió la conclusión de las negociaciones como un avance relevante, describiendo el acuerdo como el mayor tratado comercial firmado hasta la fecha por la UE, según publicó el propio Ministerio que encabeza Carlos Cuerpo. El Ejecutivo destaca la creación de una zona económica que abarcaría alrededor de 2.000 millones de personas, marcando un "hito de primer orden" en la política comercial europea. De acuerdo con el departamento, la firma del tratado envía un mensaje "inequívoco" en favor del comercio basado en reglas, la cooperación estratégica y la diversificación de los socios comerciales de la Unión Europea.

Tal como detalló el medio, el contexto de esta negociación se ve reforzado por el reciente acuerdo alcanzado entre la UE y Mercosur, otra señal de la intención europea de continuar fortaleciendo alianzas comerciales. Economía subraya que estas iniciativas responden a una estrategia orientada a establecer relaciones "ambiciosas y equilibradas", posicionando a la UE en igualdad de condiciones frente a otros actores internacionales que ya cuentan con acuerdos preferenciales con India, tales como Japón, Corea del Sur, Australia, Emiratos Árabes Unidos o los países de la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA).

El Ministerio de Economía hizo hincapié en el potencial del mercado indio, resaltando que India cuenta con una de las economías de mayor crecimiento a nivel global y una población estimada en 1.500 millones de personas, con una clase media en rápida expansión. Según informó el Ministerio, este escenario convierte a India en una oportunidad estratégica para las empresas españolas, que podrán acceder a un mercado de dimensiones inéditas en materia de exportaciones e internacionalización. El acuerdo promete la apertura de nuevas vías para la actividad empresarial española, facilitando la participación en sectores como maquinaria, automoción, productos químicos y servicios financieros y marítimos.

De acuerdo con la información publicada por el Ministerio de Economía, las condiciones pactadas prevén que India conceda a la UE el mayor nivel de acceso comercial jamás otorgado a un socio internacional. El texto contempla reducciones o eliminaciones arancelarias en más del 90% de las exportaciones europeas de bienes, lo que se traducirá en ahorros anuales estimados de hasta 4.000 millones de euros para las compañías de la UE. Sectores industriales clave se benefician de estas medidas, en particular la automoción, que aunque experimentará rebajas arancelarias significativas, también quedará sujeta a determinadas cuotas, según detalló el propio Ministerio.

En cuanto al sector agroalimentario europeo, el mencionado departamento resalta que el acuerdo eliminará o reducirá tarifas calificadas como "especialmente elevadas", cuya media supera el 36%. Productos característicos como el vino y el aceite de oliva verán drásticas bajadas arancelarias, facilitando la competitividad de estos alimentos en el mercado indio y ampliando las posibilidades de venta para empresas de países productores de la UE. Al mismo tiempo, la protección de sectores considerados sensibles, como las carnes, el azúcar, el etanol y el arroz, formó parte de la negociación, con la intención de equilibrar los beneficios comerciales y el resguardo de ciertas actividades agrícolas europeas.

La comparación con otros socios estratégicos de India pone de relevancia la aspiración europea de posicionarse en igualdad de condiciones, igualando concesiones ya implementadas en tratados entre India y potencias de la región Asia-Pacífico, así como con los Emiratos Árabes Unidos y la EFTA. Según reportó el Ministerio de Economía, este paso pretende consolidar la voluntad europea de profundizar alianzas comerciales que posibiliten la diversificación de mercados y la reducción de dependencias externas.

El proceso para la entrada en vigor del acuerdo se encuentra todavía pendiente de la revisión jurídica y la traducción oficial de los textos definitivos, que no han sido publicados hasta el momento. De acuerdo con lo previsto por el Ministerio de Economía, después de estas etapas, las instituciones de la Unión Europea y los Estados miembros deberán adoptar formalmente el tratado, un procedimiento que está previsto para el segundo semestre del año. Hasta la finalización de este proceso, no será posible la aplicación efectiva de las medidas negociadas.

El acuerdo UE-India precisa de diversos pasos administrativos previos a su implementación, lo que implica una espera hasta su puesta en marcha definitiva. Pese a ello, el Ejecutivo español resaltó los beneficios económicos proyectados y el potencial impacto en la balanza comercial y la internacionalización empresarial, según difundió Economía. La salida adelante de este tratado, junto con otros alcanzados recientemente, configura un entorno orientado al crecimiento del intercambio comercial de la UE, la consolidación de relaciones políticas y el reforzamiento del comercio regulado por normas internacionales, elementos que, según el Ministerio, caracterizan la política exterior económica de la Unión en el contexto actual.